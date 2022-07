Zmiany w leczeniu szpitalnym w zakresie chemioterapii. Wchodzi zarządzenie NFZ

Zmiany w wycenie świadczeń nielekowych. Wchodzi zarządzenie NFZ

29 lipca wchodzi w życie nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

- Postanowieniami zarządzenia wprowadza się zmiany w zarządzeniu Nr 17/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, mające charakter dostosowujący i porządkujący - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak wskazuje, zarządzenie uwzględnia rekomendację prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia.

- Nowa wycena ma zostać zastosowana od dnia 1 lipca 2022 r. Celem realizacji powyższego, było zwiększenie wyceny świadczeń nielekowych, poprzez wzrost ceny punktu dla zakresów podstawowych (zawierających wyłącznie świadczenia nielekowe) od dnia 1 lipca 2022 r. W tym celu świadczenia lekowe z załącznika nr 1t - katalog refundowanych substancji czynnych przeniesiono z zakresów podstawowych do nowych zakresów skojarzonych wraz ze zmianą wartości punktowej od 1 lipca 2022 r. Tym samym docelowa wartość substancji czynnych z katalogu 1t pozostanie na niezmienionym poziomie, co pozwoli to prawidłowe rozliczanie leków w zakresach skojarzonych - czytamy w uzasadnieniu do zarządzenia.

Zmiany stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2022 r.

Pełna treść zarządzenia jest dostępna na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia







