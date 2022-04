Rak wątrobowokomórkowy. Cukrzyca wśród czynników ryzyka powstania nowotworu

Proces powstawania raka wątrobowokomórkowego jest wieloletni, po drugie, musi być czymś wywołany i tym czynnikiem w Polsce i na świecie jest najczęściej wirusowe zapalenie wątroby - wyjaśnia dr Artur Drobniak

W powszechnym mniemaniu pacjent z rakiem wątroby sobie na to zasłużył, bo pił. To jest faktycznie stygmatyzujące i krzywdzące dla tych pacjentów, bo często są to chorzy, którzy w ogóle nie pili z racji tego, że mieli chorą wątrobę

Pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym rozpoznajemy w liczbie około 2-2,5 tysięcy rocznie

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Jak powstaje rak wątrobowokomórkowy?

Dr Artur Drobniak, onkolog kliniczny z Kliniki Onkologii Szpitala w Nowym Sączu: Nie ma raka bez uszkodzenia materiału genetycznego. Żeby mogło dojść do uszkodzenia tego materiału, potrzebne są czynniki sprawcze. Tym czynnikiem w przypadku raka wątrobowokomórkowego jest najczęściej stan zapalny. Z kolei stan zapalny wątroby jest sprowokowany najczęściej przez wirusy. Są to wirusy zapalenia wątroby typu B i C. Ten ostatni coraz częściej jest przyczyną tego, że dochodzi do przewlekłego stanu zapalnego.

Przewlekły stan zapalny to jest pewnego rodzaju tygiel, w którym dochodzi do uszkodzenia materiału genetycznego. Podczas zapalenia komórki obumierają i tworzą się na nowo. A taka rotacja i obrót materiałem genetycznym sprzyja uszkodzeniom.

To jest proces wieloletni i nie jest tak, że każde wirusowe zapalenie wątroby kończy się rakiem. Na skutek przewlekającego się stanu zapalnego przez wiele lat - a ten stan zapalny związany jest najczęściej z aktywnym wirusem - dochodzi do takich uszkodzeń wątroby, które odpowiadają za marskość wątroby.

Marskość wątroby to już jest proces nieodwracalny. Bez żadnego dodatkowego czynnika marskość wiedzie do uszkodzenia samej wątroby i sprzyja powstawaniu tzw. guzków regeneracyjnych, związanych z tym, że wątroba próbuje się odbudować. Znowu więc mamy mechanizm napędzany obrotem materiału genetycznego.

Proces powstawania raka wątrobowokomórkowego jest więc po pierwsze wieloletni, po drugie, musi być czymś wywołany i tym czynnikiem w Polsce i na świecie jest najczęściej wirusowe zapalenie wątroby.

Ale są też inne czynniki, o których warto wspomnieć. Kiedyś przeważało w Polsce alkoholowe zapalenie wątroby. Alkohol uszkadzał komórki wątrobowe, dochodziło do niszczenia i jednocześnie odbudowy wątroby. Zatem w przypadku pacjentów nadużywających alkoholu, mechanizm był podobny, tylko czynnikiem, który powodował stany zapalne i przebudowę wątroby był mniej lub bardziej skoncentrowany alkohol.

Pozostałością tego jest silne przekonanie, że rak wątroby to choroba alkoholików. Obecnie to przekonanie stygmatyzuje pacjentów, którzy z alkoholem nie mają nic wspólnego.

Tak, w powszechnym mniemaniu pacjent z rakiem wątroby sobie na to zasłużył, bo pił. To jest faktycznie stygmatyzujące i krzywdzące dla tych pacjentów, bo często są to chorzy, którzy w ogóle nie pili z racji tego, że mieli chorą wątrobę. Dzisiaj nie mamy już tak dużo przypadków rozpoznania raka wątrobowokomórkowego na tle alkoholowym.

Natomiast coraz częściej pojawiają się pacjenci, którzy mają raka wątrobowokomórkowego na tle chorób cywilizacyjnych, takich jak np. cukrzyca, otyłość, czy niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Do leczenia raka wątrobowokomórkowego - i to w młodym wieku – trafiają do nas także pacjenci nadużywający anabolików i rzadko, ale jednak, przyjmujący środki antykoncepcyjne.

Cukrzyca odpowiada za powstanie raka wątrobowokomórkowego?

Czy to oznacza, że cukrzyca sama w sobie może wywołać raka wątrobowokomórkowego?

Zaburzenia metaboliczne, w tym np. cukrzyca to coraz częściej występujące choroby, które sprzyjają przebudowie wątroby, co sprzyja niestety temu, że u takich pacjentów może dojść do stłuszczenia czy zapalenia wątroby.

Nie jest to jeszcze do końca wyjaśniony mechanizm. Wiemy, iż proces powstawania raka wątrobowokomórkowego jest na ogół wieloetapowy i może odpowiadać za niego wiele różnych nakładających się czynników np. wysoki poziom cukru i lipidów, skłonność do nadużywania alkoholu czy przyjmowanie niektórych leków.

