Metotreksat. Ten lek stosowany w reumatologii ma 70 lat i nadal zaskakuje

Pacjenci reumatyczni często uznają metotreksat za chemioterapeutyk. Należy jednak dostrzec różnicę w toksyczności tego leku w zależności od dawki

Ryzyko rozwinięcia choroby śródmiąższowej płuc nie zwiększa się przy stosowaniu metotreksatu. Stosowanie MTX nie zwiększa również ryzyka uszkodzenia wątroby, bez względu na czas jego stosowania

Wykazano, że metotreksat stosowny u chorych na RZS zmniejsza o ok. 25 proc. ryzyko niewydolności serca

Wcześniejsze stosowanie MTX wiąże się z niższym ryzykiem wystąpienia otępienia

Metotreksat - "stary" lek, który nie odchodzi do lamusa

Od lat 80. minionego wieku prowadzono wiele badań długofalowych, które udowadniały dużą skuteczność i bezpieczeństwo metotreksatu (MTX). Do dziś jest skutecznym lekiem podawanym w pierwszej linii leczenia w najczęściej spotykanych chorobach reumatycznych. Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) podaje wskazania do jego stosowania w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS), łuszczycowym zapaleniu stawów (ŁZS) i młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów (MIZS).

Ten „stary” lek nie odchodzi do lamusa. Wręcz przeciwnie zdobył w rekomendacjach lub w oparciu o doświadczenie kliniczne - już poza ChPL - taką pozycję, że jest zalecany także w innych chorobach reumatycznych.

Stosuje się go m.in. w twardzinie układowej, twardzinie ograniczonej, zapaleniu skórno- i wielomięśniowym, nawracającym zapaleniu chrząstek stawowych (pozwala na zmniejszenie dawki glikokortykosteroidów - GKS), w polimialgii reumatycznej czy zapaleniu naczyń (także umożliwia zmniejszenie dawki GKS).

W rekomendacjach Europejskiej Ligi do Walki z Reumatyzmem (EULAR, European League Against Rheumatism)) z 2019 r. metotreksat jest zalecany także do leczenia tocznia rumieniowatego układowego o średniej i umiarkowanej aktywności. W przypadku zespołu Sjögrena zalecenia dotyczą stosowania MTX w leczeniu objawów stawowych. Zalecenia GRAPPA z 2021 r. (Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis) wzmocniły pozycję MTX w zastosowaniu w leczeniu ŁZS, jak również łuszczycy skóry i łuszczycy paznokci.

Jak zauważa prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowy w dz. reumatologii, i dzisiaj wielu lekarzy jak i pacjentów obawia się objawów niepożądanych i złej sławy metotreksatu związanej ze stosowaniem tego leku w chorobach nowotworowych.

- Pacjenci reumatyczni często uznają ten lek za chemioterapeutyk. Tymczasem należy dostrzec różnicę w toksyczności tego leku w zależności od dawki - mówi profesor, mając na uwadze mniejsze dawkowanie tego leku w chorobach reumatycznych niż w nowotworowych.

Metotreksat. Czy bezpieczny dla płuc, dla wątroby

Zarówno lekarze, jak i pacjenci obawiają się przy stosowaniu MTX głównie takich objawów niepożądanych jak: zmiany śródmiąższowe płuc, uszkodzenie wątroby, ryzyko choroby nowotworowej, czy skrócenie życia ze względu na toksyczność leku.

Co o bezpieczeństwie stosowania metotreksatu w zestawieniu z jego efektami terapeutycznymi i skutecznością mówią najnowsze publikacje z lat 2020-2021?

Aby szukać odpowiedzi na takie pytanie można sięgnąć m.in. do danych z uznawanego za najlepszy medyczny rejestr pacjentów z chorobami reumatycznymi, szwedzkiego rejestru DANBIO. Z analizy danych dotyczących losów 30,5 tys. chorych obserwowanych w okresie 5-letnim wynika, że MTX nie zwiększa ryzyka śródmiąższowej choroby płuc.

- U chorych na RZS leczonych metotreksatem obserwuje się 3-4 krotnie częstsze zmiany śródmiąższowe w płucach, ale ta częstość jest taka sama zarówno u chorych stosujących metotreksat, jak i tych, którzy go nie stosują - wyjaśnia prof. Kwiatkowska, sięgając do analiz z rejestru.

Co ciekawe, z danych wynika, że ryzyko rozwinięcia choroby śródmiąższowej płuc nie zwiększa się przy zastosowaniu MTX, natomiast zmniejsza się ryzyko niewydolności oddechowej, prawie o połowę. Dzieje się tak ponieważ MTX może hamować - jak się przypuszcza - rozwój włóknienia płuc u chorych na RZS poprzez działanie przeciwzapalne.

Najnowsze dane (2021 r.) oparte o analizę ultrasonograficzną (metoda elastograficzna) pokazują, że MTX nie zwiększa ryzyka uszkodzenia wątroby bez względu na czas jego stosowania. W elastografii wątroby okazało się, że u pacjentów z RZS na uszkodzenie wątroby wpływa przede wszystkim współistniejąca cukrzyca, jak również wiele innych schorzeń współistniejących, a nie stosowany metotreksat.

