Nowy lek dopuszczony do obrotu w Polsce. Zaczyna pojawiać się w aptekach

Do aptek ogólnodostępnych zaczyna trafiać nowy lek. Nie trzeba go będzie sprowadzać z zagranicy.

Uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski

To produkt leczniczy Hydroxychloroquine Adamed, Hydroksycholiny siarczan, tabletki powlekane (200 mg)

Nowy lek już na rynku. Nie trzeba go będzie importować

Ministerstwo Zdrowia w najnowszym komunikacie poinformowało o dopuszczeniu do obrotu w Polsce leku Hydroxychloroquine Adamed, Hydroksycholiny siarczan. To tabletki powlekane 200 mg, produkowane przez Adamed Pharma S.A. Jest dostępny w aptekach ogólnodostępnych. Oznacza to, że pacjent może nabyć lek w polskim opakowaniu na podstawie recepty lekarskiej.

- W związku z powyższym, nie zachodzi dalsza konieczność wprowadzania do obrotu na czas określony i sprowadzania z zagranicy w trybie importu docelowego produktów z substancją Hydroksycholiny siarczan, między innymi produktu leczniczego Plaquenil - poinformował wiceminister Maciej Miłkowski.

Hydroksycholina wykazuje działanie przeciwmalaryczne, przeciwbólowe i przeciwzapalne, jest stosowana w leczeniu niektórych chorób na tle zapalnym oraz malarii. Leki z siarczanem hydroksycholiny mają również immunosupresyjne działanie. Mają zastosowanie m.in. w:

leczeniu i zapobieganiu malarii

choroby o podłożu zapalnym, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń układowy rumieniowaty

osutki świetlnej









