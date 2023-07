Darmowe badania stężenia witaminy D na NFZ? Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję

Jak wskazała w interpelacji posłanka Anita Sowińska, niski poziom stężenia witaminy D jest powszechnym zjawiskiem na całym świecie, w tym również w Polsce. Podkreśliła również, że problemem w diagnozowaniu niedoborów jest między innymi koszt badania, którego cena waha się pomiędzy 80 a 250 złotych.

- Lekarz rodzinny nie posiada uprawnień do wypisania skierowania dla pacjenta w celu wykonania badania na Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnie – dodała.

Zdaniem posłanki umożliwienie bezpłatnego wykonywania badania poziomu witaminy D-25-OH pozwoliłyby na diagnostykę wielu chorób. W związku z tym skierowała do ministra zdrowia pytania o decyzji o refundacji.

Posłance Sowińskiej odpowiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Jak wyjaśnił, poszerzenie katalogu badań diagnostycznych wykonywanych na zlecenie lekarza POZ, m.in. o badanie stężenia poziomu witaminy D-25-OH było przedmiotem analiz w Ministerstwie Zdrowia, ponadto na zlecenie ministra zdrowia prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przygotował raport w przedmiotowej sprawie.

- Eksperci, w tym konsultanci krajowi w dziedzinach, do których występował Minister Zdrowia z prośbą o opinię w sprawie umożliwienia lekarzom rodzinnym wystawiania skierowania na badanie stężenia poziomu witaminy D3 wyrazili opinię, że brak jest podstaw do wprowadzania badania poziomu witaminy D-25-OH do katalogu badań wykonywanych na zlecenie lekarza POZ, ponieważ według danych z piśmiennictwa naukowego, poziomy niedoborowe witaminy D3 stwierdza się nawet u 90 proc. populacji polskiej – stąd zalecenia suplementacji tej witaminy u wszystkich Polaków – dodał.