Rewolucja w leczeniu biologicznym. Nowoczesne terapie będą dostępne w poradniach

Ministerstwo Zdrowia prowadzi prace nad listą leków biologicznych dostępnych dotychczas tylko w szpitalnych programach lekowych, które wkrótce będą mogły być podawane w przychodni

To duża zmiana dla pacjentów, ale także dla placówek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które przystąpią do programu

Powodzenie tego projektu oznacza większą dostępność do terapii biologicznych w Polsce. Ta jest obecnie w naszym kraju na bardzo niskim poziomie

Pierwsze terapie biologiczne w AOS już w 2024 roku

W czerwcu br. prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomendował Ministerstwu Zdrowia dopuszczenie dostępności leków biologicznych dla pacjentów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Resort już prowadzi prace nad listą leków dostępnych dotychczas tylko w szpitalnych programach lekowych, które wkrótce będą mogły być podawane w poradniach ambulatoryjnych z kontynuacją farmakoterapii w domu.

Na początek zmiana ma dotyczyć terapii stosowanych w reumatologii, o co środowisko apeluje od dawna. Choroby reumatyczne wpływają na pogorszenie możliwości poruszania się pacjentów. Leki podawane bliżej miejsca zamieszkania to bardzo pozytywna zmiana dla chorego.

- Bezpłatne udostępnianie leku poza szpitalem w warunkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli w lokalnej przychodni, tej najbliżej pacjenta, to bardzo efektywne rozwiązanie. Odciążyłoby ono również lekarzy zajmujących się pacjentami w najcięższym stanie, tych leczonych właśnie szpitalu - komentuje Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Krajowi Producenci Leków.

Zapowiadana zmiana to również znacząca zmiana systemowa, która może przyczynić się do zwiększenia dostępności pacjentów do tego rodzaju terapii w Polsce. Dotychczas nie jest z tym najlepiej. W Europie dostęp do leków biologicznych biorównoważnych ma ok. 20 procent pacjentów, w Polsce jest on na poziomie ok. 3 procent.

Jednocześnie jest to poważne wyzwanie organizacyjne dla placówek, które zechcą uczestniczyć w tym procesie.

Obecnie zasady finansowania leków w ramach programów lekowych są obwarowane szeregiem przepisów. Wymagają też sprawozdawania do SMPT, co stanowi dodatkowe obciążenie dla personelu medycznego. Wiadomo również, że funkcjonowanie programów lekowych nie jest też optymalnie finansowane.

Czasu na opracowanie zmiany pozostało niewiele, bo zgodnie z zapowiedzią wiceministra Macieja Miłkowskiego, pierwsze terapie biologiczne będą dostępne w AOS od 2024 roku.

Czy poradnie będą chętnie chciały wprowadzać u siebie nowe rozwiązanie? Jak ten system będzie funkcjonował w praktyce? Czy to pierwszy krok do uwalniania programów lekowych z obsługi w szpitalach do przychodni również w innych obszarach terapeutycznych?

O tych problemach będą rozmawiać:

prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia

Grzegorz Rychwalski, wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Krajowi Producenci Leków

dr Marcin Stajszczyk, kierownik, Oddział Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych, Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji, przewodniczący, Komisja ds Polityki Lekowej, członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

prof. Jacek Szepietowski, kierownik, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, prezes, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

prof. Irena Walecka, kierownik, Klinika Dermatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie, konsultant wojewódzki w dziedzinie dermatologii i wenerologii

