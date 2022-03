Brakuje szczepionek przeciw polio, krztuścowi, błonicy. Niedzielski potwierdził

Podczas konferencji prasowej 31 marca dotyczącej wzrostu nakładów na psychiatrię dziecięcą i zmian w zakresie opieki psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, minister zdrowia Adam Niedzielski odniósł się także do pytań związanych ze szczepionkami dla dzieci.

Od kilku tygodni przychodnie w Warszawie zgłaszają braki szczepionek dla dzieci przeciwko polio, krztuścowi czy błonicy. Szef resortu zdrowia potwierdził te doniesienia i jednocześnie zapewnił o ciągłości dostaw.

- Jeżeli chodzi o zaopatrzenie we wspomniane szczepionki, to zwróciliśmy się do naszych partnerów w Unii Europejskiej i partnerów z WHO o zwiększenie zaopatrzenia w tym zakresie. Nie podam państwu w tej chwili daty, kiedy zaopatrzenie będzie uzupełnione - powiedział.