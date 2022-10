Przełomowa zmiana dla pacjentów z rakiem pęcherza od 1 listopada

Jak wskazuje Fundacja "Wygrajmy Zdrowie" w komunikacie prasowym, rak pęcherza częściej atakuje mężczyzn – jest to czwarty najczęstszy nowotwór w tej populacji. Dotychczas nie istniał program lekowy przeznaczony dla tych chorych. Co więcej, eksperci od dawna apelowali, że aby poprawić wyniki leczenia nowotworów ogółem, należy skupić działania na najczęstszych nowotworach, w tym na raku pęcherza moczowego.

Sposób leczenia raka pęcherza zależy od wielu czynników, przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby. U osób z nowotworem rozpoznanym w stadium rozsiewu, a także u pacjentów, u których pojawiły się przerzuty, pomimo podjętego leczenia zabiegowego, stosuje się chemioterapię. U wielu pacjentów daje ona kontrolę choroby, ale żeby utrzymać i wzmocnić ten efekt, należy zastosować tzw. immunoterapię podtrzymującą. Od 1 listopada takie leczenie będzie refundowane w ramach nowego programu lekowego.

Stworzenie programu lekowego dedykowanego innowacyjnym terapiom o udowodnionej skuteczności, który umożliwi polskim chorym z zaawansowanym rakiem pęcherza dostęp do metod leczenia zgodnych z międzynarodowymi standardami, w tym do immunoterapii podtrzymującej było jedną z kluczowych rekomendacji, zawartych w opublikowanym w tym roku raporcie Fundacji Wygrajmy Zdrowie pt. "Sytuacja pacjenta z rakiem pęcherza moczowego – aktualne wyzwania". Ogromnie cieszymy się, że ta rekomendacja została wzięta do serca przez decydentów i program lekowy staje się faktem. To bardzo dobra decyzja Ministerstwa Zdrowia, która zdecydowanie poprawi sytuację chorych z nowotworem pęcherza – wyjaśnił cytowany w komunikacie Szymon Chrostowski, prezes Fundacji "Wygrajmy Zdrowie".