Darmowe szczepienia na grypę dla wszystkich od 23 listopada. MZ podpisał nowelizację rozporządzenia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zmianach w prawie dostępu do darmowych szczepionek przeciwko grypie

Od 23 listopada rusza program darmowych szczepień. Bezpłatną szczepionkę przeciwko grypie będą mogły otrzymać wszystkie osoby pełnoletnie

Akcja darmowych szczepień przeciwko grupie potrwa do 31 marca lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów

Darmowe szczepienia przeciw grypie. Od 23 listopada rusza program

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, od 23 listopada wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat będą mogły skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień.

Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych szczepionek byli m.in. medycy, farmaceuci, nauczyciele, żołnierze czy seniorzy. Prawo to od 23 listopada będą miały wszystkie osoby dorosłe – to efekt podpisanej przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nowelizacji rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania grypie w sezonie 2021/2022.

- Zależy nam na tym, by jak najwięcej Polaków chciało i mogło ochronić się przed grypą, dlatego od 23 listopada rozszerzamy grupę, która będzie miała możliwość przyjęcia bezpłatnej szczepionki. Zwiększamy także liczbę szczepionek w aptekach - podkreśla szef resortu zdrowia.

Jak dodaje, jest to szczególnie ważne w czasie trwającej czwartej fali pandemii COVID-19.

- Sezon grypowy zaczął się w październiku i zbiegł się z kolejną falą wzrostu zakażeń koronawirusem, dlatego zdecydowaliśmy, że każdy dorosły będzie mógł zadbać dodatkowo o swoje zdrowie, wystarczy, że zgłosi się na szczepienie do wybranego punktu szczepień - wskazuje Adam Niedzielski.

Ponad 3000 punktów darmowych szczepień przeciwko grypie

Do skorzystania z bezpłatnego szczepienia nie będzie wymagana recepta na szczepionkę. Wystarczy zgłosić się do wybranego punktu szczepień i umówić termin. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie dostępne na stronie pacjent.gov.pl), a następnie udać się na wizytę do lekarza kwalifikującego do zabiegu.

Mapa ponad 3000 punktów, w których można wykonać szczepienie przeciw grypie, znajduje się na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

📣Od jutra wszyscy pełnoletni Polacy będą mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień. ⤵️https://t.co/zlZyhmGsRC — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 22, 2021

Do wspomnianych punktów szczepionki przeciwko grypie dostarczy Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS), po wcześniejszym zamówieniu przez punktu.

W tym roku do Polski trafi łącznie 5 mln dawek szczepionki.

Szczepienia będą wykonywane do wyczerpania rezerwy lub do 31 marca 2022 r.

