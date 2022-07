Prof. Rutkowski: czas włączyć lekarzy POZ do opieki nad pacjentem po leczeniu onkologicznym

Z prof. Piotrem Rutkowskim, nowym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego rozmawiamy o najważniejszych problemach polskiej onkologii

Na pierwszym miejscu jest Narodowa Strategia Onkologiczna, ale wśród kwestii, bez których nie ruszymy do przodu widzę: Krajową Sieć Onkologiczną, akredytację w patomorfologii i uporządkowanie zakresu diagnostyki molekularnej - mówi prof. Rutkowski

Specjalności onkologiczne nie mają wykorzystanych miejsc specjalizacyjnych. Jedną z przyczyn jest niezbyt przyjazny system obciążający lekarzy jeśli chodzi o penalizację naszego zawodu - wskazuje

Bez odpowiedniego finansowania diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej i wydzielonej na ten cel puli niczego nie osiągniemy - zaznacza

Konieczne jest zwiększenie procedur w chirurgii onkologicznej. To od dawna nasza pięta achillesowa - przypomina

Mamy problem rosnącej liczby nie tylko pierwszorazowych pacjentów onkologicznych, ale także pacjentów po leczeniu onkologicznym. Już czas, aby lekarze POZ mogli im zlecać badania na podstawie rekomendacji specjalisty - ocenia

Jeżeli Narodowa Strategia Onkologiczna zostanie zrealizowana do 2030 r. to wydaje się, że do tego czasu polska onkologia powinna być już porównywalna z tą z zachodniej części Europy - dodaje

Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

pełnomocnik dyrektora Instytutu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych oraz przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej został wybrany 23 czerwca br. na stanowisko przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO).

Rozmawiamy z nim o najważniejszych problemach polskiej onkologii i najbliższych planach PTO.

Rynek Zdrowia: - Lista spraw do załatwienia w polskiej onkologii jest długa. Które z nich są w Pana ocenie najpilniejsze?

Prof. Piotr Rutkowski: - Po pierwsze absolutnie niezbędne jest, aby weszła w życie opieka koordynowana - Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) wraz ze swoimi wskaźnikami i miernikami, których propozycje przygotowaliśmy w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO). Teraz warto, aby Ministerstwo Zdrowia zleciło ich sprawdzenie w realiach Sieci. Złożyliśmy taką propozycję w MZ. Na razie czekamy na odzew.

Drugą spośród absolutnie priorytetowych kwestii są działania akredytacyjne w zakresie patomorfologii i diagnostyki molekularnej. Diagnostyka w onkologii rozbija się o te dwa zakresy, w których badanie albo nie jest wykonane właściwie i trzeba je powtarzać albo nie jest wykonane w odpowiednim czasie. Na pewno powinno być również poprawione finansowanie w diagnostyce molekularnej, szczególnie w obszarze diagnostyki wielkoskalowej. Jej dostępność jest bardzo istotna w przypadku wielu nowotworów, takich jak rak płuca, mięsaki, czy chłoniaki.

Trzeci obszar to standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Możemy w końcu adaptować wytyczne NCCN - jest zielone światło ze strony resortu zdrowia, ale nadal nie mamy podpisanej umowy w tej sprawie. Przewlekłość działań jest jak widać spora. Niemniej adaptacja tych wytycznych do polskich warunków jest najlepszym rozwiązaniem, do którego także AOTMiT nie zgłasza zastrzeżeń w kwestii niezależności i metodologii. Co ciekawe, takie prace adaptacyjne działają w obie strony, bo np. w przypadku wytycznych dotyczących raka szyjki macicy NCCN samo zamierza wprowadzić zmiany w swoich standardach.

Konieczne będzie także przyspieszenie wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej. Na razie mówimy o realizacji na poziomie 60 proc., ale znajdują się tam także punkty kluczowe, które mają spore opóźnienie właśnie z powodu przewlekłości działań legislacyjnych, np. sprawa pełnej refundacji szczepionek przeciwko HPV.

Generalnie NSO obejmuje wszystkie pola, na których nam zależy, łącznie z profilaktyką. Chcemy, aby w niedalekiej przyszłości działania profilaktyczne były zintegrowane z Internetowym Kontem Pacjenta. Do korzystania z IKP należy Polaków gorąco namawiać.

Bezwzględnie najważniejsza jest Narodowa Strategia Onkologiczna, ale wśród kwestii, bez których nie ruszymy do przodu widzę: Krajową Sieć Onkologiczną, akredytację w patomorfologii i uporządkowanie zakresu diagnostyki molekularnej.

