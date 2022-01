Dziś decyzja EMA ws. dawki przypominającej dla dzieci. Skierowania od 25 stycznia?

W poniedziałek, 24 stycznia, zbierze się Europejska Agencja Leków (EMA). Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami agencja ma podjąć decyzję dotyczącą szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą dzieci w wieku 16-17 lat.

Trzy dni później, bo w czwartek 27 czerwca agencja ma podjąć decyzje w sprawie szczepień dla dzieci wieku 12-15 lat.

W piątek 21 stycznia minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że w przypadku pozytywnej opinii EMA szczepienia dla dzieci w Polsce wystawianie skierowań na szczepienia dla dzieci ma ruszyć już w tym tygodniu.

- Jeżeli tam będą pozytywne decyzje EMA, to my nie będziemy nawet czekali na potwierdzenie Komisji Europejskiej, tylko odpowiednio we wtorek i w piątek zaczniemy wystawiać skierowania, a wystawienie skierowania w gruncie rzeczy oznacza, że każdy z państwa może swoje dziecko zapisać na odpowiednie szczepienie - mówił w ubiegłym tygodniu na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.