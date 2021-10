Rak wątrobowokomórkowy. Co zrobić, aby ten nowotwór stał się chorobą przewlekłą?

Rak wątrobowokomórkowy (HCC) jest w Polsce rozpoznawany, według Krajowego Rejestru Nowotworów, u około 1600 chorych rocznie

Brakuje nam systemu diagnozowania pacjentów pod kątem czynników wywołujących ten nowotwór

Nowym schematem leczenia dla pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym, nieresekcyjnym, którzy nie otrzymywali wcześniej leczenia systemowego jest terapia atezolizumabem w skojarzeniu z bewacyzumabem

- Dla organizacji pacjentów wspierających osoby z chorobami wątroby największą porażką jest sytuacja, gdy w dobie tak dalece rozwiniętej diagnostyki i możliwości leczenia nie potrafimy zdiagnozować i wyleczyć chorego z marskością wątroby zanim rozwinie się u niego choroba nowotworowa - mówi Barbara Pepke, prezes fundacji Gwiazda Nadziei.

Lekarz POZ powinien zlecić test na obecność HCV

Tymczasem znając przyczyny powstawania tej groźnej choroby, można jej zapobiec. Może w tym pomóc choćby odpowiednio wcześnie wykonany test na obecność wirusa HCV.

- Problemem jest też nieumieszczenie testu umożliwiającego wykrycie przeciwciał anty-HCV w zestawie badań, które zgodnie z wytycznymi NFZ powinien zlecać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Z tego powodu badania te nie są zlecane nawet pacjentom z grup ryzyka, u których istnieją ku temu wyraźne wskazania - dodaje dr hab. Ewa Janczewska z Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk Medycznych, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Sytuacja taka trwa niezmiennie od wielu lat, pomimo postulatów i starań zarówno grup eksperckich, jak i organizacji zrzeszających pacjentów z chorobami wątroby. Przy braku wczesnej diagnozy zwiększa się prawdopodobieństwo rozwoju choroby, której konsekwencją może być HCC.

Brakuje nam systemu diagnozowania pacjentów pod kątem czynników wywołujących nowotwór wątroby. Brakuje również zorganizowanej i koordynowanej opieki oraz współpracy ośrodków. Przy odpowiednich zmianach organizacyjnych i systemowych skuteczność leczenia może się poprawić na tyle, aby móc postrzegać nowotwór wątroby jako chorobę przewlekłą.

Tematyka związana z rakiem wątroby była omawiana podczas prezentacji raportu "Leczenie raka wątrobowokomórkowego. Praktyka. Trudności. Nadzieje".

Liczba zgonów to około 2000 rocznie

Pierwsze porównanie raka wątrobowokomórkowego do innych nowotworów złośliwych dotyczy charakterystyki epidemiologicznej.

- Rak wątrobowokomórkowy jest w Polsce rozpoznawany - według Krajowego Rejestru Nowotworów - u około 1600 chorych (mężczyźni- około 1000, kobiety - ok.600). Częstość występowania raka wątrobowokomórkowego jest w Polsce z pewnością większa, o czym świadczy liczba zgonów wynosząca około 2000 rocznie - podkreśla prof. Maciej Krzakowski, krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej.

Jak ocenia, pod względem możliwości pierwotnej profilaktyki rak wątrobowokomórkowy jest podobny do kilku innych nowotworów złośliwych. Pierwotna profilaktyka polega na zapobieganiu marskości wątroby z wykorzystaniem szczepień przeciw HBV i właściwym leczeniu osób zakażonych HBV lub HCV oraz ograniczeniu wpływu innych czynników ryzyka (otyłość, cukrzyca typu 2. i przewlekłe nadużywanie alkoholu).

Możliwe do stosowania metody lecznicze obejmują zabiegi chirurgiczne (resekcja zmienionej części wątroby lub przeszczepienie), miejscową ablację, chemoembolizację przeztętniczą oraz leczenie systemowe.

Skuteczne leczenie przeciwwirusowe istotnie obniża ryzyko zachorowania na HCC

Prof. Krzysztof Zieniewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM podał, że w Polsce liczba nowych zakażeń HBV podczas ostatniej dekady zmniejszyła się do poniżej 2 tysięcy rocznie w związku z powszechnymi szczepieniami i poprawą warunków sanitarnych.

