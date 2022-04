Epidemia krztuśca zdarza się co 5 lat. "Teraz zagrożenie wraca"

Krztusiec jest chorobą zakaźną, którą powoduje bakteria Gram-ujemna produkująca m.in. toksynę krztuścową - mówi prof. Aneta Nitsch-Osuch

Jeden chory człowiek jest w stanie zakazić 12-17 osób w swoim otoczeniu. To zakaźność porównywalna tylko z odrą, czy omikronem - wskazuje

Liczba przypadków krztuśca rozpoznanych w Polsce wynosi od kilkuset do 7 tys. rocznie, w zależności od sezonu. Choroba występuje w epidemiach co 4-5 lat - zaznacza

Odporność po zaszczepieniu przeciwko krztuścowi w ramach obowiązkowego programu szczepień ochronnych u dzieci i nastolatków nie trwa przez całe życie, ale utrzymuje się przez 5-10 lat - wyjaśnia

Osobom dorosłym należy podawać dawki przypominających co dziesięć lat. Mogłoby to ochronić noworodki i niemowlęta, które chorują najciężej i mają najwyższe ryzyko zgonu - dodaje

- Krztusiec jest chorobą zakaźną, zaliczaną do tzw. chorób powracających, tj. takich, które od lat sprawiają nam problemy. Chorobę powoduje bakteria Gram-ujemna produkująca wiele toksyn, w tym toksynę krztuścową - wyjaśniała na konferencji prasowej prof. Aneta Nitsch-Osuch, pediatra, epidemiolog, specjalista zdrowia publicznego z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodnicząca sekcji szczepień Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

"Zakaźność porównywalna z odrą lub omikronem"

- Krztusiec przenosi się z człowieka na człowieka głównie drogą kropelkową, podczas kaszlu, ale możliwa jest również transmisja drogą kontaktową. Jest to choroba niezwykle zakaźna - jeden chory człowiek jest w stanie zakazić 12-17 osób w swoim otoczeniu. Łatwiej zatem zakazić się krztuścem, niż np. grypą, świnką, różyczką, czy ospą wietrzną. Zakaźność krztuśca jest porównywalna jedynie z tą przypisywaną odrze, czy omikronowi - wskazywała profesor.

Jak mówiła, liczba przypadków krztuśca rozpoznanych w Polsce wynosi od kilkuset do 7 tys. rocznie, w zależności od sezonu. Choroba występuje w epidemiach co 4-5 lat.

- Ostatniej takiej epidemii mogliśmy się spodziewać na początku roku 2020, ale ze względu na pandemię koronawirusa zostaliśmy w domach. Z tego powodu zapadalność na krztusiec spadła, za to zwiększonej liczby zachorowań możemy spodziewać się już wkrótce - ostrzegła ekspertka.

"To nie jest już choroba wieku dziecięcego"

Zaznaczyła, że krztusiec jest i w Polsce i w innych krajach chorobą niedoszacowaną. Z polskich danych wynika, że niedoszacowanie krztuśca, głównie w dorosłej populacji, może sięgać nawet 300 proc. Wynika to z tego, że krztusiec rzadko brany jest pod uwagę w diagnostyce różnicowej przewlekającego się kaszlu. Lekarze zapominają o nim koncentrując się na astmie oskrzelowej, czy na POChP.

- Krztusiec uważany jest za chorobę wieku dziecięcego, co ma jednak niewiele wspólnego z prawdą, ponieważ obecnie chorują na tę chorobę głównie nastolatki i osoby dorosłe - powyżej 80 proc. przypadków dotyczy pacjentów powyżej 14. roku życia - mówiła prof. Nitsch-Osuch.

"Trzeba szczepić także dorosłych"

- Od lat 80. ub. wieku obserwujemy w krajach wysoko rozwiniętych pogorszenie sytuacji epidemiologicznej w zakresie krztuśca, co wiąże się właśnie z zachorowaniami w starszych grupach wiekowych. Wynika to z faktu, że odporność po zaszczepieniu przeciwko krztuścowi, wykonywanemu w ramach obowiązkowego programu szczepień ochronnych u dzieci i nastolatków nie trwa przez całe życie, ale utrzymuje się przez 5-10 lat. To powoduje konieczność podawania dawek przypominających co dziesięć lat u osób dorosłych - wyjaśniała ekspertka.

Profesor przypomniała, że szczepienia przeciwko krztuścowi zostały w Polsce wprowadzone w latach 60. ub.wieku. Wówczas chorowały głównie kilkuletnie dzieci.

