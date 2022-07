W Sejmie o Narodowej Strategii Onkologicznej. "Brakuje nam kwestii flagowych"

Sejmowa Komisja Zdrowia zebrała się w środę na posiedzeniu poświęconym rozpatrzeniu rządowego dokumentu "Narodowa Strategia Onkologiczna - sprawozdanie za rok 2021"

Na finansowanie NSO w latach 2020-30 przeznaczona została kwota 5 mld 100 mln zł, a na rok 2021 - 504 mln zł. W ub.r. wydatkowano łącznie 414 mln zł, przy czym 61 mln zł zgłoszono do wydatków niewygasających - wyjaśniał Waldemar Kraska

Realizacja NSO przebiega zgodnie z planem w 60-66 proc., co - biorąc pod uwagę pandemię - jest dobrym wynikiem - ocenił prof. Piotr Rutkowski

W realizacji Strategii udało się nam wykonać wiele mniejszych kroków, ale brakuje nam kwestii flagowych. Sądzę, że jedną z nich może być Narodowy Portal Onkologiczny, który jest realizowany zgodnie z planem. Inną z kolei będą wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne - wymieniał

Wśród planów na najbliższy czas są m.in.: wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej w całym kraju, refundacja w 100 proc. szczepionek przeciwko HPV - wymieniał Kraska

Ponadto wymiana wyeksploatowanego sprzętu służącego diagnozowaniu chorób nowotworowych, wprowadzenia na szerszą skalę testu FIT, wdrożenie unitów dla pacjentów z rakiem płuca, a także ginekologicznych i urologicznych

Narodowa Strategia Onkologiczna. Co z finansowaniem?

- Celem nadrzędnym Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) jest zwiększenie odsetka osób, które przeżywają pięć lat od zakończenia terapii przeciwnowotworowej. Kolejne cele to zmniejszenie zachorowalności na choroby nowotworowe oraz poprawa jakości i skuteczności leczenia onkologicznego - mówił w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia, poświęconemu rozpatrzeniu rządowego dokumentu "Narodowa Strategia Onkologiczna - sprawozdanie za rok 2021".

Wyjaśnił, że na finansowanie NSO w latach 2020-30 przeznaczona została kwota 5 mld 100 mln zł:

w roku 2020 na budżet NSO przeznaczono 250 mln zł,

w 2021 r. - 504 mln zł,

na rok 2022 i 2023 - po 450 mln zł,

a od 2024 do 2030 r. - po 500 mln zł na każdy rok.

- W 2020 r. realizację procesów związanych z wdrożeniem Strategii utrudniła nam pandemia, niemniej zadania te udało się wprowadzić w życie. Ze środków pozostających w dyspozycji ministra zdrowia wydatkowano łącznie w 2021 r. 414 mln zł, przy czym 61 mln zł zgłoszono do wydatków niewygasających, co oznacza, że będzie je można wykorzystać także w tym roku - wskazywał Waldemar Kraska.

"Inwestujemy w kadry"

Jak zauważył, ważną inwestycją w ramach NSO jest inwestycja w kadry. W maju 2021 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia ws. Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Zwiększona została pula pytań z zakresu onkologii z 20 do 30 w LEK i z 20 do 25 w LDEK.

- Także w ub. r. rozpoczęliśmy prace nad nowelizacją standardów kształcenia na studiach lekarskich i lekarsko-dentystycznych w zakresie zdobywania umiejętności związanych z profilaktyką onkologiczną, wczesnym wykrywaniem nowotworów złośliwych oraz opieką nad osobami, które są w trakcie leczenia nowotworów lub je zakończyły. Ruszyły też prace nad zmianą programów specjalizacyjnych w dziedzinach onkologicznych oraz w medycynie rodzinnej i medycynie pracy w celu dostosowania wiedzy lekarzy do aktualnych wytycznych światowych. Rozpoczęła się także kampania informacyjna dla studentów wydziałów lekarskich, która ma promować specjalności onkologiczne - wymieniał wiceminister zdrowia.

Filary onkologii: prewencja pierwotna i wtórna

- Drugim filarem naszego działania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych społeczeństwa. Po raz pierwszy wprowadziliśmy do refundacji szczepionkę przeciwko wirusowi HPV. Od 1 listopada ub.r. jest ona objęta refundacją w 50 proc., a obecnie trwają prace nad włączeniem jest do szczepień zalecanych jako preparatu bezpłatnego dla pacjenta. Tę zmianę chcemy wprowadzić jeszcze w tym roku - podkreślił.

