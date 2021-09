3 tys. osób przyjęło w Polsce trzecią dawkę. Rada Medyczna myśli o rozszerzeniu grupy docelowej

128 tys. Polaków ma prawo do trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 - informuje RMF FM. 3 tysiące już ją przyjęły

Stacja dowiedziała się, że Rada Medyczna działająca przy premierze rozważa rozszerzenie osób uprawnionych do trzeciej dawki

Zdania medyków co do grupy docelowej są podzielone: seniorzy z grupy 80+ lub lekarze - w celu lepszej ochrony chorych

Od września pacjenci z obniżoną odpornością przyjmują trzecią dawkę szczepionki. Otrzymało ją prawie 3 tys. osób, a prawo to przysługuje nawet 128 tysiącom. Jak podało RMF FM, Rada Medyczna myśli nad rozszerzeniem grupy uprawnionej do przyjęcia trzeciej dawki, a pomysł ten popiera wielu lekarzy.

Trzecia dawka. Kto jeszcze otrzyma szczepionkę?

RMF FM przytoczyło opinie specjalistów na temat potencjalnej grupy docelowej trzeciej dawki. Jak twierdzi dr Łukasz Durajski, specjalista z ramienia WHO w Polsce, powinni otrzymać ją seniorzy od 80. roku życia, będący w grupie ryzyka. Przypomina, że wśród nich są osoby przebywające w domach opieki, "żyjące w skupiskach, w zamkniętych pomieszczeniach".

Zdaniem prezesa Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych prof. Filipa Szymańskiego trzecią dawką powinni zaszczepić się "pracownicy ochrony zdrowia, by lepiej chronić chorych". Specjalista zgadza się jednak co do zasadności podania trzeciej dawki także seniorom i pozostałym pacjentom z chorobami współistniejącymi, bo te "pogarszają ich rokowania w przypadku zakażenia Covid-19". - Docelowo, według mnie, powinniśmy mieć możliwość doszczepienia każdego Polaka, który spełnia warunki, by otrzymać konkretny preparat. Chodzi o osoby w wieku 12+ - przyznaje specjalista.

Trzecia dawka szczepionki. Cessak: może poprawić odpowiedź immunologiczną

Jak informuje dr Cessak w komunikacie, należy zwrócić uwagę na odróżnienie dawek przypominających dla osób zdrowych od dawek przeznaczonych dla osób z osłabioną odpornością.

- Wiele badań naukowych wskazuje, że dodatkowa dawka szczepionki może znacznie poprawić odpowiedź immunologiczną u osób z obniżoną odpornością, zwłaszcza w przypadku biorców przeszczepianych narządów, których początkowe reakcje na szczepienie były niewystarczające. W takich przypadkach koniecznym jest rozważenie możliwości podania dodatkowej dawki możliwie jak najszybciej – czytamy w oświadczeniu prezesa URPL.

Co więcej, dodatkowe dawki preparatu powinny być zapewnione m.in. osobom starszym, które mieszkają w miejscach zamkniętych. Także EMA analizuje szczegółowe dane o dodatkowych dawkach. W związku z tym raport ECDC będzie na bieżąco aktualizowany w ramach gromadzenia i oceny dostępnych danych o szczepionkach dodatkowych i przypominających.

