Światowy Dzień Raka Płuca. "Liczba pacjentów korzystających z nowych terapii jest nieadekwatnie mała"

We wtorek, 1 sierpnia, obchodzony jest Światowy Dzień Raka Płuca

Rocznie mamy 22-23 tys. nowych rozpoznań – tylu mieszkańców liczy sobie niewielkie polskie miasto. Jednocześnie liczba zgonów pozostaje w skali roku na poziomie 19-20 tys. - mówi prof. Dariusz Kowalski

Jeśli chodzi o diagnostykę i terapię raka płuca, w ostatnich latach nastąpiła prawdziwa rewolucja, ale liczba chorych leczonych z zastosowaniem tych innowacyjnych terapii nadal jest w Polsce nieadekwatnie mała - wskazuje

Wynika to z rozproszenia leczenia w ośrodkach onkologicznych i pulmonologicznych, gdzie metody zaawansowanej diagnostyki nie są powszechnie stosowane. Dlatego tak bardzo oczekujemy ośrodków doskonałości – Lung Cancer Unitów - dodaje

23 tys. zachorowań, 20 tys. zgonów rocznie

- Rak płuca to nadal największy zabójca, powodujący największą liczbę zachorowań jeśli chodzi o nowotwory lite. Rocznie mamy 22-23 tys. nowych rozpoznań – tylu mieszkańców liczy sobie niewielkie polskie miasto - mówił prof. Dariusz Kowalski, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, w nagraniu opublikowanym przez Fundację To się leczy z okazji Światowego Dnia Raka Płuca.

Jak wskazywał, jednocześnie liczba zgonów pozostaje w skali roku na poziomie 19-20 tys. W tej sytuacji epidemiologicznej należy podejmować wszelkie możliwe działania, aby jak największa populacja osób młodych nie rozpoczynała palenia tytoniu, a osoby, które palą, bezwzględnie pożegnały się z tym nałogiem.

- Niestety poradni antynikotynowych mamy niewiele, tymczasem powinny one służyć nie tylko jako wsparcie w rzucaniu palenia, ale także mieć swój udział we wczesnym wykrywaniu raka płuca. Poradnie te są jednak finansowane na tak niskim poziomie, że niemal wszystkie ośrodki zrezygnowały z ich prowadzenia. Dziś takie jednostki można policzyć na palcach jednej ręki - zaznaczył ekspert.

Wczesne wykrycie nowotworu to szansa na wyleczenie

Co możemy zrobić, aby rak płuca był wykrywany wcześniej?Jak zauważył prof. Kowalski, osoby palące lub te, które nie palą, a u których pojawił się kaszel lub zmiana jego charakteru, długo utrzymująca się chrypka, świeża krew w plwocinie, powracające infekcje płucne, mimo aktywnego leczenia antybiotykami, czy utrata masy ciała, która nie jest związana z odchudzaniem, powinny poczuć się zaniepokojone.

- Należy natychmiast zwrócić się do lekarza POZ, ewentualnie do onkologa, do którego nie trzeba mieć skierowania, albo do specjalisty chorób płuc. Warto pamiętać, że lekarz POZ może już skierować nie tylko na RTG płuc, ale także na tomografię komputerową klatki piersiowej - przypomniał profesor.

Dodał, że wykrywaniu raka płuca w bardzo wczesnym stadium, gdzie nie ma jeszcze objawów klinicznych nowotworu, służy także program niskodawkowej tomografii komputerowej. Jest on dedykowany osobom starszym, powyżej 50. roku życia, które przez wiele lat paliły papierosy, ale także osobom, u których zachorowania na raka płuca występowały w rodzinie, czy osobom z chorobami towarzyszącymi, szczególnie z POChP. Badanie to można wykonywać regularnie. Warto to robić, bo wczesne wykrycie raka płuca oznacza większą szansę na wyleczenie, głównie z zastosowaniem leczenia chirurgicznego.

Diagnostyka i terapia. "Ostatnie lata przyniosły rewolucję"

- Jeśli chodzi o diagnostykę i terapię raka płuca, w ostatnich latach nastąpiła prawdziwa rewolucja. Wcześniej do kwalifikacji do odpowiedniej metody leczenia wystarczało rozpoznanie histopatologiczne. Obecnie wykonujemy badania molekularne, umożliwiające identyfikację określonego zaburzenia molekularnego, które doprowadziło do rozwoju choroby nowotworowej. Takich zaburzeń jest kilka – kilkanaście, a w przyszłości poznamy ich jeszcze więcej - wskazywał Dariusz Kowalski.

