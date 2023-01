Ważny lek wycofany ze sprzedaży. Wykryto w nim cząstki stali nierdzewnej. Wydano Rapid Alert

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał 31 stycznia decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju kilku serii leku Diprophos

Decyzja dotyczy:

Diprophos to lek wskazany do stosowania w leczeniu ostrych i przewlekłych stanów poddających się leczeniu kortykosteroidami. Stosowany jest między innymi w:

Jak informuje GIF, do Inspektoratu wpłynął Rapid Alert klasy II z belgijskiej Federal Agency for Medicinal and Health Products (FAMHP) dotyczący wycofania wskazanych serii Diprophos, w związku z możliwością wystąpienia brązowych cząstek o metalicznym wyglądzie, które zidentyfikowano jako cząstki stali nierdzewnej.