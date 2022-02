Afryka będzie miała własną szczepionkę mRNA na COVID-19

Afryka chce mieć własną szczepionkę mRNA przeciwko COVID-19. Prace nad nią prowadzone są w Republice Południowej Afryki

Naukowcy z południowoafrykańskiej firmy biotechnologicznej Afrigen Biologics and Vaccines twierdzą, że prawie ukończyli proces reprodukcji szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 firmy Moderna, bez udziału i pomocy tej firmy - poinformował serwis Nature.

Podczas pandemii COVID-19, ponad 70 proc. dawek szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 trafiło na rynki bogatych państw. Miliony dawek zakupionych lub obiecanych krajom o niskim i średnim dochodzie trafiały z opóźnieniem.

- Szczepionki firmy Moderna i Pfizer-BioNTech nadal trafiają głównie do najbogatszych krajów. Dlatego naszym celem jest umożliwienie innym krajom tworzenia własnych - mówi Martin Friede, urzędnik WHO koordynujący pracę centrum transferu technologii, utworzonego przez organizację.

- Nie otrzymaliśmy pomocy od głównych producentów szczepionek przeciw COVID-19, więc zrobiliśmy to sami, aby pokazać światu, że można to zrobić, nawet na kontynencie afrykańskim - podkreślał też Gerhardt Boukes, główny naukowiec Afrigen.

Kiedy WHO uruchomiła centrum transferu technologii mRNA w Republice Południowej Afryki w czerwcu ubiegłego roku, poprosiła firmy Moderna, Pfizer i BioNTech o pomoc naukowcom z krajów o niskich i średnich dochodach, jak wytwarzać szczepionki przeciw COVID-19. Jednak firmy nie zareagowały, a WHO postanowiła działać bez ich pomocy.

Friede mówi, że WHO zdecydowała się na opracowanie preparatu Moderny, ponieważ na temat jej rozwoju jest więcej informacji dostępnych publicznie w porównaniu ze szczepionką Pfizer-BioNTech, a także dlatego, że Moderna obiecała nie egzekwować praw patentowych podczas pandemii. Moderna zapytana przez "Nature" o komentarz w tej sprawie, nie udzieliła odpowiedzi.

Badania kliniczne afrykańskiej szczepionki mRNA na COVID-19 w tym roku

Dzięki funduszom z krajów, w tym Francji, Niemiec i Belgii, południowoafrykańscy naukowcy zaczęli pod koniec września 2021 roku pierwszą fazę planu, która obejmowała stworzenie informacyjnego RNA, które koduje zmodyfikowaną część koronawirusa SARS-CoV-2 i kapsułkowanie go w nanocząstce lipidowej, która dostarcza szczepionkę do komórek.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Witwatersrand w Johannesburgu zajął się stworzeniem cząsteczki DNA, która posłużyłaby jako szablon do syntezy mRNA. Chociaż Moderna opatentowała tę sekwencję, naukowcy z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii zdeponowali ją w internetowej bazie danych Virological.org w marcu zeszłego roku.

W ocenie Patricka Arbuthnota z Uniwersytetu Witwatersrand, synteza mRNA jest dość ogólną procedurą. Na początku grudnia 2021 roku pierwsze fiolki z mRNA trafiły do firmy Afrigen. W styczniu 2022 roku naukowcy zrealizowali kolejną część procesu: otoczyli mRNA w tłuszczowej nanocząstce wykonanej z mieszaniny lipidów.

Szczepionka ma być gotowa do badań klinicznych w listopadzie br., a jej zatwierdzenie spodziewane jest w 2024 roku. Opracowanie i wyprodukowanie preparatu to projekt wspierany przez WHO i inicjatywę COVAX.

Zadowolenia z projektu nie kryje szef WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus: - Spodziewamy się, że ta szczepionka będzie bardziej dostosowana do lokalnych warunków, z mniejszymi ograniczeniami w zakresie przechowywania i niższą ceną.







