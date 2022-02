Bez szczepienia brak dostępu do pacjentów. Andrusiewicz o karach dla niezaszczepionych

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia w programie "Sedno sprawy" w Radiu Plus był pytany, jak szpitale i przychodnie mają egzekwować obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19

- Mamy w obowiązkowym kalendarzu szczepień m.in. szczepienia przeciwko żółtaczce i bez tych szczepień żaden lekarz w tym kraju, ani pielęgniarka nie zostanie dopuszczona do pacjenta. Tu jest podobnie - odpowiadał Wojciech Andrusiewicz

Dodajmy, że medycy, pracownicy podmiotów leczniczych oraz aptek, a także studenci kierunków medycznych muszą być w pełni zaszczepieni przed 1 marca 2022 roku

Bez szczepienia brak dostępu do pacjentów

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia w programie "Sedno sprawy" w Radiu Plus był pytany, jak szpitale i przychodnie mają egzekwować obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19. Na to, że w rozporządzeniu ministra zdrowia w tej sprawie brak katalogu sankcji dla niezaszczepionych, skarżą się m.in. przedstawiciele placówek medycznych.

- W naszym kraju przywykliśmy do tego, że każde rozporządzanie, każdą ustawę rozbieramy na czynniki pierwsze i nie potrafimy sami podejmować decyzji w oparciu o obowiązujące prawo, tylko karzemy prawu być bardzo kategorycznym i bardzo szczegółowym - zaczął Wojciech Andrusiewicz.

Dalej porównał szczepienia przeciwko COVID-19 do obowiązkowych szczepień przeciwko żółtaczce.

- Przypomnę, że mamy w obowiązkowym kalendarzu szczepień między innymi szczepienia przeciwko żółtaczce i bez tych szczepień żaden lekarz w tym kraju, ani pielęgniarka nie zostanie dopuszczona do pacjenta. Tu jest podobnie - podkreślił.

I spytał retorycznie: "Co tu więcej regulować?".

- Nie można dopuścić kogoś, kto nie jest osobą bezpieczną, do pacjentów. Decyzja należy do dyrektora, czy przesunie taką osobę do działu administracyjnego, choć nie wyobrażam sobie lekarza czy pielęgniarki w dziale administracyjnym, ale niektórzy dyrektorzy mogą sobie wyobrażać - dodał.

Obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 do 1 marca 2022

Dodajmy, że medycy, pracownicy podmiotów leczniczych oraz aptek, a także studenci kierunków medycznych muszą być w pełni zaszczepieni (dwoma dawkami lub jedną dawką, zależnie od charakterystyki produktu leczniczego danej szczepionki) przed 1 marca 2022 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 obejmuje:

osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;

osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego

- Obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - dodano w rozporządzeniu.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.