Dziś cukrzyca to choroba przewlekła i jej negatywne skutki zależą od tego jak jest kontrolowana. Niedostatecznie regulowany poziom cukru i zła dieta prowadzą do przewlekających się utajonych stanów zapalnych w całym organizmie, także w wątrobie. W konsekwencji u pacjentów tych może rozwijać się stłuszczenie wątroby, jej przebudowa, a ostatecznie rak wątrobowokomórkowy. To nie są częste przypadki, ale się zdarzają.

Zatem cukrzyca może wywoływać uszkodzenie wątroby, a jeśli do tego dochodzi hipercholesterolemia, otyłość czy zaburzenia hormonalne, to mamy już kilka czynników, które prowadzą do przebudowy komórek wątrobowych.

Jak w takim razie diagnozować pacjentów w kierunku raka wątrobowokomórkowego?

Nie jesteśmy w stanie ani fizycznie ani finansowo zapewnić każdemu pacjentowi badań w kierunku tego nowotworu. W centrum uwagi powinni znaleźć się chorzy z wirusowymi przewlekłymi stanami zapalnymi wątroby, nadużywający alkoholu, otyli i z chorobami metabolicznymi typu cukrzyca. Na stan wątroby powinni zwrócić uwagę przyjmujący anaboliki, a także kobiety stosujące przez wiele lat leki antykoncepcyjne. U tych pacjentów powinniśmy wykonywać standardowe badania oceniające wydolność wątroby i USG wątroby.

Na pewno nie chodzi o to, żeby straszyć pacjenta ryzykiem zachorowania na raka wątrobowokomórkowego tylko dlatego, że ma cukrzycę lub otyłość. Bardziej chodzi o to, by takim pacjentom zwrócić uwagę na pewne zaburzenia związane z funkcjonowaniem wątroby, a co za tym idzie na potrzebę regulowania gospodarki węglowodanowej, czyli zadbania o dietę i potrzebę zrzucenia wagi, żeby mieć pod kontrolą to, co się już dzieje.

Rak wątrobowokomórkowy nie nadaje się do badań przesiewowych

Jaką rolę pełni USG w wykrywaniu raka wątrobowkomórkowego?

USG jest badaniem powszechnie dostępnym, ale niestety niezbyt dokładnym. Może ono wykryć stłuszczenie wątroby czy konkretne, nawet kilkumilimetrowe, guzki w wątrobie.

Za pomocą USG nie jesteśmy jednak w stanie ocenić np. aktywnego stanu zapalnego. To badanie daje nam jedynie pewną sugestię, którzy pacjenci powinni podlegać szczegółowemu nadzorowi, ale absolutnie nie jest podstawą rozpoznania raka wątrobowkomórkowego.

Te pierwsze, podstawowe badania mogą nam sugerować, że coś się dzieje w wątrobie i ci pacjenci powinni podlegać dalej szczególnemu nadzorowi specjalisty i „zagęszczeniu” kontroli, czyli być częściej na wizytach.

Nie wyobrażam sobie natomiast badań przesiewowych polegających np. na tym, że u każdego pacjenta w konkretnym wieku wykonujemy badanie poziomu markerów nowotworowych, by rozpoznać raka wątroby. Tak samo jak nie u każdego diabetyka wykonujemy badania związane z oceną czynności wątroby pod kątem HCC, chyba, iż pojawią się dodatkowe objawy.

Rak wątrobowokomórkowy nie nadaje się do badań przesiewowych w Polsce, z racji wciąż niskiej zachorowalności nawet na tle Europy. Zdecydowanie bardziej preferowane jest wykonywanie szczegółowych badań kontrolnych związanych z daną sytuacją, w której jest pacjent i czy jest on w grupie zwiększonego ryzyka.

Ile zatem osób rocznie choruje na raka wątrobowokomórkowego w Polsce i czy wszystkich diagnozujemy?

Pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym rozpoznajemy w liczbie około 2-2,5 tysięcy rocznie. Czy to jest cała populacja czy wierzchołek góry lodowej?

Na pewno istnieje część niedodiagnozowanych pacjentów, którzy mają raka w chorej wątrobie, ale dla nich rozpoznaniem jest np. marskość. W tym rozpoznaniu wątroba często jest już zdekompensowana. Oznacza to, że pacjenci mają tak bardzo uszkodzoną wątrobę, że ich stan ogólny i wyniki badań nie sprzyjają wdrożeniu diagnostyki w kierunku raka wątrobowokomórkowego.

Ten rak w wątrobie pewnie jest, ale nie jest zdiagnozowany. Jakkolwiek rak przyspiesza naturalny proces odchodzenia, to pacjenci umierają z powodu niewydolności wątroby na tle marskości i nie wchodzą do statystyk zgonów z powodu raka wątrobowokomórkowego.

Tekst powstał w ramach kampanii edukacyjnej poświęconej rakowi wątrobowokomórkowemu "Przełamać ciszę".

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.