Wszedł nowy wykaz. 128 leków bez finansowania w ramach RDTL

Przypomnijmy: Ratunkowy Dostęp Do Technologii Lekowych (RDTL) umożliwia finansowanie leków w sytuacji, gdy np. możliwe jest wydłużenie życia pacjenta, przy czym wykorzystane zostały dostępne refundowane technologie lekowe

6 marca Ministerstwo Zdrowia opublikowało zaktualizowany wykaz produktów leczniczych, które nie podlegają finansowaniu w ramach procedury RDTL

W informacji MZ przekazano jednocześnie, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach RDTL przed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia

Na liście znalazły się leki stosowane m.in. przy leczeniu migreny, zapobieganiu krwawieniom u dzieci z hemofilią, leczeniu raka piersi, leczeniu hipercholesterolemii rodzinnej

6 marca Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie ogłoszenia wykazu produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Minister zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – czytamy w komunikacie.

Z kolei NFZ dostosuje swoje działania do zapisów komunikatu w terminie 7 dni od jego publikacji.

We wskazanym wykazie znalazły się leki takie jak:

Adynovi (Rurioctocogum alfa pegolum) - Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B,

Afinitor (Everolimus) - Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu,

Aimovig (Erenumab) – Migrena przewlekła,

Beovu (Brolucizumab) - Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki,

Bylvay (Odevixabatum) - Postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa (PFIC),

Cablivi (Caplacizumab) - Leczenie epizodu nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowej,

Crysvita (Burosumab) - Zaburzenia przemian fosforu,

Enbrel (Etanerceptum) - Leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów,

Enhertu (Trastuzumab deruxtecan) – Rak piersi,

Erlotinib (Vipharm Erlotinib) - Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca,

Fotivda (Tivozanib hydrochloride monohydrate) – Leczenie raka nerki,

Humira (Adalimumab) - Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna,

Jyseleca (Filgotinib) - Reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów,

Keytruda (Pembrolizumab) - Leczenie raka urotelialnego,

Lojuxta (Lomitapidum) - Hipercholesterolemia rodzinna,

Lynparza (Olaparib) - Leczenie pacjentów z przerzutowym lub niekwalifikującym się do leczenia radykalnego gruczolakiem trzustki,

Mylotarg (Gemtuzumab ozogamycinum) - Ostra białaczka szpikowa,

Raxone (Idebenone) - Leczenie dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera (LHON),

Sarclisa (Isatuximab) - Szpiczak plazmocytowy,

Skilarence (Dimethylis fumaras) - Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego,

Spravato (Esketaminum) – Depresja,

Tysabri (Natalizumab) – Stwardnienie rozsiane,

Verquvo (Vericiguat) - Przewlekła niewydolność serca,

Zolgensma (Onasemnogene abeparvovecum) - Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) (ICD-10: G12) - w zakresie pacjentów nieobjętych programem lekowym.















