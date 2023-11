Leczenie biologiczne do poradni AOS? "Braki kadrowe powodują, że nie będzie miał kto leczyć"

Podczas debaty na temat leczenia biologicznego biorównoważnego w ramach XIX Forum Rynku Zdrowia (16-17 października) specjaliści rozmawiali o przeniesieniu leczenia ze szpitalnych programów lekowych na poziom ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zgodnie z zapowiedzią wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego realne jest wprowadzenie tej zmiany w wybranych specjalnościach w kwietniu 2024 roku.

- Prowadzenie programu leczenia biologicznego w zaproponowanym modelu w dermatologii wydaje się prawie niemożliwe - oceniła prof. Irena Walecka, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie, konsultant wojewódzki w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

Podała powody: - Liczba osób, które pracują w AOS i chciałyby się zajmować programem lekowym, jest naprawdę niewielka. Drugi problem jest taki, że już nawet ośrodki, które prowadzą programy lekowe, mają prawie na wyczerpaniu moce przerobowe. W związku z tym ta dostępność pacjentów do programów lekowych faktycznie jest coraz bardziej ograniczona.

Jak przypomniała specjalistka, braki kadrowe powodują, że mówiąc kolokwialnie "nie ma kto leczyć".- Nawet jeśli liczba zakontraktowanych ośrodków to 40 placówek, to tak naprawdę 98 procent kontraktu wykonuje 10 z nich i są to ośrodki, które faktycznie leczą po 500-600 pacjentów. Więcej zrobić nie mogą. Nawet jeśli tym środkom dodamy jeszcze pacjentów do AOS, to niczego nam nie zmieni - przekonywała.