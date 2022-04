"Długie życie dla wszystkich". Szczepienia zalecane dla osób dorosłych LISTA

jest lista szczepień zalecanych dla osób dorosłych (od 28 roku życia), które w znacznym stopniu pomogą w zachowaniu długiego i zdrowego życia

Wśród szczepień uzupełniających znalazły się m.in. szczepienie przeciwko COVID-19, przeciwko grypie, przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi

Co roku obchodzony jest Europejski Tydzień Szczepień. Tym razem wypada on w dniach 24-30 kwietnia

Tegoroczne hasło promowane przez WHO to "Długie życie dla wszystkich"

Szczepienia uzupełniające dla dorosłych. O jakich mowa?

W związku z trwających Europejskim Tygodniem Szczepień warto pamiętać o szczepieniach uzupełniających dla osób dorosłych (po 28 roku życia). Jak przekazuje szczepienia.info, osoba dorosła posiadająca dokumentację szczepień podawanych w dzieciństwie, powinna uzupełnić ją o kilka ważnych wakcyn.

Lista szczepień zalecanych dla dorosłych:

szczepienie przeciwko COVID-19 (w tym dawka przypominająca),

szczepienie przeciwko grypie (raz w roku, na początku sezonu grypowego, 1 dawka),

szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi – szczepionką dTap z obniżoną zawartością antygenów błonicy i krztuśca (dawka przypominająca raz na 10 lat),

szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B) – osoba niezaszczepiona w przeszłości, 3 dawki,

szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce (osoba niezaszczepiona, 2 dawki),

szczepienia przeciwko poliomyelitis (osoba niezaszczepiona, 3 dawki),

szczepienie przeciw ospie wietrznej (osoba, która nie chorowała, osoba niezaszczepiona w przeszłości, 2 dawki),

szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (3 dawki podstawowe i dawki przypominające co 3-5 lat),

szczepienie przeciw WZW A (osoba niezaszczepiona w przeszłości, 2 dawki).

Europejski Tydzień Szczepień 2022. „Długie życie dla wszystkich”

Jak co roku organizowany jest Europejski Tydzień Szczepień, który obecnie wypada w dniach 24-30 kwietnia. W tym roku WHO ustanowił hasło tego wydarzenia jako "Długie życie dla wszystkich". Celem akcji jest podkreślenie znaczenia równego dostępu do szczepionek oraz szczepień, co w znacznym stopniu przyczynia się do długiego życia w dobrym zdrowiu.

Jak przypomina Naczelna Izba Aptekarska, podczas Europejskiego Tygodnia Szczepień, szczególną uwagę zwraca się na zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści, jakie wynikają z realizacji szczepień oraz ryzyka związanego z niskim wskaźnikiem wyszczepialności.

Kluczowe przesłania Europejskiego Tygodnia Szczepień 2022

szczepionki ratują życie od 1798 roku. Pierwsza szczepionka przeciwko ospie dała każdemu po raz pierwszy równą szansę do walki przeciwko tej chorobie

wartość szczepionek nie jest mierzona w podanych dawkach. Jej miara to zdrowsze i dłuższe życie

rodzice, którzy mają dostęp do szczepień, nie muszą się martwić, że ich dzieci cierpią na choroby, które nękały poprzednie pokolenia

wszyscy ludzie na całym świecie muszą mieć łatwy dostęp do szczepionek, których potrzebują i na które zasługują.

NIA wskazała, że dzięki wsparciu systemu szczepień przez farmaceutów umożliwiło zaszczepienie przeciwko COVID-19 ponad 1,8 mln pacjentów w ponad 1800 aptekach.

- Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy (OPZG), w sezonie grypowym 2021/2022, zaszczepiła się rekordowa liczba Polaków – blisko 7 proc. populacji ogólnej i 22 proc. osób powyżej 65 roku życia. Od 11 stycznia br. farmaceuci posiadający odpowiednie uprawnienia w tym zakresie, zaszczepili w aptekach blisko 8,5 tys. pacjentów, którzy docenili fachowość wykonanej usługi i jej łatwą dostępność – podkreśla NIA.

Dodatkowo Izba przypomina, że najlepszym sposobem na podtrzymanie wzrostowego trendu jest kontynuowanie bezpłatnych szczepień w aptekach oraz poszerzenie uprawnień farmaceutów w zakresie realizacji szczepień.

