Raport z pilotażu sieci onkologicznej z poślizgiem. MZ znów zmienia terminy

Ministerstwo Zdrowia wydłuża czas pracy Komitetu Sterującego ds. monitorowania pilotażu w ramach sieci onkologicznej

Raport z realizacji pilotażu ma zostać przedstawiony ministrowi zdrowia do 30 września. Wcześniej mowa była o 16 sierpnia

Wydłużono też czas działania zespołu do 31 grudnia 2022 roku, wcześniej planowano, że zakończy on pracę z końcem sierpnia. Z kolei pierwotnie - zarządzenie jest z lutego 2020 roku - miał działać nie dłużej niż do końca 2021 roku

Raport z pilotażu sieci onkologicznej z kolejnym poślizgiem

3 sierpnia w Dzienniku Urzędowym ministra zdrowia opublikowano nowelizację zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. monitorowania programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.

Nowelizacja po raz kolejny (ostatnia modyfikacja była w czerwcu, poprzednia w marcu) zmienia ważne terminy dotyczące prac zespołu.

W zarządzeniu zapisano, że "przewodniczący Komitetu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wyniki realizacji zadań, o których mowa w § 4 pkt 3–5, nie później niż do dnia 30 września 2022 r.” Wcześniej w tym punkcie mowa była o 16 sierpnia.

Komitet Sterujący ds. monitorowania pilotażu w ramach sieci onkologicznej - zadania

Przypomnijmy, że do zadań Komitetu należy monitorowanie i nadzór nad przebiegiem pilotażu sieci onkologiczne, w tym nadzór nad badaniem satysfakcji pacjentów z zakresu opieki onkologicznej w ramach sieci.

Poza tym zespół miał przeanalizować przygotowane przez ekspertów audyty, zebrać "know-how" niezbędne do wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej, a na koniec przygotować raport z realizacji pilotażu.

Komitet ma zebrać "know-how" niezbędne do wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej. Ma również przygotować raport z realizacji pilotażu.