Przypomniał, że trzeci filar NSO stanowi inwestycja w pacjenta, czyli prewencja wtórna.

- Wprowadzony został program opieki nad rodzinami wysokiego ryzyka, jeśli chodzi o dziedziczenie nowotworów - na ten cel przeznaczona została kwota ponad 28 mln zł. Opieką objętych zostało 27 tys. pacjentów. Kolejnym działaniem jest program badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, w ramach którego wykonaliśmy 96 tys. kolonoskopii za kwotę ponad 59 mln zł. Wprowadzony został też pilotaż testu FIT, wykrywającego krew w stolcu, który stanowi alternatywę dla kolonoskopii. Do pilotażu włączono 2 tys. osób - wyjaśniał Waldemar Kraska.

- Rozpoczął się także program wczesnego wykrywania raka płuca - na ten cel przeznaczyliśmy 800 tys. zł. Dotychczas wykonano 2 tys. badań niskodawkowej tomografii komputerowej. Realizujemy ponadto pilotaż badania molekularnego w kierunku HPV - zostało nim objętych ponad 14 tys. kobiet - dodał.

Refundacja leków i wymiana sprzętu

Jak mówił, czwartym filarem Strategii jest wsparcie badań naukowych w onkologii, a także zwiększanie liczby leków refundowanych i dostępu do terapii innowacyjnych. - Refundacją objęliśmy 68 innowacyjnych terapii, sfinalizowanych został również sześć Centrów Wsparcia Badań Klinicznych - podał wiceminister zdrowia.

- Kolejny filar to inwestycje w system opieki onkologicznej. Chodzi o zapewnienie odpowiednich standardów diagnostyki i leczenia pacjentów. Naszym celem jest, aby w każdym miejscu w Polsce pacjent miał taki sam dostęp do wystandaryzowanej terapii onkologicznej. W związku z tym przeznaczyliśmy 280 mln zł na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia nowotworów. W tej kwocie mieści się:

19 akceleratorów i 10 aparatów HDR dla zakładów radioterapii,

systemy planowania radioterapii dla pięciu podmiotów,

75 mammografów cyfrowych,

sprzęt do rehabilitacji onkologicznej dla 19 podmiotów

oraz sprzęt służący torakochirurgii i pulmonologii dla 14 podmiotów

- wymieniał Waldemar Kraska.

Krajowa Sieć Onkologiczna

- Jeśli chodzi o pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej, wprowadzającej koordynowaną, kompleksową opiekę nad pacjentem, jest on kontynuowany w czterech regionach: dolnośląskim, świętokrzyskim, podlaskim i pomorskim. Do pilotażu włączono od początku jego trwania ponad 27 tys. pacjentów. Opracowaliśmy też założenia do ustawy o KSO. Chcemy, aby Sieć weszła w życie od 1 stycznia 2023 r. Obecnie projekt jest w konsultacjach publicznych, uzyskał pozytywną opinią Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i trafił na Komitet Stały Rady Ministrów - wyjaśnił.

- Złożyliśmy także projekt dotyczący unitów dedykowanych rakowi jelita grubego. Te wyspecjalizowane ośrodki mają zapewnić chorym na ten nowotwór kompleksową opiekę i wypracować indywidualny program leczenia.

Opublikowane zostały ponadto standardy akredytacyjne w zakresie świadczeń wykonywanych przez jednostki diagnostyki patomorfologicznej. Sfinansowany został też zakup 47 protez dla dzieci z nowotworami układu kostno-mięśniowego za kwotę ponad 5 mln zł. Wprowadziliśmy również program kontroli jakości w opiece nad dziećmi chorymi na nowotwory złośliwe - poinformował Kraska.

Jak mówił, jeśli chodzi o plany na kolejne lata, to najbliższe dotyczą:

wprowadzenia refundowanych w 100 proc. w ramach szczepień zalecanych szczepionek przeciwko HPV,

wprowadzenia Krajowej Sieci Onkologicznej w całym kraju,

wymiany wyeksploatowanego sprzętu służącego diagnozowaniu chorób nowotworowych,

wprowadzenia na szerszą skalę testu FIT,

wdrożenia unitów dla pacjentów z rakiem płuca, a także unitów ginekologicznych i urologicznych,

rozszerzania wykazu leków refundowanych,

uruchomienia pod koniec 2022 r. Narodowego Portalu Onkologicznego.

"Brakuje nam kwestii flagowych"

Prof. Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologicznego w Warszawie, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego ocenił, że realizacja NSO przebiega zgodnie z planem w 60-66 proc., co - biorąc pod uwagę pandemię - jest dobrym wynikiem.