Ryzyko choroby nowotworowej

Najnowszych, interesujących danych dotyczących zagrożenia chorobą nowotworową przy stosowaniu metotreksatu u pacjentów z RZS dostarcza naukowa analiza publikowana w 2020 r. (Therapeuutic Advances in Musculoskeletal Disease, 2020,Vol.12: 1-12; analiza kohortowa w populacji chińskiej). Wynika z niej, że ryzyko choroby nowotworowej u chorych na RZS stosujących metotreksat zarówno w dużych jak i średnich dawkach bez względu na czas jest mniejsze o ok. 13 proc. (HR 0,87) niż u pacjentów nie stosujących MTX.

- Mamy pacjentów reumatycznych z rozpoznaną chorobą nowotworową, u których musimy stosować leczenie. Tym leczeniem, które można stosować jest m.in. podanie metotreksatu, ze względu na to, że jeżeli ten lek nie zwiększa ryzyka nowych nowotworów, to również nie zwiększa możliwości nawrotu choroby nowotworowej, która zaistniała wcześniej - ocenia prof. Kwiatkowska.

Metotreksat obniża ryzyko sercowo-naczyniowe

W literaturze naukowej lat 2020-21 można natrafić na bardzo interesujące wyniki obrazujące wpływ podawania metotreksatu u chorych na RZS na różnorodne czynniki ryzyka.

Profesor przywołała analizę (dane z 2020 r.) obejmującą prawie 10 tysięcy pacjentów chorych na RZS, których porównywano z taką samą liczbą pacjentów kontrolnych, bez chorób autoimmunologicznych. Ta analiza wykazała, że pacjenci chorzy na RZS mieli o 21 proc. większe ryzyko niewydolności serca niezależnie od tradycyjnych czynników ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych.

U chorych na RZS wyższe stężenie CRP (białko C-reaktywne; syntetyzowane przez wątrobę w obecności stanu zapalnego) było statystycznie związane z wyższym ryzykiem niewydolności serca. Im aktywniejszy jest proces zapalny stawów, tym większe jest ryzyko niewydolności serca.

- Zatem, jeśli dobrze leczymy pacjenta, to ryzyko powinno być mniejsze. I rzeczywiście. Wykazano, że metotreksat stosowny u chorych na RZS zmniejsza o ok. 25 proc. ryzyko niewydolności serca, czyli może wpływać na przedłużenie życia - podkreślała prof. Kwiatkowska.

Kolejna ciekawa analiza omawiana przez profesor dotyczyła grupy prawie 19 tysięcy pacjentów chorych na RZS obserwowanych przez 4 lata (wyniki badania opublikowane w 2020 r.). W tej grupie zarejestrowano 1801 zdarzeń sercowo-naczyniowych. Badanie pokazało, że z klasycznych leków modyfikujących przebieg choroby (kLMPCh) tylko stosownie metotreksatu wiązało się z redukcją ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych o 18 proc. (HR 0,82).

Zmniejszenie ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych było również zależne od dawki. Jeżeli pacjent przyjmował powyżej 15 mg/tydzień MTX, to ta skuteczność i zmniejszenie ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych była większa niż u pacjentów, którzy przyjmowali mniejszą dawkę MTX.

Jeszcze inne dane naukowe (publ. w 2021 r.) dowodzą, że stosowanie metotreksatu u chorych z RZS powoduje zmniejszenie ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych o 24 proc. a hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 57 proc.

Metotreksat może mieć wpływ na obniżenie ryzyka demencji

Naukowcy ustalali też jak podawanie metotreksatu wpływa na ryzyko rozwoju cukrzycy.

Z badań (metaanaliza z 2020 r.) wynika, że u chorych na RZS z cukrzycą typu 2 stosowanie MTX zmniejsza o 52 i o 87 proc. ryzyko rozwoju cukrzycy (wyliczenie w zależności od stosownej metody statystycznej). - To dobra i ważna informacja, gdyż cukrzyca jest jednym z najczęstszych schorzeń towarzyszących u pacjentów reumatologicznych - zaznaczała prof. Kwiatkowska.

Z badań przedstawionych w innej publikacji (z 2021 r.), opisującej wpływ leków modyfikujących przebieg choroby na progresję miażdżycy, wynika że MTX ma pozytywny wpływ na metabolizm glukozy, nie ma wpływu na nadciśnienie tętnicze, nie ma też wpływu na metabolizm cholesterolu, układ krzepnięcia. Te wyniki charakteryzują metotreksat jako lek bezpieczny również dla chorych z obciążeniami.

Prof. Kwiatkowska podała też m.in. wyniki z publikacji (z 2020 r.) ukazującej związek między stosowaniem metotreksatu i czasem jego przyjmowania a rozpoznaniem demencji u chorych na RZS. Wykazano, że wcześniejsze stosowanie MTX wiąże się z niższym ryzykiem otępienia - iloraz szans 0,71. A stosowanie MTX dłużej niż 4 lata wiąże się z najniższym ryzykiem wystąpienia otępienia - iloraz szans 0,37.

- Te i wcześniejsze informacje zaskakują. Dostarczają dodatkowych argumentów za możliwością zastosowania metotreksatu bez obawy, że objawy niepożądane mogą powikłać i skracać życie chorego - zaznaczyła prof. Brygida Kwiatkowska.

U chorych z RZS dawka początkowa MTX powinna wynosić 15 mg, a w ciągu 6 tygodni powinno się osiągnąć dawkę uznawaną za skuteczną - 20-30 mg tygodniowo.

Tekst powstał w oparciu o wykład prof. Brygidy Kwiatkowskiej, konsultant krajowej w dz. reumatologii, przedstawiony podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji „Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii” (10-12 luty, Warszawa).