- Ryzyko HCC dotyczy głównie osób zakażonych przed 20–50 laty, nosicieli powierzchniowego antygenu wirusa typu B (HbsAg). Populacja ta wynosi prawdopodobnie około 300 tysięcy. Ryzyko wystąpienia HCC jest 100-krotnie większe u osób zakażonych HBV - podkreślał ekspert.

W populacji polskiej występowanie HCC u osób bez marskości wątroby jest stwierdzane rzadko, w porównaniu do wysokiej częstości w zaawansowanym stadium marskości. Skuteczne leczenie przeciwwirusowe istotnie obniża ryzyko zachorowania na HCC. Utajone zakażenie HBV, z potwierdzoną obecnością DNA wirusa w wątrobie i brakiem materiału genetycznego w surowicy, stanowi istotną część tzw. marskości kryptogennych i jest również czynnikiem zwiększonego ryzyka rozwoju HCC. Szacuje się, że u ok. 30 proc. chorych z dokonaną marskością wątroby HCC wystąpi w ciągu ich życia.

Jak rozpoznać raka wątroby

Wątroba jest narządem o znacznej rezerwie funkcjonalnej i uszkodzenie nawet dużej jej części początkowo nie zakłóca funkcjonowania tego organu.

- W początkowych etapach choroby HCC rozwija się bezobjawowo lub skąpoobjawowo. Małe guzy są wykrywane przypadkowo w badaniach obrazowych (np. USG) wykonywanych z innych przyczyn. Proces nowotworzenia polegający na przekształceniu się guzka regeneracyjnego w raka wątrobowokomórkowego trwa najczęściej 4-12 miesięcy - opisuje dr Leszek Kraj, onkolog kliniczny, adiunkt w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Objawy chorobowe są często niecharakterystyczne i zależą od stopnia zaawansowania nowotworu oraz wydolności wątroby.

Powiększenie wątroby z wyczuwalnym guzem w okolicy prawego podżebrza czy utrata masy ciała świadczą już o znacznym zaawansowaniu choroby. Rzadko pierwszym objawem raka wątrobowokomórkowego może być masywne krwawienie do jamy otrzewnej, charakteryzujące się nagłym początkiem, silnym bólem brzucha i objawami wstrząsu ze spadkiem ciśnienia tętniczego krwi.

Żółtaczka wynikająca z ucisku lub nacieku guza na przewody żółciowe zdarza się rzadko (1-2 proc. pacjentów). Często obserwowanym zaburzeniem w badaniach morfologii krwi u pacjentów z HCC jest małopłytkowość, wynikająca nie bezpośrednio z obecności samego guza a marskości wątroby (jako efekt zwiększonego niszczenia płytek w powiększonej śledzionie – tzw. hipersplenizm). W 5–30 proc. przypadków w grupie pacjentów z marskością wątroby dochodzi także do upośledzenia funkcji nerek w przebiegu tzw. zespołu wątrobowo-nerkowego.

Przerzuty poza wątrobę zamykają drogę do leczenia

Terapie ukierunkowane na wydłużenie przeżycia oraz spowolnienie progresji nowotworu obejmują techniki leczenia lokoregionalnego i terapie systemowe.

- Leczenie systemowe jest strategią leczenia rekomendowaną jako najlepsza opcja dla chorych w stopniu C zaawansowania według BCLC, ale jest również właściwe dla pacjentów na wcześniejszych etapach - przede wszystkim pacjentów w stopniu B według BCLC, niekwalifikujących się do leczenia lokoregionalnego, ale także dla wybranych pacjentów w stopniu D, o parametrach choroby zbliżonych do zaawansowania w stopniu C - mówiła Izabela Obarska, ekspert systemu ochrony zdrowia w zakresie polityki lekowej, refundacji i dostępności rynkowej, wykładowca w Centrum Szkolenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Dominującą metodą aktywnego leczenia w populacji polskich chorych z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym, niekwalifikujących się do leczenia miejscowego ani lokoregionalnego, jest monoterapia sorafenibem w ramach programu lekowego.

Jak dodała, refundacja jednak jest ograniczona wyłącznie do chorych bez przerzutów poza wątrobą. Z tego powodu znaczna część polskich pacjentów z zaawansowanym HCC nie ma obecnie dostępu do żadnej aktywnej terapii.

- Nowym, skutecznym i bezpiecznym schematem leczenia dla pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym, niekwalifikujących się do leczenia miejscowego lub lokoregionalnego, którzy nie otrzymywali wcześniej leczenia systemowego jest terapia atezolizumabem w skojarzeniu z bewacyzumabem - podkreśla ekspert.

