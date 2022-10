Badanie Kantar dla GSK: pacjenci ufają pracownikom medycznym w kwestii szczepień

W badaniu Kantar sponsorowanym przez GSK porównano zachowania i postawy dorosłych dotyczące zdrowia i szczepienia się

Pracownicy służby zdrowia pozostają najważniejszym źródłem informacji, na którym dorośli polegają o szczepieniach

Stosowanie się do szczepień można poprawić dzięki lepszemu dialogowi między dorosłymi a pracownikami opieki zdrowotnej

Rola pracowników medycznych w procesie podejmowania decyzji dotyczących szczepień

11 października 2022 roku firma GSK zorganizowała Global Media Briefing GSK na temat szczepień, którego głównym wątkiem i pytanie było poszukiwanie odpowiedzi czy osoby dorosłe cenią własne szczepienia tak jak szczepienia swoich dzieci?

Odpowiedzi na to pytanie udzielili ankietowani w ankiecie przeprowadzonej przez Kantar na zlecenie GSK. Na podstawie odpowiedzi eksperci opisali spostrzeżenia dotyczące zachowań i postaw wobec zdrowia i dobrego samopoczucia wśród osób w wieku powyżej 50 lat oraz kluczową rolę pracowników medycznych w procesie podejmowania decyzji dotyczących szczepień.

Pierwsza ankieta była przeprowadzona w 2021 roku na grupie 16 tys. osób dorosłych w wieku 50 lat i starszych, w ośmiu krajach (USA, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja, Brazylia, Kanada i Japonia). Na przełomie lipca i sierpnia tego roku ankietowano 9900 dorosłych w wieku powyżej 50 lat oraz 686 pracowników służby zdrowia w dziewięciu krajów (Wielka Brytania, USA, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja, Brazylia, Kanada i Japonia).

Z badania wynika, że z jednej strony dorośli zwracają uwagę i czują się odpowiedzialni za swoje zdrowia, a jednocześnie traktują personel medyczny jak swoich partnerów w zdrowiu i ujają im bardziej niż innym źródłom informacji.

"W naszym badaniu z 2021 roku poinformowaliśmy, że pracownicy sektora opieki medycznej byli najważniejszym źródłem wiarygodnych informacji o szczepionkach i pomimo niewielkiego spadku w 2022 roku nadal pozostają głównym źródłem, na którym polegają pacjenci" - konkludują autorzy ankiety.

To, na co jednak zwrócono uwagę w badaniu, to fakt, że pracownicy zbyt mało czasu poświęcają swoim pacjentom na omówienie kwestii szczepień. Wskazują też główną barierę tego stanu rzeczy: brak czasu na takie rozmowy.

Spośród ankietowanych 65 proc. personelu medycznego zgodziło się z tezą, że "brak czasu na konsultację z pacjentem uniemożliwia aktywne omawianie szczepionek ze swoimi dorosłymi pacjentami".

Bez odpowiedniego czasu pracownicy medyczni nie są w stanie udzielić wszystkich informacji, których szukają ich pacjenci, tymczasem część osób – zwłaszcza kobiety po pięćdziesiątce – mówią, że chcą wiedzieć, jakie szczepionki powinny otrzymać i dlaczego.

Brak tej komunikacji może potencjalnie prowadzić do braku szczepienia, a co za tym idzie, więcej chorób, więcej wizyt u lekarza. "W ten sposób powstaje błędne koło, które może przerwać wyższy wskaźnik szczepień" - czytamy we wnioskach badania.

