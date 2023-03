Dziś opinia ws. leku na cukrzycę i refundacji ważnych terapii

20 marca odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Rada ma przygotować stanowisko m.in. w sprawie objęcia refundacją leku Maysiglu (sitagliptinum) w leczenie cukrzycy typu 2.

Maysiglu to lek dostępny na receptę w postaci tabletek powlekanych. Substancją czynną preparatu jest sytagliptyna, która należy do leków przeciwcukrzycowych, przyczyniających się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych z cukrzycą typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii. Preparat może być stosowany w monoterapii, a także w połączeniu z innymi lekami.

W porządku obrad Rady Przejrzystości 20 marca są również inne ważne punkty, w tym:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

Cosentyx (secukinumabum) w ramach programu lekowego B.33 „Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08)”, Jakavi (ruxolitinibum) w ramach programu lekowego „Leczenie czerwienicy prawdziwej (ICD-10: D45)”.

Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności utworzenie nowej treści programu lekowego B.97 . „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10: D69.3)”.

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leków:

One Alfa (alfacalcidol) we wskazaniu: krzywica hipofosfatemiczna (XLH), Mnesis (idebenon) we wskazaniu: zanik nerwu wzrokowego typu 1 u pacjenta pediatrycznego (związany z mutacją w genie OPA1).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025”. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 60 lat i więcej na lata 2024-2025”.









