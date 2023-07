Specjalistów chorób płuc ubywa. "Jeśli zabraknie pulmonologów, kto dostarczy onkologom zdiagnozowanych pacjentów"

Poniedziałkowe posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia poświęcone zostało problematyce związanej z chorobami płuc

W raku płuca rola onkologa jest ogromna, ale rozpoczyna się ona dopiero na pewnym etapie. Dane z polskich regionów potwierdzają, że diagnostyka bronchoskopowa spoczywa na barkach pulmonologa i torakochirurga - mówi prof. Rafał Krenke

Z prognoz wynika, że specjalistów chorób płuc będzie ubywało. Owszem, kształcimy więcej onkologów, ale jeśli zabraknie pulmonologów, kto dostarczy onkologom wcześniej zdiagnozowanych pacjentów do leczenia? - pyta

Rak płuca często (od 52 proc. do 100 proc. przypadków) współistnieje z POChP. Dlatego to pulmonolog jest tym specjalistą, który najlepiej może przygotować pacjenta tak, aby ten otrzymał optymalne leczenie - wyjaśnia

"Rak płuca powoduje więcej zgonów niż rak piersi, jelita grubego i prostaty razem wzięte"

- Rak płuca, największy zabójca wśród nowotworów, powoduje więcej zgonów niż trzy kolejne raki – piersi, jelita grubego i prostaty – razem wzięte. Prognozy także nie napawają optymizmem. O ile obecnie mamy 22-24 tys. nowych zachorowań na raka płuca rocznie, o tyle szacuje się, że do 2040 r. nastąpi wzrost rocznej liczby nowych rozpoznań do poziomu 36-38 tys. - mówił w poniedziałek na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia poświęconej chorobom płuc prof. Rafał Krenke, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM, mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc.

Przypomniał, że w raku piersi, jelita grubego, czy gruczołu krokowego odsetek 5-letnich przeżyć kształtuje się pomiędzy 45, a 70 proc. W raku płuca to zaledwie kilkanaście procent. Dodatkowo działania ukierunkowane na zwalczanie innych nowotworów w raku płuca sprawdzają się niezbyt dobrze. Zwracają na to uwagę także eksperci z innych krajów.

Jak zauważył ekspert, w Polsce mamy Narodową Strategię Onkologiczną (NSO), ale nie wszystkie jej pola zostały zagospodarowane na tyle dobrze, abyśmy mogli mówić o skutecznym zwalczaniu raka płuca w naszym kraju. W NSO mowa np. o kształceniu specjalistów w zakresie onkologii i specjalizacji pokrewnych, ale już nie definiuje się, czym te specjalizacje pokrewne są.

Lung Cancer Unit. "Mamy opracowaną strategię"

- Ważne jednak, że mamy opracowaną strategię Lung Cancer Unitu, w którym ścieżka pacjenta miałaby wyglądać następująco: po konsultacji z lekarzem POZ zlecane jest badanie RTG klatki piersiowej, a następnie chory otrzymuje skierowanie do ośrodka diagnostycznego, który przeprowadzi diagnostykę na dobrym poziomie - wymieniał prof. Krenke.

Jak wyjaśniał, w pierwszym etapie specjalista chorób płuc powinien przeprowadzić badanie tomografii komputerowej z kontrastem oraz przeprowadzić szeroką diagnostykę czynnościową. Od tego zależy kwalifikacja pacjentów do poszczególnych metod leczenia. Powinna zostać także przeprowadzona diagnostyka bronchoskopowa.

- Po rozpoznaniu patomorfologicznym pacjent przechodzi do konsylium terapeutycznego, w ramach którego włączają się także inni specjaliści – torakochirurg, onkolog kliniczny, radioterapeuta. Chodzi o to, aby można było wybrać dla pacjenta jak najlepszą ścieżkę. W Lung Cancer Unitach otrzymalibyśmy w diagnostyce to, czego tak bardzo nam dzisiaj brakuje – jakość. Braki te widzimy np. w konieczności powtarzania badań tego samego chorego, co pociąga za sobą m.in. takie skutki, że z kolejki wypada w ten sposób inny pacjent - zaznaczył ekspert.

"Pulmonologów będzie ubywało. Kto dostarczy onkologom zdiagnozowanych pacjentów?"

W jego ocenie nie doceniamy roli subspecjalności, jaką jest pulmonologia interwencyjna. W Polsce takie ośrodki istnieją, ale jest ich za mało. Należy pomyśleć o tym jak je wesprzeć, bo przełoży się to na szybsze i bardziej skuteczne rozpoznanie oraz na lepszą kwalifikację do leczenia.

- W raku płuca rola onkologa jest ogromna, ale należy pamiętać, że rozpoczyna się ona dopiero na pewnym etapie. Dane z województwa mazowieckiego z 2022 r. mówią, że spośród 11 tys. bronchoskopii 90 proc. zostało przeprowadzonych w ośrodkach pulmonologicznych i torakochirurgicznych, a tylko 900 w ośrodku onkologicznym. Dane z innych regionów potwierdzają, że diagnostyka bronchoskopowa spoczywa na barkach pulmonologa i torakochirurga - wskazywał prof. Krenke.

Przywołał też szacunki, z których wynika, że specjalistów chorób płuc będzie ubywało. W 2026 r. prognozowany jest 15-procentowy spadek liczby pulmonologów.

- Problemy mamy już teraz. I znów posłużę się przykładem z województwa mazowieckiego, gdzie część chorych pozostaje bez opieki, ponieważ w Siedlcach oddział pulmonologii został zamknięty z powodu braku specjalistów. Owszem, kształcimy więcej onkologów, ale jeśli zabraknie pulmonologów, kto dostarczy onkologom wcześniej zdiagnozowanych pacjentów do leczenia? - pytał mazowiecki konsultant wojewódzki.

"Zaangażowanie pulmonologa wpływa na wyniki leczenia raka płuca"

Jak podkreślał prof. Krenke, dane europejskie i światowe nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że rola specjalistów chorób płuc jest niepodważalna. Dane amerykańskie pokazują np., że wśród czynników wydłużających czas do podjęcia leczenia znajduje się skierowanie do specjalisty innego niż pulmonolog. Taka sytuacja znacząco wydłuża diagnostykę.

- Ścieżka do pulmonologa jest natomiast prosta w Lung Cancer Unit. Rola pulmonologa jest tu tym istotniejsza, że rak płuca często (od 52 proc. do 100 proc. przypadków) współistnieje z POChP. Dlatego to pulmonolog jest tym specjalistą, który najlepiej może przygotować pacjenta tak, aby ten otrzymał optymalne leczenie - przekonywał ekspert.

- Jeśli kwestia ta dotyczy co drugiego lub każdego pacjenta, jasno widać, że znaczenie pulmonologa, którego zadaniem jest zadbanie o jak najlepszą funkcję układu oddechowego chorych, jest ogromne. Chodzi tu zarówno o kwalifikację do zabiegów chirurgicznych, jak i o stan, w jakim będzie pacjent trafiający do leczenia farmakologicznego - dodał.

- Wszystko to pokazuje, jak zaangażowanie pulmonologa wpływa na wyniki leczenia. W przypadku chorych z I i II stopniem zaawansowania nowotworu udział pulmonologa może zwiększyć o 26 proc. liczbę pacjentów kwalifikowanych do zabiegów resekcyjnych. U pacjentów kwalifikowanych do leczenia farmakologicznego szanse na podjęcie skutecznej terapii zwiększają się natomiast o 80 proc. - podkreślał prof. Krenke.









