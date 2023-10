Reumatologia. Brygida Kwiatkowska: ośrodki są przytkane. Leczenie biologiczne musi zejść do AOS

Pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), którzy już dzisiaj są leczeni w szpitalach preparatami biologicznymi w ramach programu lekowego, będą mogli przejść do AOS

- Chcemy, żeby taka poradnia miała podpisaną umowę z ośrodkiem, który ma wszystkie linie leczenia tak, żeby pacjent mógł płynne przejść na kolejne formy terapii w momencie, kiedy to leczenie będzie nieskuteczne - mówi prof. Brygida Kwiatkowska

To przesunięcie zdaniem ekspertki na pewno nieco odciąży ośrodki, które w tej chwili prowadzą chorych w ramach programów

Sieć wzajemnego wsparcia lekarzy

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Planowane jest przesunięcie leczenia biologicznego z programów lekowych do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? Jak ma wyglądać wdrażanie tego programu?



Prof. Brygida Kwiatkowska: Jako reumatolodzy preferujemy model przejściowy, dlatego że szereg ambulatoriów nie zna zasad prowadzenia leków w programach lekowych, nie zna zasad kwalifikacyjnych i monitorowania bezpieczeństwa i skuteczności.

W tym roku zrobiliśmy analizę, ile poradni reumatologicznych w Polsce leczy pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi, a zatem głównie tych, dla których będą dedykowane leki biologiczne. Okazało się, że są poradnie, które leczą na przykład tylko chorobę zwyrodnieniową. Taka poradnia, nie mając w ogóle doświadczenia z leczeniem pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi, nie powinna przystępować do programów lekowych.

Dlatego postawimy poprzeczkę w postaci procentowego udziału pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi, którzy znajdują się pod opieką danej poradni.

Chcemy również, żeby dla bezpieczeństwa pacjenta taka poradnia miała podpisaną umowę z ośrodkiem, który ma wszystkie linie leczenia tak, żeby pacjent mógł płynne przejść na kolejne formy terapii w momencie, kiedy to leczenie będzie nieskuteczne. Nie może być tak, że będzie szukał po całej Polsce ośrodka, który go szybko przejmie momencie, kiedy dany lek przestanie być skuteczny.

Chcemy też przeszkolić lekarzy w tych wszystkich poradniach tak, żeby zawiązała się sieć wzajemnego wsparcia lekarzy. To jest niezwykle ważne. Lekarze nie mając doświadczenia, będą obawiać się przystępowania do programu. Na pewno te pierwsze elementy będą wymagały wsparcia.

Zatem chcemy to zrobić bardzo płynnie, a nie jako skok na głęboką wodę. To zabezpieczy przede wszystkim pacjenta, ale da też poczucie takiego bezpieczeństwa lekarzom.

Nadzorując zespół kwalifikujący do programów lekowych widzę, jak dużo pytań mamy od lekarzy, którzy zaczynają realizować programy lekowe w ramach szpitali. Czy zakwalifikować danego pacjenta, czy nie zakwalifikować, czy są przeciwwskazania czysto medyczne? Robimy konsylia lekarskie, żeby doradzić, który lek byłby najlepszy.

Dlatego wydaje mi się, że takie połączenie z ośrodkiem, który ma już doświadczenie w prowadzeniu programów lekowych będzie również bezpieczny dla tych lekarzy, którzy dopiero zaczną. A jak już nabiorą wprawy, będzie można później stopniowo to poszerzać o inne rozwiązania.

Czy to oznacza, że na poziomie AOS będzie mogła odbywać się kwalifikacja nowych pacjentów do programu?

Pacjenci, którzy już dzisiaj są leczeni w programie lekowym w szpitalu, będą mogli przejść do AOS. Zaś pacjenci, którzy są nowi, będą mogli być kwalifikowani na poziomie AOS.

Chcemy zrobić szkolenie i wyselekcjonować te ośrodki, które dzisiaj "widzą" tych pacjentów. Oczywiście, będą musiały spełnić pewne warunki, podobnie jak kwalifikowane są szpitale do prowadzenia programów lekowych.

Jeżeli dany AOS nie prowadzi w ogóle pacjentów chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów, to trudno, żeby brał się za ich leczenie.

Zwiększymy biodostępność

Jest zainteresowanie przychodni przystępowaniem do programu?

Część środków znajdzie się w programie chociażby dlatego, że wielu lekarzy, którzy pracowali pierwotnie w szpitalach, przeszła do AOS. Są to lekarze, którzy mieli doświadczenie prowadzenia chorych w ramach programu lekowego. Kiedyś pracując w szpitalu, dziś w AOS mogą podjąć się takich zadań.

To będzie również kwestia dobrej komunikacji z ośrodkiem referencyjnym, przekazania doświadczeń i poczucia bezpieczeństwa, że jeżeli cokolwiek dzieje się z pacjentem, to w każdym momencie lekarz może zatelefonować do kogoś, kto będzie wyjaśniał wszystkie aspekty związane z programami lekowymi.

Kiedy rozpoczną się wspomniane szkolenia?

Jako grupa reumatologów jesteśmy bardzo zgrani, dlatego już teraz możemy przygotować pełne szkolenia. Jesteśmy gotowi ponieważ, kiedy wchodzą nowe programy lekowe, to wtedy szkolimy z nich ośrodki i mamy w tym zakresie duże doświadczenie.

Czy wprowadzenie tego modelu wpłynie na zwiększenie dostępności do leczenia biologicznego w Polsce?

To na pewno zwiększy biodostępność. W tej chwili ośrodki są "przytkane", wchodzi coraz więcej leków, nie wszyscy dyrektorzy chcą inwestować w zatrudnianie kolejnych lekarzy ze względu na finanse. To powoduje, że niestety pacjenci, którzy nie powinni czekać, w niektórych ośrodkach czekają na podanie leków biologicznych w ramach obowiązujących programów.

To przesunięcie w kierunku ambulatorium na pewno nieco odciąży te ośrodki, które w tej chwili prowadzą chorych w ramach programów i pozwoli na dopływ nowych pacjentów oraz na skrócenie czasu oczekiwania na efektywniejsze leczenie.

Prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Wypowiedzi zanotowane podczas XIX Forum rynku Zdrowia (16-17 października 2023 roku).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.