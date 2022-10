Denga również w Europie. Jest pozytywna decyzja Europejskiej Agencji Leków ws. szczepionki

Denga to przenoszona przez komary choroba tropikalna wywoływana przez cztery rodzaje wirusa dengi, prowadząca do łagodnych objawów grypopodobnych u większości ludzi

Jednak u niewielkiej liczby pacjentów rozwija się ciężka choroba, z potencjalnie śmiertelnym krwawieniem i uszkodzeniem narządów

Ryzyko ciężkiej choroby jest wyższe u osób, które zostały zarażone po raz drugi

Denga: choroba endemiczna w ponad 100 krajach

Według Światowej Organizacji Zdrowia rocznie na całym świecie dochodzi do około 390 milionów zakażeń denga, z szacowaną śmiertelnością od 20 000 do 25 000 rocznie, głównie u dzieci. Przed 1970 r. tylko dziewięć krajów doświadczyło poważnych epidemii dengi, podczas gdy dziś choroba ta jest endemiczna w ponad 100 krajach, w tym w Europie. Jest to druga po malarii najczęściej diagnozowana przyczyna gorączki wśród podróżnych powracających z krajów o niskich i średnich dochodach.

Po raz pierwszy Komitet do Spraw Leków u Ludzi Europejskiej Agencji Leków (CHMP, EMA) dokonuje jednoczesnej oceny produktu leczniczego przeznaczonego na rynek Unii Europejskiej (UE) w ramach procedury scentralizowanej i krajów spoza UE w ramach programu „ UE-Leki dla wszystkich ” – lub EU-M4all.

Inicjatywa EMA wspierająca równoległe wnioski o opinię EU-M4all i procedurę scentralizowaną ma na celu szybsze udostępnienie w Europie i na świecie innowacyjnych lub generycznych leków i szczepionek, które zaspokajają niezaspokojone potrzeby medyczne lub mają istotne znaczenie dla zdrowia publicznego, jednocześnie unikając powielania wysiłków podejmowanych przez regulatory.

Terapia wirusowa na dengę jest niedostępna

Terapia przeciwwirusowa w przypadku infekcji wirusem denga nie jest dostępna, a większość obecnych środków, które opierają się na zwalczaniu komarów, nie jest zbyt skuteczna w zapobieganiu chorobom. Istnieje już zatwierdzona szczepionka, ale czterowalentna szczepionka przeciwko dendze zapewnia szerszą ochronę dla małych dzieci i osób powyżej 45 roku życia.

O decyzji EMA poinformował za pośrednictwem Twittera Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

Korzyści i bezpieczeństwo obecnej szczepionki oceniono w 19 badaniach klinicznych , w których wzięło udział ponad 27 000 osób w wieku od 15 miesięcy do 60 lat, zarówno z regionów endemicznych, jak i nieendemicznych. Wyniki badań pokazują, że czterowalentna szczepionka przeciwko gorączce denga zapobiega gorączce, ciężkiej chorobie i hospitalizacji wywołanej przez którykolwiek z czterech serotypów wirusa dengi.

Najczęściej zgłaszanymi podejrzewanymi zdarzeniami niepożądanymi po jakiejkolwiek dawce tej szczepionki były bóle w miejscu wstrzyknięcia, bóle głowy, bóle mięśni i ogólne złe samopoczucie.

Ekspertka wirusolog, prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska skomentowała tę decyzję komitetu EMA.

- Jest to druga najczęściej diagnozowana przyczyna gorączki wśród powracających z krajów o niskich i średnich dochodach - przyznała.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.