- Obecnie to także wspomniani już dorośli i nastolatki, ale jest także trzecia grupa wiekowa, w której mamy przypadki tej choroby - to noworodki i niemowlęta, które najciężej chorują i mają największe ryzyko zgonu. Źródłem zakażenia dla najmłodszych są najczęściej osoby dorosłe z najbliższego otoczenia: rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo, opiekunowie. Dlatego szczepienia przeciwko krztuścowi osób dorosłych nie tylko zmniejszają ryzyko zachorowania u samych zaszczepionych, ale także zwiększają bezpieczeństwo najmłodszych dzieci - podkreślała.

Szczepienia przeciwko krztuścowi. Zalecenia

Jak mówiła, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko krztuścowi, istnieją dwie strategie, które zapewniają trwałą poprawę sytuacji epidemiologicznej w tym zakresie. Wiadomo już, że do strategii szczepień dzieci i nastolatków należy dodać szczepienia osób dorosłych powtarzane co 10 lat. Alternatywą jest strategia tzw. kokonowa, zakładająca szczepienie 60 proc. osób z otoczenia pacjenta, co - znając realia życia codziennego - będzie jednak trudne do osiągnięcia.

- Nasze polskie zalecenia dotyczące szczepień przeciwko krztuścowi nie różnią się od tych europejskich, czy amerykańskich. Szczepimy niemowlęta, dzieci kilkuletnie, nastolatków do 14. r.ż. Zalecamy także szczepienie 19-latków, a następnie powtarzanie szczepień co 10 lat. Zalecamy też szczepienie kobiet w ciąży pomiędzy 27-36 tygodniem życia płodowego dziecka, u osób, które spodziewają się kontaktu z małym dzieckiem i oczywiście u personelu medycznego, niezależnie od specjalizacji - wymieniała prof. Nitsch-Osuch.

Powikłania. "Zapalenie płuc, złamania żeber, nietrzymanie moczu"

Ekspertka wskazywała, że najcięższy przebieg krztuśca ma miejsce właśnie u najmłodszych. U dorosłych choroba jest uciążliwa - w medycynie chińskiej była określana jako „100-dniowy kaszel”, ponieważ jej objawy mogą się utrzymywać nawet trzy miesiące.

- Powikłania krztuśca u dorosłych są jednak możliwe. To m.in. zapalenie płuc, złamania żeber, nietrzymanie moczu. Osoby dorosłe, zwłaszcza starsze, z chorobami przewlekłymi, są też narażone na zgon z powodu krztuśca. Takie przypadki niestety się zdarzają, choć mamy do dyspozycji szczepionkę, która mogłaby im zapobiec - dodała profesor.

Jak mówiła, z amerykańskich badań wynika, że 87 proc. osób hospitalizowanych z powodu krztuśca, a zatem z jego ciężkim przebiegiem, cierpi na schorzenia współistniejące. Wszystkie zgony z powodu tej choroby miały miejsce właśnie w grupie chorych ze schorzeniami współistniejącymi.

"Choroba przebiega w trzech fazach"

Dr Dagmara Pokorna-Kałwak, specjalista medycyny rodzinnej i pediatrii z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz z Sekcji szczepień Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej wyjaśniała, że krztusiec, zwany wcześniej kokluszem, przebiega w trzech fazach.

- Pierwsza faza, w której okres wylęgania wynosi 7-21 dni, manifestuje się objawami przeziębieniowymi. Pacjent skarży się na złe samopoczucie, ma stany podgorączkowe, może pojawić się wydzielina z nosa, czy łagodny kaszel. W tej fazie chory jest najbardziej infekcyjny dla otoczenia i może zakazić krztuścem nawet 17 osób. Dla porównania - w przypadku grypy byłaby to grupa do 4 osób. Najczęściej lekarze nie wiążą tych objawów z krztuścem, stosują leki objawowe i nakazują pozostanie w domu - zaznaczyła.

Kaszel krztuścowy z "pianiem koguta"

- Kolejna faza to okres typowego, napadowego kaszlu. U dzieci, szczególnie najmłodszych, możemy go jednak nie obserwować, objawami mogą być natomiast sinica, bezdech, bradykardia. Lekarze idą tu zazwyczaj z diagnostyką w kierunku wad serca, czy dysplazji oskrzelowo-płucnej - wskazywała specjalistka.

- W pozostałych grupach pacjentów, głównie w grupie kilkuletnich dzieci, może wystąpić typowy kaszel krztuścowy, z dusznością wdechową z tzw. pianiem, określanym w medycynie jako „pianie koguta”, po którym zazwyczaj następują odruchy wymiotne gęstą wydzieliną śluzową. To ten kaszel jest najczęściej przyczyną różnych powikłań. W populacji dorosłych taki kaszel napadowy zdarza się rzadziej - dodała.

Jak mówiła, następna faza to okres zdrowienia, który może trwać od trzech tygodni nawet do trzech miesięcy. Kaszel może się jeszcze utrzymywać, ale jest już zwykle łagodniejszy.









Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.