Rak nerki. Szeroki dostęp do zróżnicowanych leków jest kluczowy. "Im słabiej z refundacją tym gorsze efekty leczenia"

Rak nerki jest chorobą rzadką – w Polsce rozpoznaje się 5-5,5 tys. nowych przypadków rocznie - mówi dr hab. n. med. Jakub Żołnierek

W leczeniu pierwszej linii rozsiewu tej choroby najbardziej sprawdza się łączne stosowanie leków ukierunkowanych molekularnie, których mechanizm działania polega na hamowaniu tworzenia naczyń odżywczych dla guza, oraz immunoterapii nowej generacji - wyjaśnia

W Polsce takie leczenie skojarzone nadal nie jest refundowane. Polscy pacjenci nie mają też dostępu do immunoterapii nowej generacji w leczeniu uzupełniającym - wskazuje

Tymczasem szeroki dostęp do zróżnicowanych leków ma kluczowe znaczenie. Im bardziej dostępność substancji stosowanych w poszczególnych sekwencjach terapii jest utrudniona ze względów refundacyjnych, tym efekty leczenia są gorsze - ocenia

Jak najskuteczniej leczyć w pierwszej linii rozsiew raka nerki?

- Rak nerki jest nowotworem o tyle specyficznym, że przebiega „w ukryciu”, praktycznie bezobjawowo, przez długi okres rozwoju guza, który może w tym czasie osiągnąć znaczne rozmiary - mówi dr hab. n. med. Jakub Żołnierek, onkolog kliniczny, prezes Stowarzyszenia Polska Grupa Raka Nerki, wieloletni pracownik Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Jak wskazuje, choroba może być wykryta na wczesnym etapie jako guz nerki - najczęściej przypadkowo - przy okazji badań wykonywanych z innego powodu, lub już na etapie znacznego zaawansowania choroby, gdy rozpoczyna się diagnostykę ze względu na objawy zgłaszane przez pacjenta. Pojawienie się tych objawów powodowane jest wówczas dużym guzem w nerce lub rozwijającymi się przerzutami.

Specjalista dodaje, że rak nerki jest chorobą rzadką – w Polsce rozpoznaje się 5-5,5 tys. nowych przypadków rocznie, przy czym nieznacznie przeważają zachorowania u mężczyzn. Widać również powolny, ale systematyczny wzrost zachorowań na przestrzeni ostatnich dekad.

Jak zauważa ekspert, rak nerki jest również specyficzny z powodu oporności na klasyczną chemioterapię. To, co natomiast sprawdza się w leczeniu rozsiewu tej choroby, to leki ukierunkowane molekularnie, których mechanizm działania polega na hamowaniu tworzenia naczyń odżywczych dla guza, oraz immunoterapia nowej generacji. Jednak najskuteczniejszą formą leczenia w pierwszej linii terapii rozsiewu tego nowotworu jest łączne stosowanie leków z obu tych klas.

Immunoterapia nowej generacji. Polscy pacjenci mają problem

- Nie ulega wątpliwości, że znaczącym przełomem w terapii raka nerki było wprowadzenie immunoterapii nowej generacji, co umożliwiło podwojenie parametrów skuteczności leczenia systemowego. Dotyczy to odsetka obiektywnych odpowiedzi, tj. odsetka osób, u których guz w znaczącym stopniu uległ zmniejszeniu. Co ważne, ta strategia terapeutyczna daje możliwość uzyskania całkowitych remisji - bardzo rzadko spotykanych w okresie, gdy leki ukierunkowane molekularnie były stosowane jako jedyna terapia. Wydaje się, że sytuacje te są tożsame z całkowitym wyleczeniem, ponieważ jeśli guzy raka nerki znikają, nie nawracają przez wiele lat – zaznacza dr hab. Jakub Żołnierek.

Jak zauważa ekspert, immunoterapia nowej generacji poprawiła również taki parametr, jak czas wolny od progresji choroby nowotworowej. Mediana czasu wolnego od progresji, którą w uproszczeniu możemy utożsamiać ze średnią, jeszcze kilka lat temu wynosiła około 11 miesięcy. Obecnie to 18 miesięcy. Choć mogłoby się wydawać, że to niewielka różnica, to w przypadku onkologii jest to znaczący krok do przodu. Niemniej najważniejszym parametrem, który uległ podwojeniu dzięki nowym strategiom terapeutycznym, jest wydłużenie czasu całkowitego przeżycia. Wcześniej wynosił on, średnio, około dwóch lat. Obecnie jest to ponad 40 miesięcy.

