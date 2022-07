Wraca Krajowa Sieć Onkologiczna. Projekt ustawy skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów

W ubiegłym tygodniu zostały ukończone prace nad projektem po konsultacjach społecznych w sprawie Krajowej Sieci Onkologicznej

Projekt na początku bieżącego tygodnia skierowano do Stałego Komitetu Rady Ministrów

Obecnie pilotaż KSO trwa w czterech regionach: dolnośląskim, świętokrzyskim, podlaskim i pomorskim

Krajowa Sieć Onkologiczna. Ustawa skierowana do Stałego Komitetu Rady Ministrów

Jak przekazał w rozmowie z PAP minister zdrowia Adam Niedzielski, w kwestii Krajowej Sieci Onkologicznej ma dobrą informację.

- W zeszłym tygodniu sfinalizowaliśmy już pracę nad projektem, który był po konsultacjach społecznych i w tym tygodniu - na początku - projekt został skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów - tłumaczy Niedzielski.

- Teraz odbędą się jeszcze wewnętrzne konsultacje, ale to oznacza, że widzę cały czas możliwość zachowania czy dochowania tego terminu trzeciego kwartału tego roku, żeby ustawa była uchwalona - podsumował minister zdrowia.

Spore wydatki w ramach KSO. Pilotaż obecnie w czterech regionach

Temat Krajowej Sieci Onkologicznej poruszył także w tym tygodniu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia.

- Należy przypomnieć, że w czterech regionach: dolnośląskim, świętokrzyskim, podlaskim i pomorskim, trwa pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), która wprowadza koordynowaną, kompleksową opiekę dla pacjentów. Chcemy, aby sieć została wdrożona w całym kraju z dniem 1 stycznia 2023 r. - mówił wiceminister.

- Wdrożony został także nowy model opieki dla raka jelita grubego - Colorectal Cancer Unit. Te wysokospecjalistyczne ośrodki mają zapewnić chorym z tym nowotworem kompleksową opiekę na najwyższym poziomie. Opublikowane zostały ponadto standardy akredytacyjne w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania diagnostyki patomorfologicznej. Sfinansowany został również zakup endoprotez dla dzieci z nowotworami układu kostnego za kwotę ponad 5 mln zł - wymieniał.

Co to jest Krajowa Sieć Onkologiczna?

Etap uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej rozpoczął się 9 października 2021 roku. Projekt zakłada wprowadzenie nowego modelu organizacji i zarządzania opieką onkologiczną. Ma na celu usprawnienie organizacji systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii dorosłych.

- Priorytetem jest, aby każdy pacjent, niezależnie od miejsca zamieszkania otrzymywał opiekę onkologiczną opartą o jednakowe standardy diagnostyczno-terapeutyczne, czyli jednolicie zdefiniowane ścieżki pacjenta, a system elastycznie odpowiadał na jego potrzeby - podkreślono w serwisie rządowym.

Krajowa Sieć Onkologiczna ma określone cele. Są to:

realizacja założeń Narodowej Strategii Onkologicznej;

osiągnięcie jak najlepszej organizacji opieki onkologicznej;

poprawa jakości i bezpieczeństwa diagnostyki i leczenia onkologicznego;

wzrost poziomu satysfakcji pacjenta;

optymalizacja kosztów opieki onkologicznej;

odwrócenie niekorzystnych trendów epidemiologicznych

Ponadto, zgodnie z założeniami Krajowej Sieci Onkologicznej, ma zostać zapewniona wystandaryzowana struktura ośrodków diagnostyki i leczenia onkologicznego na kilku poziomach.

Podmioty zakwalifikowane do Krajowej Sieci Onkologicznej uprawnione są do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki onkologicznej, finansowanych ze środków publicznych. Proces kwalifikacji do poszczególnych poziomów zabezpieczenia opieki onkologicznej jest zautomatyzowany, wystandaryzowany i oparty na obiektywnych kryteriach. Mają też obowiązek przekazywania danych do zintegrowanego systemu informatyczno-analitycznego KSO.

Krajowa Sieć Onkologiczna wprowadza również Koordynatora Opieki Onkologicznej dla każdego pacjenta i zakłada systematyczną ocenę satysfakcji pacjenta oraz monitorowanie jakości klinicznej opieki onkologicznej na poziomie krajowym przez Krajowy Ośrodek Monitorujący – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Monitorowanie na poziomie województw byłoby sprawowane przez Wojewódzkie Ośrodki Monitorujące.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.