Zaznaczył, że metodą umożliwiającą wykrycie wszystkich zaburzeń molekularnych w jednym badaniu jest NGS – sekwencjonowanie nowej generacji. Technologia ta pozwala na oszczędzenie materiału patomorfologicznego, którego i tak zawsze jest zbyt mało. Polska Grupa Raka Płuca rekomenduje, zgodnie z rekomendacjami światowymi, aby metoda NGS była powszechnie stosowana w diagnostyce raka płuca - identyfikacja odpowiedniej mutacji umożliwia dobranie terapii ukierunkowanej molekularnie, tj. celowanie z leczeniem „w punkt”. Kolejną metodą leczenia innowacyjnego jest immunoterapia, dzięki której układ immunologiczny chorego zaczyna aktywnie walczyć z nowotworem.

- Postęp osiągnięty dzięki terapiom ukierunkowanym molekularnie oraz immunoterapii doprowadził do tego, że nawet u pacjentów z bardzo zaawansowanym rakiem płuca, gdzie występują już przerzuty, możemy osiągać wieloletnie przeżycia, a w pewnych grupach chorych mówimy o raku płuca jak o chorobie przewlekłej - podkreślał prezes Polskiej Grupy Raka Płuca.

Lung Cancer Unit. Dlaczego potrzebujemy ośrodków doskonałości?

Jak zauważył, aby pacjenci mogli skorzystać z dobrodziejstw tego leczenia, muszą najpierw zostać do niego zakwalifikowani. Tymczasem liczba chorych leczonych z zastosowaniem tych innowacyjnych terapii nadal jest w Polsce nieadekwatnie mała w zostawieniu z liczbą chorych, którzy – jak by się wydawało – również mogliby skorzystać z tej możliwości.

- Wynika to z olbrzymiego rozproszenia leczenia raka płuca w ośrodkach onkologicznych i pulmonologicznych, gdzie metody zaawansowanej diagnostyki nie są powszechnie stosowane. Dlatego tak bardzo oczekujemy zapowiadanych od dawna przez Ministerstwo Zdrowia ośrodków doskonałości – Lung Cancer Unitów - mówił prof. Kowalski.

Dodał, że te dedykowane diagnostyce i leczeniu raka płuca jednostki będą w stanie szybko przyjąć pacjenta, przeprowadzić dobrą diagnostykę inwazyjną i mało inwazyjną, z pobraniem materiału odpowiedniej jakości oraz diagnostykę immunologiczną i molekularną z odpowiednią kwalifikacją.

- Oczywiście Lung Cancer Unity dysponujące całym zapleczem diagnostycznym, torakochirurgicznym, radioterapeutycznym, czy związanym z obszarem onkologii klinicznej nie będą jedynymi ośrodkami leczącymi chorych na raka płuca, ponieważ tych pacjentów jest zbyt wielu. Optymalna byłaby jednak referencyjność i możliwość przekazywania chorych do innych ośrodków w celu standardowego lub wysoko standardowego leczenia - wyjaśniał ekspert.

Dodał, że choć dysponujemy skutecznymi metodami leczenia, pacjent - jeśli ma odnieść z nich korzyść - musi trafić do odpowiedniego ośrodka w odpowiednim czasie. Jeśli jest kierowany do centrum onkologii z ośrodków, gdzie był leczony starymi metodami, i gdzie możliwości leczenia zostały już wyczerpane, jest zwykle w tak złym stanie ogólnym, że zakwalifikowanie go do terapii nie jest możliwe.

Nowe leki na liście refundacyjnej

Prof. Kowalski odniósł się także do programu lekowego B.6, dedykowanego nowotworom klatki piersiowej.

- Jest obecnie naprawdę dobry. W tym zakresie ostatnie lata przyniosły prawdziwy przełom. Wrześniowa lista refundacyjna wprowadzi do niego trzy kolejne technologie, w tym lorlatynib jako pierwszy inhibitor trzeciej generacji szlaku ALK już do I linii leczenia. Pojawi się również sotorasib - pierwszy inhibitor dla populacji chorych z mutacją w genie KRAS G12C w drugiej linii leczenia oraz atezolizumab - immunoterapia w leczeniu uzupełniającym chorych, radykalnie zoperowanych. Trwają jeszcze prace na jednym z leków, na którym nam bardzo zależy, amivantamabem, dla wąskiej grupy chorych z obecną insercją w eksonie 20 genu EGFR - mówił prof. Kowalski.









