FDA zatwierdziła ważny lek. To przełom dla pacjentów z ciężkim łysieniem plackowatym

Co ważne, to pierwsze zatwierdzone przez FDA leczenie systemowe łysienia plackowatego (choroby autoimmunologicznej)

W 2018 roku Olumiant został pierwotnie zatwierdzony do leczenia niektórych dorosłych pacjentów z umiarkowaną/ciężką aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów

FDA zatwierdziła preparat na łysienie plackowate

Jak podaje portal aptekarzpolski.pl, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Żywienia zatwierdziła baricytynib w formie tabletek doustnych do leczenia dorosłych pacjentów z ciężkim łysieniem plackowatym. Jest on znany jako preparat pod nazwą Olumiant.

Co istotne, to pierwsze potwierdzone przez FDA leczenie systemowe łysienia plackowatego, czyli choroby autoimmunologicznej (organizm atakuje własne mieszki włosowe). Aptekarzpolski.pl wyjaśnia, że baricytynib jest inhibitorem kinazy janusowej (JAK), który blokuje aktywność enzymów, aby tym samym zakłócić szlak prowadzący do dalszych reakcji zapalnych.

Preparat Olumiant został sprawdzony pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa w dwóch kontrolowanych placebo badaniach (AA-1 i AA-2) z udziałem pacjentów, u których wystąpiło co najmniej 50 proc. wypadanie włosów na skórze głowy od ponad 6 miesięcy.

Nowy lek zatwierdzony. Ważne wnioski z wyników badań

Portal wyjaśnił, że pacjenci, którzy brali udział w badaniach otrzymywali codziennie placebo, 2 mg leku albo 4 mg leku. Z kolei podstawowym pomiarem skuteczności w obu badaniach był odsetek pacjentek, którzy osiągnęli co najmniej 80 proc. pokrycia włosów na skórze głowy w 36 tygodniu.

Wnioski z badań:

AA-1 – 22 proc. ze 184 pacjentów otrzymujących 2 mg Olumiant i 35 proc. z 281 pacjentów otrzymujących 4 mg Olumiant osiągnęło wspomniane pokrycie włosów na skórze głowy (w porównaniu z 5 proc. ze 189 pacjentów otrzymujących placebo),

AA-2 – 17 proc. ze 156 pacjentów otrzymujących 2 mg Olumiant i 32 proc. z 234 osób otrzymujących 4 mg Olumiant osiągnęło odpowiednie pokrycie włosów na skórze głowy (w porównaniu z 3 proc. ze 156 pacjentów otrzymujących placebo).

