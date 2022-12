187 tys. zakażeń grypą. MZ: o sytuacji epidemicznej nie decyduje w tej chwili COVID

Średni dzienny poziom zakażeń wynosi 450. To są liczby, które absolutnie na nikim nie robią wrażenia - mówił minister zdrowia o zakażeniach COVID-19

Minister Niedzielski o apogeum nowej fali COVID-19.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w programie Sedno sprawy na antenie Radia Plus był pytany o siódmą falę koronawirusa i planowany poziom obostrzeń.

- Tutaj rzeczywiście na pewno tendencja się odwróciła. Od mniej więcej dwóch, trzech tygodni mamy systematyczne wzrosty i to są wzrosty naprawdę niemałej skali, bo mówimy tutaj o 20, nawet 30 proc. wzrostu z tygodnia na tydzień. W liczbach bezwzględnych cały czas to jest mało, w tej chwili średni dzienny poziom zakażeń wynosi mniej więcej 450, więc to są liczby, które absolutnie na nikim nie robią wrażenia, tym bardziej że przełożenie na liczbę hospitalizacji jest cały czas na poziomie niskim. Przekroczyliśmy co prawda 1000 hospitalizacji, bo hospitalizacje z tytułu COVID-u również rosną, ale to nie jest żaden problem z punktu widzenia wydolności systemu - tłumaczył.

- Prognozy, którymi dysponujemy, mówią o tym, że mniej więcej pod koniec stycznia będzie to apogeum kolejnej fali, ale znowu: liczba zakażeń, którą będziemy wtedy odnotowywali, będzie niewiele większa niż 5000. To też nie jest problem z punktu widzenia wydolności, a wnioskiem z tego jest to, że ten scenariusz nie wymaga reagowania czy obostrzeniami, czy innymi specjalnymi środkami - skomentował.

O sytuacji epidemicznej już nie decyduje COVID a grypa

- O sytuacji epidemicznej w Polsce w tej chwili decyduje grypa, a nie COVID, bo, porównując skalę tygodniowych zachorowań, z tytułu COVID-u mamy 3200 w ostatnim tygodniu nowych infekcji, a w przypadku grypy ostatni raport, którym dysponujemy - on dotyczy pierwszego tygodnia grudnia - tam mamy 187 000 zakażeń i podejrzeń, więc tu widać, jaka jest ogromna różnica skali - przyznał minister.

- Wracamy też do zagadnienia szczepień i do tego, że warto się zabezpieczyć w ten sposób na nadchodzący sezon grypowy, ale patrząc na zjawisko samej grypy, widzimy, że mamy coraz więcej młodych osób chorujących, w tej chwili w hospitalizacjach dominują już dzieci, to jest 60 procent wg naszych wytycznych. W tygodniu, w którym było 187000 zachorowań, 850 osób zostało skierowanych do szpitali - poinformował Niedzielski.

Szczepienia na grypę bez skierowania, recepta w gestii farmaceuty

- Jeżeli chodzi o szczepienia, rozważaliśmy najpierw scenariusz podobnego podejścia jak w przypadku COVID-u, żeby wystawić skierowania w systemie elektronicznym, ale tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo po pierwsze to jest - mówię o szczepieniu na grypę - lek, który jest wypisywany na receptę, bo w przypadku covidu nie mamy recepty, mamy pełną refundację dla każdej grupy wiekowej, a tutaj jest nieco inna sytuacja, w związku z tym ścieżka wystawienia wszystkim skierowania nie jest możliwa do realizacji. Będzie taka ścieżka, żeby farmaceuci mieli prawo wystawienia recepty. Tutaj podjęliśmy współpracę zarówno z sejmową Komisją Zdrowia, jak i Naczelną Radą Aptekarską i będziemy przygotowywali rozwiązanie, żeby jeszcze zdążyć w tym sezonie - zaznaczył minister.

- W tym roku prawdopodobnie nie zdążymy z całym obrotem prawnym, natomiast chcemy zdążyć, żeby jeszcze w tym sezonie była taka możliwość. Powiedzmy: styczeń, ale proszę też pamiętać, że to jest dobry okres, bo szczyt grypy przypada zawsze między lutym a marcem - podsumował Niedzielski.

