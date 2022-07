Ważny lek wróci do aptek. Pacjenci nie mogą się doczekać. Teraz jest nie do kupienia

Lek stosowany w leczeniu jednej z najpopularniejszych chorób układu ruchu wciąż jest niedostępny w aptekach

Jednak, jak informuje portal gdziepolek.pl wróci do sprzedaży w drugiej połowie lipca

preparat Structumm stosowany wspomagająco w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów

Chodzi o lek wykorzystywany w leczeniu jednej z najpopularniejszych chorób układu ruchu. To preparat Structumm stosowany wspomagająco w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów. Substancją czynną preparatu jest siarczan chondroityny, będący jednym z głównych składników budujących kości i chrząstkę stawową.

- Chciałbym zapytać się o lek na receptę STRUCTUM. Biorę go na zwyrodnienie kolan. Nigdzie nie można go dostać co się dzieje. Czy jest może jego zamiennik. Proszę o informację w tej sprawie - napisała jedna z pacjentem kilka dni temu.

Potwierdzają to dane portalu gdziepolek.pl, z których wynika, że lek jest praktycznie niedostępny w sprzedaży, to jednak ma się wkrótce zmienić.

- Z BOK firmy PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA SP. Z O. O. otrzymaliśmy informację, iż kolejne dostawy leku planowane są na II połowę lipca bieżącego roku - poinformował portal gdziepolek.pl

Tych leków może zabraknąć w lipcu 2022

Dodajmy, że na nowej liście Ministerstwa Zdrowia znalazło się aż 215 leków i wyrobów medycznych, których może zabraknąć w aptekach od 1 lipca. Są na niej popularne preparaty. Listę opublikowano w Dzienniku Urzędowym ministra zdrowia.

Wśród leków znajdują się m.in. Kreon, Trulicity, Neoparin czy Concerta. Cała lista dostępna jest w artykule Tych leków może nie być w aptekach od 1 lipca. Nowa lista z Ministerstwa Zdrowia

