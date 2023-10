Leki biologiczne wchodzą do poradni AOS. Prof. Kwiatkowska: będą szkolenia dla lekarzy

- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna jak na razie nie jest przygotowana do stosowania leków biologicznych, ponieważ duża część lekarzy AOS nie zajmowała się dotąd leczeniem pacjentów tymi lekami – stwierdziła prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, która uczestniczyła w sesji poświęconej lekom biologicznym, zorganizowanej w ramach XIX Forum Rynku Zdrowia.

- Natomiast my, jako grupa reumatologów, jesteśmy przygotowani do tego, żeby jednak wdrożyć to postępowanie – zadeklarowała i wyjaśniła, że będą organizowane szkolenia z zakresu prowadzenia tych terapii, w czasie których lekarze dowiedzą się na co zwrócić uwagę, jakie są plusy i minusy leków biologicznych, kiedy pacjent wymaga konsultacji z innymi specjalistami albo odesłania do ośrodka referencyjnego.