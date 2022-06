W Senacie o Narodowej Strategii Onkologicznej. Kiedy pełna refundacja szczepionek przeciwko HPV?

Na poniedziałkowym posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił o działaniach w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) w 2021 r. i w najbliższym czasie

Na finansowanie działań w ramach NSO w latach 2020-30 przeznaczona została kwota 5 mld 100 mln zł. W roku 2022 i 2023 będą to kwoty po 450 mln zł - przypomniał Kraska

Trwają pilotaże m.in. testu FIT (krew w stolcu) i nowego testu przesiewowego w kierunku raka szyjki macicy - wymieniał

Refundacją objętych zostało 68 innowacyjnych terapii, w tym 32 we wskazaniach onkologicznych. Z kolei na inwestycje przeznaczona została kwota ponad 280 mln zł - chodzi o zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia nowotworów - zaznaczył

Chcemy, aby Krajowa Sieć Onkologiczna została wdrożona w całym kraju z dniem 1 stycznia 2023 r. - podkreślał wiceminister

Trwają prace legislacyjne, aby szczepionka przeciwko HPV, podobnie jak szczepionka przeciwko COVID-19, była szczepionką bezpłatną. Mam nadzieję, że stanie się to w tym roku - wskazywał

- Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) została przyjęta w roku 2019, a w roku 2020 Rada Ministrów przyjęła uchwałę na temat przyjęcia tego programu na lata 2020-30. Jego celem jest zwiększenie odsetka osób, które przeżywają 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej. Chodzi też o zmniejszenie zachorowalności na choroby nowotworowe oraz poprawę jakości i skuteczności ich leczenia - przypomniał w poniedziałek na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Jak mówił, na finansowanie działań w ramach NSO w latach 2020-30 przeznaczona została kwota 5 mld 100 mln zł:

na rok 2020 przeznaczonych zostało 250 mln zł,

na roku 2021 - 504 mln zł,

na rok 2022 i 2023 - po 450 mln zł

i na kolejne lata po 500 mln zł.

Zauważył, że w roku 2021 wydatkowanych zostało w ramach NSO 414 mln zł, a dodając 61 mln zł, jako środki niewygasające, w sumie 475 mln zł. Zdaniem wiceministra zdrowia, biorąc pod uwagę, że był rok pandemii koronawirusa, środki zostały wydatkowane efektywnie.

"Zrealizujemy te cele mając zapewnione kadry"

- Co udało się zrobić w roku 2021? Mając świadomość, że cele NSO zostaną zrealizowane tylko przy zapewnieniu kadry, zwiększyliśmy liczbę pytań w Lekarskim Egzaminie Końcowym (LEK) z 20 do 30, w aspekcie onkologicznym, a w Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym (LDEK) z 20 do 25 - wskazywał Kraska.

- Rozpoczęliśmy też prace związane ze zmianą standardów nauczania studentów, dotyczące profilaktyki i wykrywania nowotworów. Chcemy zmienić programy nauczania także w medycynie rodzinnej. Chodzi u umiejętność oszacowania, czy dany pacjent powinien być diagnozowany w kierunku choroby onkologicznej - zaznaczył.

- W mediach prowadzona jest systematycznie kampania „Planuję długie życie” - chcemy, aby pacjent sam dbał o swoje zdrowie, i to nie etapie medycyny naprawczej, ale zdecydowanie wcześniej. Wprowadziliśmy też upowszechnienie zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży co jest tym istotniejsze, iż po pandemii problem otyłości, szczególnie wśród najmłodszych, narasta. Przygotowaliśmy też projekt dotyczący żywienia w szpitalach, gdzie leczenie powinno być wspomagane przez odpowiednie diety. Takie diety, rekomendowane dla poszczególnych jednostek chorobowych, z odpowiednią wartością odżywczą i energetyczną, będziemy obecnie wprowadzać - wymieniał wiceminister zdrowia.

