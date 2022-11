Roczny staż w Institute of Cancer Research w Londynie. Konkurs dla onkologa

Ruszył konkurs na dziesięciomiesięczny staż w londyńskim Institute of Cancer Research. Ten program jest autorską inicjatywą polskiego zespołu AstraZeneca

Institute of Cancer Research w Londynie jest jedną z najbardziej wpływowych na świecie organizacji zajmujących się badaniami nad rakiem

Nabór zgłoszeń rozpocznie się w grudniu 2022 roku

Program stażu będzie odzwierciedlał plany i zainteresowania badawcze laureata

W ramach procedury konkursowej na początku przyszłego roku wyłoniona zostanie osoba, która otrzyma możliwość odbycia rocznego stażu w Institute of Cancer Research w Londynie.

Program stażowy jest projektem, który wspiera partnerstwo między podmiotami komercyjnymi i światem akademickim. Ważne jest też to, że takie programy mogą mieć znaczący wpływ na ścieżkę kariery naukowców w nich uczestniczących.

Ten program jest autorską inicjatywą polskiego zespołu AstraZeneca.

- Wierzymy, że umożliwi wymianę kadr oraz doświadczeń między wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Sam miałem okazję na początku mojej drogi naukowej odbyć taki staż i było to doświadczenie, które ukształtowało moją drogę zawodową. To wtedy zdecydowałem, że chcę robić doktorat w onkologii i specjalizować się w obszarze naprawy DNA. Dzięki tej decyzji od 15 lat pracuję z lekami które mają realny wpływ na życie wielu pacjentów – podkreśla dr Rafał Lolo, Senior Director, Precision Medicine Lead, Oncology R&D w AstraZeneca.

Institute of Cancer Research w Londynie jest jedną z najbardziej wpływowych na świecie organizacji zajmujących się badaniami nad rakiem, z ponad 100 letnią historią. Londyński instytut to światowy lider w identyfikacji genów nowotworowych, odkrywaniu leków przeciwnowotworowych i opracowywaniu precyzyjnej radioterapii.

- Wierzymy, że możliwość zdobycia doświadczenia w tak prestiżowej instytucji to ogromna szansa dla polskiego naukowca. Cieszymy się, że AstraZeneca zdecydowała się na partnerstwo z PACTT w realizacji tego programu. Ta inicjatywa jest jednym z kilku kroków wspierających budowanie w Polsce silnych kompetencji w obszarze onkologii precyzyjnej i rozwoju technik molekularnych – mówi dr Robert Dwiliński, prezes Fundacji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.

Już od 9 listopada naukowcy zajmujący się onkologią mogą zapoznać się z warunkami programu umieszczonymi w witrynie internetowej www.nagroda-naukowa-az.pactt.pl.

Nabór zgłoszeń rozpocznie się w grudniu 2022 roku.

Z kolei w styczniu 2023 roku zakończy się pierwszy etap konkursu.

W drugim etapie, w marcu 2023 roku, wyłoniony zostanie laureat programu. Rozpocznie on we wrześniu 2023 roku dziesięciomiesięczny staż w londyńskim Institute of Cancer Research. Program stażu będzie odzwierciedlał plany i zainteresowania badawcze laureata.