Rak płuca i rak nerki: skuteczna podwójna immunoterapia. Gdzie jeszcze?

Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca prof. Dariusz Kowalski z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie powiedział, że podwójna immunoterapia z użyciem leku niwolumab oraz ipilimumab jest przeznaczona do leczenia pierwszej linii tej samej grupy pacjentów z rakiem płuca, u których obecnie stosuje się immunochemioterapię, tj. lek o nazwie pembrolizumab i do czterech cykli chemioterapii.

Są to chorzy z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których nie występują zaburzenia w genach EGFR, ALK i ROS1 (głównie chorzy z rakiem gruczołowym) i u których ekspresja białka PD-L1 na komórkach raka płuca wynosi poniżej 50 proc.

Podwójna immunoterapia powoduje blokadę dwóch tzw. immunologicznych punktów kontrolnych - niwolumab blokuje białko PD-1, a ipilimumab białko CTLA-4. Dzięki temu komórki odporności mogą skuteczniej rozpoznawać i niszczyć komórki nowotworowe.

Podwójną immunoterapię stosuje się z dwoma cyklami chemioterapii, a następnie już samodzielnie w leczeniu podtrzymującym.

- Skuteczność tego leczenia jest porównywalna ze skutecznością immunochemioterapii, ale terapia ta pozwala zredukować liczbę cykli chemioterapii z czterech do dwóch, co ogranicza toksyczność. Poza tym dodając do leczenia ipilimumab mamy większa szansę uzyskania odpowiedzi u tych chorych, u których status PD-L1 jest bardzo niski - wyjaśnił prof. Kowalski.