TOP 10 ONKO. Eksperci wskazali terapie do pilnej refundacji w 2022 roku

Kapituła składająca się z 9 ekspertów, członków zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, wytypowała 10 terapii, które jak najszybciej powinny zostać objęte refundacją (TOP 10 ONKO)

Aż 3 spośród nich dotyczą chorych na raka piersi

Na pierwszym miejscu na liście znalazła się terapia trastuzumbem derukstekanem, stosowana w leczeniu zaawansowanego raka piersi HER2+

Na czwartym miejscu zestawienia znalazł się sacituzumab govitecan, stosowany w przerzutowym potrójnie ujemnym, najbardziej agresywnym raku piersi

Znajdujący się na 10 miejscu trastuzumab emtanzyna zostanie objęty refundacją od 1 marca

Zestawienie TOP 10 ONKO jest znamiennym komunikatem środowiska medycznego - wybrane terapie zaspokajają potrzeby pacjentów chorych onkologicznie, którzy w tej chwili nie mają dostępu do leczenia.

10 najważniejszych nowych terapii onkologicznych. TOP 10 ONKO

Pierwsze takie zestawienie pojawiło się w 2020 roku. 60 proc. wskazanych wówczas terapii jest obecnie refundowana i dostępna dla pacjentów zgodnie z rekomendacją ekspertów.

Lista TOP 10 ONKO zawiera 10 najważniejszych nowych terapii onkologicznych w leczeniu guzów litych. Kapituła składająca się z 9 ekspertów, członków zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, wytypowała terapie, które jak najszybciej powinny zostać objęte refundacją. Na liście znalazły się nowe cząsteczki, obecnie nierefundowane, ale również nowe wskazania w dostępnych terapiach.

Eksperci najczęściej wskazywali na ten lek

Aż 3 spośród 10 terapii, które zdaniem autorów listy TOP 10 ONKO powinny zostać objęte refundacją w 2022 roku, dotyczą chorych na raka piersi. Wśród nich, na pierwszym miejscu znalazła się terapia trastuzumbem derukstekanem, stosowana w leczeniu zaawansowanego raka piersi HER2+.

Liczba wskazań konkretnego leku decydowała o jego pozycji na liście. Tegoroczny lider zestawienia, trastuzumab derukstekan stosowany w leczeniu zaawansowanego HER2+ raka piersi, został wskazany aż 8 razy.

"To hit ostatnich miesięcy"

Jak podkreśla prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, trastuzumab derukstekan to hit ostatnich miesięcy. W badaniu rejestrowym redukcja ryzyka progresji sięgała 70 proc. W jego ocenie korzyść u chorych na raka piersi z zaawansowanym rakiem piersi HER2+ jest niewątpliwa i dotyczy wszystkich podgrup.

- W przypadku terapii trastuzumabem derukstekanem na leczenie odpowiadała prawie każda pacjentka, bez względu na różne czynniki ryzyka, w tym stan receptorów hormonalnych czy wcześniejsze leczenie choroby przerzutowej - podkreśla dr Katarzyna Pogoda z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej NIO-PIB.

Wśród priorytetów jeszcze dwa inne leki

- Czas wolny od progresji choroby zwiększył się z 7 miesięcy w przypadku standardowej terapii, do ponad 18 miesięcy w przypadku zastosowania nowej. Dane są nadal zbierane i kolejne miesiące pozwolą na określenie mediany czasu bez progresji u chorych leczonych tym nowym koniugatem, bo jeszcze jej nie osiągnięto. To ogromny przełom w leczeniu raka piersi, a wyniki badania klinicznego stanowią rewolucję w świecie onkologii - zaznacza dr Pogoda.

Na czwartym miejscu zestawienia znalazł się sacituzumab govitecan, stosowany w przerzutowym potrójnie ujemnym, najbardziej agresywnym raku piersi. Czas przeżycia pacjentek w badaniu klinicznym został przedłużony dwukrotnie do ponad 12 miesięcy.

Znajdujący się na 10 miejscu trastuzumab emtanzyna zostanie objęty refundacją od 1 marca.

"Chorzy onkologicznie nie mają czasu na czekanie"

W Polsce rocznie odnotowuje się ok. 20 tysięcy nowych przypadków raka piersi, co odzwierciedla poziom trendów europejskich. To co wyróżnia Polskę na tle świata to rosnąca liczba zgonów.

- Tymczasem na niektóre terapie czekaliśmy nawet 6 lat od momentu rejestracji. Chorzy onkologicznie nie mają czasu na czekanie. Proces refundacyjny, mimo ogromnej poprawy, w tej chwili trwa około trzech lat. Każde kolejne leczenie może być tym, które przedłuży życie do momentu opracowania terapii powodującej całkowitą remisję choroby - mówi Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki.

Lista TOP 10 ONKO

Lista TOP 10 ONKO wskazuje również potrzeby wsparcia pacjentów chorujących na raka wątrobokomórkowego, raka jelita grubego czy raka pęcherza.

TOP 10 ONKO – Lista priorytetów refundacyjnych (styczeń 2022):

Trastuzumab deruxtecan (rak piersi) – 8 wskazań, 59 pkt. Atezolizumab (rak wątrobowokomórkowy) – 8 wskazań, 57 pkt. Atezolizumab (NDRP) – 7 wskazań, 54 pkt. Sacituzumab govitecan (rak piersi) – 8 wskazań, 49 pkt. Osimertinib (NDRP, leczenie adiuwantowe) – 7 wskazań, 47 pkt. Encorafenib (rak jelita grubego), 6 wskazań, 37 pkt. Entrectinib (nowotwory lite z rearanżacją genu NTRK), 7 wskazań, 26 pkt. Larotrectinib (nowotwory lite z rearanżacją genu NTRK), 7 wskazań, 23 pkt. Enfortumab vedotin ((rak pęcherza), 4 wskazania, 21 pkt. Trastuzumab emtansine, T-DM1 (rak piersi) – 3 wskazania, 11 pkt., 1 raz na 1. miejscu

Kolejne cząsteczki, które zostały wskazane przez więcej niż jednego eksperta:

Alpelisib (rak piersi przerzutowy) – 4 wskazania, 19 pkt. Pemigatinib (rak dróg żółciowych) – 4 wskazania, 14 pkt. Darolutamid (rak gruczołu krokowego) – 5 wskazań, 13 pkt. Tucatinib (rak piersi) – 4 wskazania, 13 pkt. Apalutamid (rak gruczołu krokowego) – 3 wskazania, 13 pkt. Sotorasib (NDRP) – 2 wskazania, 8 pkt. Selpercatinib (rak tarczycy) – 3 wskazania, 7 pkt.