- W Polsce leczenie skojarzone pierwszej linii z immunoterapią nowej generacji i lekami ukierunkowanymi molekularnie nadal nie jest refundowane. A jest to terapia rekomendowana przez wiele międzynarodowych towarzystw naukowych jako opcja z wyboru - najbardziej efektywna. Drugim problemem jest brak dostępu dla polskich pacjentów do immunoterapii nowej generacji w leczeniu uzupełniającym – mówi specjalista.

Leczenie uzupełniające. "Terapia efektywna na etapie mikrorozsiewu"

Jak wyjaśnia, o ile leczenie skojarzone w pierwszej linii dotyczy choroby rozsianej, dającej już przerzuty, o tyle leczenie uzupełniające dotyczy pacjentów, u których guz nowotworowy nerki usunięto operacyjnie na etapie znacznego zaawansowania miejscowego. Wielkość guza w nerce w połączeniu z tzw. stopniem jego złośliwości decyduje o ryzyku przedostania się komórek nowotworowych do krwi jeszcze przed wycięciem zmiany – ich rozprzestrzenieniu w organizmie i utworzeniu mikroprzerzutów stających się zalążkiem nawrotu procesu nowotworowego. Problem ten dotyczy ok. 40 proc. pacjentów po nefrektomii, a w przypadku ok. 30 proc. dochodzi do rozwoju przerzutów odległych.

- Przez lata starano się stosować systemowe leczenie uzupełniające, którego celem było wyeliminowanie komórek nowotworowych i zapobieżenie w ten sposób nawrotowi. Kilkanaście miesięcy temu zarejestrowany został do leczenia uzupełniającego lek z grupy immunoterapii nowej generacji - pembrolizumab – przypomina dr hab. Jakub Żołnierek.

Dodaje, że wyniki badania klinicznego Keynote – 564 wskazują, że zmniejsza on ryzyko nawrotów i przerzutów odległych o 37 proc. w porównaniu do placebo (tutaj równoważnemu obserwacji). Co ważne, jest to leczenie efektywne na etapie mikrorozsiewu, bowiem immunoterapia pobudza układ immunologiczny do aktywnego poszukiwania i niszczenia nieprawidłowych komórek – w tym komórek nowotworowych.

Leczenie sekwencyjne. "Im gorszy dostęp do leków, tym słabsze efekty terapii"

Wracając do tematu leczenia choroby rozsianej ekspert podkreśla, iż możliwość sekwencyjnego wykorzystania leków o różnych mechanizmach działania daje najlepsze efekty terapeutyczne. Na guz oddziałują różne substancje, których nowotwór wcześniej „nie poznał”, jedna po drugiej, tak długo jak kontrolują one proces nowotworowy i nie dopuszczają do jego dalszego wzrostu.

- Schematy leczenia sekwencyjnego są bardzo zróżnicowane – różna jest długość sekwencji, podobnie jak różna jest kolejność podawania leków. Dlatego trudna jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu przyczynia się to do wydłużenia przeżycia całkowitego. Wiele wskazuje jednak na to, że szeroki dostęp do zróżnicowanych leków ma tu kluczowe znaczenie. Im bardziej dostęp do substancji stosowanych w poszczególnych sekwencjach terapii jest utrudniony ze względów refundacyjnych, tym efekty leczenia są gorsze – podkreśla.

- Na drugiej szali są oczywiście koszty, dlatego należy monitorować efektywność leczenia i nie przedłużać go tam, gdzie nie jest ono skuteczne. Jednocześnie musimy brać pod uwagę fakt, iż koszty generuje również odstąpienie od leczenia nowotworu. Są one związane z leczeniem paliatywnym, hospitalizacją, lekami przeciwbólowymi, operacjami interwencyjnymi, radioterapią, itd. Jak najdłuższy czas kontroli nad procesem nowotworowym, jaki uzyskujemy dzięki zastosowaniu farmakoterapii, odsuwa konieczność wdrożenia tych działań interwencyjnych w czasie i pozytywnie wpływa na tzw. jakość życia chorego – zaznacza specjalista.









