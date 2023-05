EMA zaleca dopuszczenie do obrotu pierwszej szczepionki na choroby wywołane przez RSV

Europejska Agencja Leków zarekomendowała dopuszczenie do obrotu w UE pierwszej szczepionki przeciwko RSV

Szczepionka uodparnia osoby w wieku 60 lat i starsze przed chorobami dolnych dróg oddechowych

Szczepionka Arexvy zawiera zmodyfikowaną wersję białka powierzchniowego wirusa RSV oraz substancję pomocniczą wzmacniającą odpowiedź immunologiczną organizmu po podaniu szczepionki

Badania kliniczne przeprowadzone wśród 25 tysięcy dorosłych z 17 krajów wykazały, że szczepionka zapewnia 83-procentową ochronę przed chorobami dolnych dróg oddechowych związanymi z RSV przez co najmniej 6 miesięcy

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są ból głowy, zmęczenie, bóle mięśni i stawów oraz ból w miejscu podania

Nowa szczepionka przeciw RSV zarekomendowana przez EMA

Arexvy zawiera zmodyfikowaną wersję białka powierzchniowego wirusa RSV. To białko jest kluczowe dla zakażenia RSV organizmu i jest głównym celem przeciwciał produkowanych do walki z infekcją. Szczepionka zawiera również substancję pomocniczą, tzw. adiuwant, która wzmacnia odpowiedź immunologiczną na szczepionkę. Po podaniu szczepionki organizm wytworzy konkretne przeciwciała i limfocyty T, które pomagają w zapobieganiu zakażeniu RSV.

Przypomnijmy: RSV to powszechny wirus układu oddechowego, który zwykle powoduje łagodne objawy przypominające przeziębienie. Większość osób zdrowieje w ciągu jednego lub dwóch tygodni, ale zakażenie RSV może być poważne m.in. dla starszych dorosłych, a także osób z chorobami płuc, serca i cukrzycą. W Europie RSV powoduje szacunkowo 250 tys. hospitalizacji i 17 tys. zgonów szpitalnych każdego roku u osób w wieku 65 lat i starszych.

Szczepionka Arexvy została poddana procedurom przyspieszonej oceny EMA, ponieważ zapobieganie zakażeniom RSV wśród starszej populacji jest uważane za kwestię kluczową dla zdrowia publicznego.

Zostało przeprowadzone duże badanie

Opinia Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków opiera się na danych z randomizowanego, kontrolowanego badania przeprowadzonego wśród 25 tys. dorosłych w 17 krajach. Wyniki pokazały 83-procentową szacowaną ochronę przed potwierdzoną laboratoryjnie chorobą dolnych dróg oddechowych związaną z RSV przez co najmniej 6 miesięcy. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były: ból głowy, zmęczenie, bóle mięśni, bóle stawów oraz ból w miejscu podania.

Badanie jest wciąż prowadzone i zostanie wykorzystane do oceny skuteczności jednej dawki Arexvy przez kilka sezonów i potrzeby ponownego szczepienia.

Opinia przyjęta przez Komitet jest pośrednim etapem na drodze do uzyskania dostępu pacjentów do Arexvy. Opinia zostanie teraz przesłana do Komisji Europejskiej w celu podjęcia decyzji w sprawie autoryzacji marketingowej na terenie całej UE. Po uzyskaniu autoryzacji marketingowej decyzje dotyczące ceny i refundacji zostaną podjęte na poziomie każdego państwa członkowskiego z uwzględnieniem potencjalnego zastosowania leku w kontekście narodowego systemu ochrony zdrowia tego kraju.