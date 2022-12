Ekspertka: przerwanie schematu szczepień przeciw krztuśćowi rzadsze przy szczepionce bezkomórkowej

Szczepionki przeciw krztuścowi a NOP-y

Dr Joanna Stryczyńska-Kazubska, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, konsultant w Poradni Konsultacyjnej ds. Szczepień Ochronnych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu podkreśla znaczenie stosowania szczepionek wysokoskojarzonych dla społecznego odbioru programów szczepień. Podaje przykład szczepionek przeciw krzytuścowi.

Szczepionki przeciw krztuścowi występują w postaci skojarzonej przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Szczepionki mogą być podawane dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Szczepionki dla dzieci zawierają całokomórkowy składnik krztuśca (szczepionka DTwP) lub bezkomórkowy składnik krztuśca. Szczepionka DTwP z całokomórkowym składnikiem krztuśca jest podawana dla dzieci bezpłatnie w ramach obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych.

Szczepionka 5 w 1 (przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, Haemophilus influenzae typu b) oraz szczepionka 6 w 1 przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, Haemophilus influenzae typu b, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B) nazywane są szczepionkami wysokoskojarzonymi.

- Są dobrej jakości dane, które pokazują, że stosowanie szczepionek z bezkomórkowym składnikiem krztuścowym trzykrotnie rzadziej doprowadza do przerwania schematu szczepień w wyniku utraty zaufania z powodu odczynów niepożądanych. To istotne biorąc pod uwagę, że taki brak zaufania przenosi się potem i na inne szczepienia - zwracała uwagę specjalistka podczas XVIII Forum Rynku Zdrowia.

Potrzeba powrotu do poradni konsultacyjnych

Zdaniem dr Stryczyńskiej-Kazubskej jest potrzeba powrotu do istnienia poradni konsultacyjnych ds. szczepień, w których konsultowani są pacjenci z chorobami przewlekłymi, z grup ryzyka i ci którzy zaufanie do szczepień stracili.

- To element poradnictwa, edukacji pomiędzy wizytą u lekarza rodzinnego a sytuacją, w której rodzic odmawiający szczepienia obowiązkowego dziecka uważany jest za przeciwnika szczepień. Do poradni konsultacyjnych mogliby trafiać również pacjenci z Ukrainy kierujący się tam, by ułożyć im plan szczepień - mówi specjalistka.

- Oczywiście nie chodzi o to, aby wykonywać tam szczepienia. One powinny pozostać w gabinecie lekarza rodzinnego, ale o to, by konsultować tam pacjentów, zwłaszcza z grup ryzyka lub mających wątpliwości co do szczepienia i zamierzających porozmawiać na ten temat ze specjalistą - zaznacza.