- Udało się wykonać wiele mniejszych kroków, ale brakuje nam kwestii flagowych. Sądzę, że jedną z nich może być Narodowy Portal Onkologiczny, który jest realizowany zgodnie z założonym czasem. Inną z kolei będą wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne. Zapadła już bardzo dobra decyzja, że większość wytycznych zostanie zrealizowana w ramach współpracy z NCCN, czyli z amerykańskim odpowiednikiem sieci ośrodków onkologicznych. Dzięki temu po wakacjach spora część tych wytycznych będzie gotowa. Ważny będzie również aspekt profilaktyki nowotworów w ramach Internetowego Konta Pacjenta - wskazywał ekspert.

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. "Muszą wejść do obrotu prawnego"

Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich podkreślał, że jako absolutnie kluczowe powinny być identyfikowane wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

- 1 lipca 2017 r. weszły w życie przepisy dotyczące nowelizacji pakietu onkologicznego (Art. 11 ust. 3). Był to projekt rządowy, zatem to rząd zwrócił się do ustawodawcy w sprawie obowiązku publikowania wytycznych w onkologii. Od tej chwili minęło ponad pięć lat i mamy tylko jedno obwieszczenie, dotyczące standardów w raku piersi, w dodatku niezbyt wysoko oceniane - przypomniał.

- Jaki jest zatem harmonogram nie tylko przygotowania tych wytycznych, ale także ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, a także wpisania tych wytycznych w ramach nowelizacji koszyka świadczeń gwarantowanych i opracowania świadczeń pod kątem tzw. unitów narządowych? Chodzi o to, aby wytyczne nie tylko były przygotowane, ale także o to, aby weszły do obrotu prawnego - zaznaczył.

"Trzeba wzmocnić instytucje odpowiedzialne za kreowanie polityki zdrowotnej"

- Jeśli natomiast chodzi o Krajową Sieć Onkologiczną, minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował dziś w Polskim Radio, że projekt ustawy o KSO trafił na Komitet Stały Rady Ministrów. Czy Komitet Stały RM podjął jakąś decyzję w sprawie przyszłości tej ustawy? Kiedy zobaczymy sprawozdanie z pilotażu KSO? - pytał Wojciech Wiśniewski.

Kolejna sprawa to dostęp do terapii. Wzrost dostępności jest - to nie ulega wątpliwości. Ale trzy lata temu minister zdrowia zlecił AOTMiT opracowanie wskaźnika dostępności terapii onkologicznych. Czy to zlecenie zostało wykonane, jakie są wyniki tego przedsięwzięcia i czy opinia publiczna mogłaby się z nimi zapoznać? - dodał.

- Chciałbym w końcu zaapelować o wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za kreowanie polityki zdrowotnej, bo wiemy, że liczne trudności i opóźnienia w tym zakresie wynikają z faktu, iż niewielu urzędników zajmuje się realizacją tego typu zadań. W pracach nad ustawą budżetową na kolejny rok ten czynnik powinien zostać uwzględniony - mówił Wiśniewski.

Finansowanie świadczeń i inwestycje w infrastrukturę

Marcin Faflik reprezentujący Pracodawców RP pytał jak się ma oficjalny wzrost finansowania świadczeń do rzeczywistych działań NFZ i AOTMIT.

- W ub.r. finansowanie chemioterapii zostało obniżone o 20 proc. dla większości podmiotów, a dla niektórych o 2 proc. W tym roku opublikowane niedawno rekomendacje prezesa AOTMiT jeszcze bardziej obniżyły wzrost wyceny świadczeń z zakresu chemioterapii i chirurgii realizowanych w ramach pakietu onkologicznego. Chciałbym także wiedzieć, w jaki sposób mają zostać osiągnięte założone wskaźniki zgłaszalności na badania profilaktyczne w kierunku nowotworów - wskazywał Marcin Faflik.

Posłanka Elżbieta Gelert interesowała się inwestycjami w obszarze opieki onkologicznej.

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami konkursy dotyczące infrastruktury miały dotyczyć szerszego grona szpitali, w tym szpitali III poziomu. Okazało się, że do konkursu mogą występować jedynie jednostki przypisane szpitalom ogólnopolskim czy resortowym. Jak ma zatem wyglądać dostosowanie pozostałych jednostek, bo nie tylko duże szpitale onkologiczne leczą całościowo chorych na nowotwory - przypomniała.









