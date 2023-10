Dziś wchodzi ważne zarządzenie NFZ w sprawie COVID-19

7 października wchodzi ważne zarządzenie NFZ ws. szczepień na COVID-19

Jak argumentuje Narodowy Fundusz Zdrowia w poleceniu Minister Zdrowia wskazał ostateczny termin finansowania szczepień przeciwko wirusowi

SARS-CoV-2 oraz ich rozliczania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 31 grudnia 2023 r.

- Przy czym finansowaniem zostaną objęte szczepienia wykonane do 30 listopada 2023 r. Mając powyższe na uwadze, podmiot wpisany do wykazu, podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w celu rozliczenia szczepień ochronnych przeciwko SARS-CoV-2 wykonanych do 30 listopada 2023 r., zobowiązany jest do przekazania dokumentów rozliczeniowych, w terminie do 18 grudnia 2023 r - wskazuje NFZ w uzasadnieniu zarządzenia.

Pełna treść dokumentu: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