Trwają pilotaże dot. testów w kierunku raka jelita grubego i raka szyjki macicy

- W zakresie prewencji wtórnej, tj. dostępności i zgłaszalności na badania przesiewowe, wprowadziliśmy program opieki nad rodzinami wysokiego ryzyka, w których z powodu uwarunkowań dziedzicznych ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe jest zdecydowanie większe. Na ten cel wydanych zostało dotychczas 28 mln zł, a programem objętych zostało blisko 27 tys. pacjentów - mówił Waldemar Kraska.

- Z kolei w programie badań przesiewowych jelita grubego wykonanych zostało 96 tys. kolonoskopii z kwotę 59 mln zł. Wprowadzony został również czuły test wykrywający krew w stolcu - FIT. Jest to badanie alternatywne w stosunku kolonoskopii. W pilotażu dotyczącym tego testu bierze udział ponad 2,1 tys. osób - wskazywał.

Jak przypomniał, ruszył ponadto pilotaż badania molekularnego przeciwko wirusowi HPV - nowego testu przesiewowego w kierunku raka szyjki macicy. Rozpoczęty jest też program wykrywania raka płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej.

Refundacja leków i inwestycje w sprzęt

- Jeśli chodzi o inwestycje w naukę i innowacje, refundacją objętych zostało 68 innowacyjnych terapii, w tym 32 we wskazaniach onkologicznych. Chodzi głównie o nowotwory hematologiczne, nowotwory układu oddechowego, skóry oraz nowotwory ginekologiczne. Powstają też nowe centra wsparcia badań klinicznych, dedykowanych onkologii - zauważył Kraska.

Jak mówił, na inwestycje przeznaczona została kwota ponad 280 mln zł - chodzi o zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia nowotworów. Kupionych zostało m.in. 19 akceleratorów dla zakładów radioterapii oraz systemy planowania radioterapii dla 5. podmiotów. Kupiono 75 mammografów cyfrowych, sprzęt do rehabilitacji onkologicznej dla 19. podmiotów, sprzęt do torakochirurgii dla 14. podmiotów.

Krajowa Sieć Onkologiczna ruszy od stycznia?

- Należy przypomnieć, że w czterech regionach: dolnośląskim, świętokrzyskim, podlaskim i pomorskim, trwa pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), która wprowadza koordynowaną, kompleksową opiekę dla pacjentów. Chcemy, aby sieć została wdrożona w całym kraju z dniem 1 stycznia 2023 r. - podkreślał wiceminister.

- Wdrożony został także nowy model opieki dla raka jelita grubego - Colorectal Cancer Unit. Te wysokospecjalistyczne ośrodki mają zapewnić chorym z tym nowotworem kompleksową opiekę na najwyższym poziomie. Opublikowane zostały ponadto standardy akredytacyjne w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania diagnostyki patomorfologicznej. Sfinansowany został również zakup endoprotez dla dzieci z nowotworami układu kostnego za kwotę ponad 5 mln zł - wymieniał.

Szczepionka przeciwko HPV z pełną refundacją? "Trwają prace"

- Od listopada 2021 r. wprowadzona została 50-procentowa refundacja szczepionek przeciwko HPV. Są to obecnie szczepienia zalecane. W aptekach miesięcznie kupowanych jest obecnie ok. 1,5 tys. takich szczepionek. Są one rekomendowane dla osób od ukończenia 9. roku życia w ramach profilaktyki zmian nowotworowych narządów płciowych i odbytu. W tej chwili trwają prace legislacyjne, aby szczepionka ta, podobnie jak szczepionka przeciwko COVID-19, była szczepionką bezpłatną. Mamy nadzieję, że stanie się to już w tym roku - podkreślał Waldemar Kraska.

- Chcemy też implementować w tym roku zasady dla unitów w zakresie raka płuca, nowotworów ginekologicznych, urologicznych, czy wieku dziecięcego. Trwa również opracowywanie wytycznych diagnostyczno-terapeutycznych oraz standardów organizacyjnych dla poszczególnych nowotworów. Te procedury są już na ukończeniu. Także do końca tego roku chcemy uruchomić Narodowy Portal Onkologiczny - mówił wiceminister.









