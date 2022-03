Koronawirus. 8 marca. Ile dziś zakażeń i zgonów?

Koronawirus w Polsce. 8 marca. - Mamy 13 152 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - przekazało Ministerstwo Zdrowia.

Na oddziałach covidowych przebywa 9 478 chorych z COVID-19, w tym 605 pod respiratorami

Dodajmy, że tylko do końca marca według poprzednich zasad, ustalonych na czas pandemii, będą finansowane szpitale tymczasowe i oddziały covidowe

Koronawirus w Polsce. 8 marca. Zakażenia i zgony

Ile dziś zakażeń i zgonów? - Mamy 13 152 (w tym 1 509 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - przekazało 8 marca Ministerstwo Zdrowia.

Ostatniej doby zmarło 217 osób, w tym 57 z powodu COVID- 19, a 160 miało choroby współistniejące.

8.03.2022 Nowe zakażenia koronawirusem są z województw:

mazowieckiego (2144),

wielkopolskiego (1809),

kujawsko-pomorskiego (1355),

lubelskiego (955),

zachodniopomorskiego (888),

dolnośląskiego (821),

łódzkiego (752),

warmińsko-mazurskiego (751),

pomorskiego (709),

śląskiego (703),

małopolskiego (545),

lubuskiego (505),

świętokrzyskiego (385),

podlaskiego (335),

opolskiego (216),

podkarpackiego (167).

112 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną

Liczba zakażonych koronawirusem 5 760 498/ 112 768 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Na oddziałach covidowych 9,5 tys. chorych z COVID-19

8 marca na oddziałach covidowych przebywa 9 478 chorych z COVID-19, w tym 605 pod respiratorami.

Łącznie w systemie zabezpieczone są 21 514 łóżka covidowe oraz 1 864 respiratory.

Według danych resortu zdrowia kwarantanną objętych jest 79 035 osób. Z kolei liczba ozdrowieńców to 5 142 672.

Wczoraj mieliśmy 5 585 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej z województw: mazowieckiego (1081), wielkopolskiego (654), kujawsko-pomorskiego (602).

Dodatki covidowe i szpitale tymczasowe tylko do 31 marca

Jeszcze w lutym Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wielkie luzowanie obostrzeń (zniesiono wszystkie ograniczenia poza maseczkami, kwarantanną i izolacją), natomiast w marcu Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że kończy się finansowanie świadczeń związanych z leczeniem COVID-19 na dotychczasowych zasadach. Ma to nastąpić 31 marca.

Co to oznacza? - Koszty szczepień przeciwko COVID-19 oraz rehabilitacji pocovidowej nadal będą pokrywane z tego funduszu, także po 31 marca 2022 roku. Natomiast leczenie pacjentów z COVID-19 (po 31 marca 2022 roku) będzie realizowane już w ramach standardowych umów z NFZ - przekazali przedstawiciele Funduszu.

Ponadto z końcem marca kończą się dodatki covidowe dla medyków.

- W związku z poleceniem Ministra Zdrowia dodatki covidowe będą obowiązywały do 31 marca 2022 roku. Dyrektorzy szpitali II poziomu zabezpieczenia covidowego muszą dostarczyć informacje o wysokości dodatku covidowego, za okresy od 1 stycznia do 31 marca br., dla uprawnionych pracowników, najpóźniej do końca maja 2022 roku - ogłosił NFZ.

