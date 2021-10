Tylko u nas. Maciej Krzakowski wskazuje najważniejsze tematy V Kongresu Onkologii Polskiej

Podczas V Kongresu Onkologii Polskiej zostały przedstawione zasady tworzenia bardzo odmiennego od dotychczasowego systemu, który się mieści w pojęciu krajowej sieci onkologicznej

- Kongres Onkologii polskiej ma wartość w wymiarze zmian organizacyjnych, systemowych w opiece nad chorymi na nowotwory - skomentował prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy ds. onkologii klinicznej trwający V Kongres Onkologii Polskiej (20-23 października 2021r.).

System zorientowany na pacjenta

- Można zwrócić uwagę na dwa elementy. Bardzo ważna była sesja z udziałem wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego, w której uczestniczyli również przedstawiciele naszego środowiska, czyli profesorowie Piotr Rutkowski, Adam Maciejczyk i Piotr Czauderna - dodał profesor.

Podczas tej sesji zostały przedstawione zasady tworzenia bardzo odmiennego od dotychczasowego systemu, który się mieści w pojęciu krajowej sieci onkologicznej. - To jest system zorientowany na chorych. Chory jest centrum tego systemu i szereg rozwiązań służy zapewnieniu chorym opieki kompleksowej i jednocześnie wychodzącej naprzeciw potrzebom, czyli ułatwiającym komunikowanie się z ośrodkami onkologicznymi - wyjaśniał.

Jednym z ostatnio często dyskutowanych elementów jest tworzenie ośrodków dedykowanych konkretnym jednostkom chorobowym. Pierwszymi takimi ośrodkami w Polsce były breast unity.

- Wszystkie choroby, nie tylko nowotworowe, powinny być wyleczone w ośrodkach, które zapewniają kompleksową opiekę. Tworzenie ośrodków koordynowanego postępowania jest kluczowe dla wielu nowotworów: dla raka płuca, raka piersi, raka jelita grubego i innych. Myślę, że ta sesja miała dużą wartość i znaczenie dla przyszłego kształtu opieki - przyznał prof. Krzakowski.

Na Kongresie o optymalizacji metod leczenia

- Chodzi o takie wykorzystanie, które będzie z jednej strony racjonalne, a z drugiej strony zapewni możliwość uzyskania największych korzyści z nowych metod leczenia. Przykładem takiej sesji była ta poświęcona immunoterapii przeciwnowotworowej, gdzie omówione zostały trzy najważniejsze wskazania dla monoterapii, jakie w tej chwili istnieją, czyli w czerniaku, raku nerkowokomórkowym i raku płuca - wymienił konsultant krajowy.

Dodał: - Staramy się zoptymalizować to leczenie tak, żeby ono nie tylko prowadziło do znaczącego wydłużenia życia, ale również żeby zapewniało chorym lepszą jakość tego życia. To jest niezwykle ważne dla onkologów.

Jak przyznał, była też wartościowa sesja na temat raka wątrobowokomórkowego, czyli nowotworu, który obecnie nie stanowi największego problemu w naszym kraju, natomiast niewątpliwie zauważalny jest w krajach rozwiniętych narastający problem w sensie zachorowalności na raka wątrobowokomórkowego.

Ten wzrost związany jest w dużym stopniu ze stylem życia, bowiem w krajach rozwiniętych coraz większe znaczenie przyczynowe ma nadmierne spożycie alkoholu oraz otyłość i jej konsekwencje metaboliczne.

Problem raka wątrobowokomórkowego narasta - są nowe wytyczne

- W Polsce ten problem niewątpliwie narasta. Nowotwór był trochę na uboczu naszych zainteresowań, natomiast jego złożoność w zakresie diagnostyki, w zakresie postępowania uzasadnia kompleksowe podejście do problemu. Wyrazem tego kompleksowego podejścia jest opracowanie wytycznych postępowania, które powstały przy współudziale wszystkich zainteresowanych podmiotów, czyli gastrologów, chirurgów, onkologów, diagnostów, patomorfologów, jak i specjalistów diagnostyki obrazowej. Myślę, że to wszystko razem powinno pomóc w tym osiągnięciu lepszych wyników u chorych z rozpoznaniem raka wątrobowokomórkowego - dodał profesor Krzakowski.

Czytaj więcej: Nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia raka wątrobowokomórkowego

Jak przyznał, najważniejszym problemem w raku wątrobowokomórkowym jest jego wczesne wykrycie, a jeszcze wcześniej - nadzór nad chorymi z marskością wątroby.

- Bowiem rak wątrobowokomórkowy w 90 procentach rozwija się u osób, które mają marskość wątroby. Odpowiedni nadzór nad tymi chorymi, wykonywanie ultrasonografii przynajmniej co 6 miesięcy ma kluczowe znaczenie dla jego wczesnego wykrywania. A to prowadzi do większego udziału leczenia radykalnego, czyli leczenia chirurgicznego albo metod apelacyjnych w leczeniu.