Rynek Zdrowia: - Trudno będzie także ruszyć do przodu bez odpowiedniej liczby lekarzy, pielęgniarek oraz innych specjalistów uczestniczących w opiece nad pacjentem onkologicznym.

Prof. Piotr Rutkowski: - Mamy nowy zawód medyczny - koordynatora opieki onkologicznej, który jest niezbędny do zaopiekowania pacjenta. Lekarz na pewno nie będzie w stanie zastąpić go w poprowadzeniu chorego „za rękę” przez gąszcz procedur.

Niezbędny jest też rozwój specjalności, które muszą pomagać pacjentowi na bieżąco, jak np. psychoonkolodzy, bo w wielu ośrodkach onkologicznych mamy ich dramatyczny niedobór. Tym bardziej istotne jest, aby Krajowej Sieci Onkologicznej towarzyszyły jasne wskaźniki dotyczące liczebności takiego personelu.

Jeśli chodzi o kadry medyczne, Narodowa Strategia Onkologiczna także poświęca im oddzielne zapisy. Ponieważ wszyscy rozumiemy, jak ważny jest to obszar, wśród studentów kierunków lekarskich będą prowadzone działania promocyjne, które mają ich skłonić do wyboru takich specjalizacji jak onkologia kliniczna, chirurgia onkologiczna i radioterapia.

Na razie sytuacja jest taka, że wszystkie te specjalności, w przeciwieństwie do np. dermatologii, czy chirurgii szczękowo-twarzowej, nie mają wykorzystanych miejsc specjalizacyjnych. Jedną z przyczyn jest niezbyt przyjazny system obciążający lekarzy i pielęgniarki jeśli chodzi o penalizację naszego zawodu. To nie sprzyja wyborowi najtrudniejszych specjalizacji, gdzie lekarz walczy o życie pacjenta, a jednocześnie może być posądzony o spowodowanie uszczerbku na jego zdrowiu. Dlatego wprowadzenie systemu no-fault, o którym mówi się ostatnio coraz więcej, jest bardzo istotne, ponieważ w przeciwnym wypadku nikt nie będzie wybierał „ryzykownych” specjalizacji.

Jeśli chodzi o działania promocyjne wśród studentów, Ministerstwo Zdrowia już się tym zajmuje, a w przetargu wyłoniona została firma - realizator. Chodzi też o to, aby studenci otrzymali rzetelną dawkę wiedzy, że specjalności onkologiczne należą do najbardziej rozwojowych ze wszystkich specjalizacji medycznych. W onkologii dzieje się najwięcej, a kontakt z nowoczesnymi metodami leczenia może dawać niesamowitą satysfakcję. Rzadko mówimy o tym, że np. w zakresie sprzętu do radioterapii Polska znajduje się w europejskiej czołówce. W onkologii mamy także ogromny potencjał możliwości badawczych.

Rynek Zdrowia: - A co z finansowaniem w onkologii?

Prof. Piotr Rutkowski: - Bez odpowiedniego finansowania diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej i wydzielonej na ten cel puli - co ma się wydarzyć, ale nadal się nie wydarzyło - niczego nie osiągniemy. Na tych właśnie zakresach część szpitali oszczędza i łatwo można sobie odpowiedzieć na pytanie o zachowanie jakości, jeśli cięte są koszty na najważniejsze działania.

Zbyt mało mówi się o tym, że leczenie onkologiczne jest znacznie tańsze, jeśli na początku nie miały miejsca odstępstwa od standardów diagnostycznych. Miałem okazję zapoznać się z zestawieniem danych dotyczących leczenia pacjentów z mięsakami w różnych ośrodkach w Polsce, także takich, które oszczędzają na diagnostyce patomorfologicznej i molekularnej. Początkowe etapy były w nich tańsze, ale sumarycznie leczenie w takich placówkach okazywało się znacznie droższe, np. ze względu na niepotrzebną radioterapię, czy dwie operacje zamiast jednej. W efekcie te jednostki nie tylko leczyły drożej, ale miały też gorsze wyniki terapii.

Rynek Zdrowia: - Od lat mówi się także o niskim finansowaniu procedur zabiegowych w onkologii.

Prof. Piotr Rutkowski: - Operacja np. raka trzustki jest w Polsce kilka razy niżej wyceniona niż ten sam zabieg operacyjny w Niemczech, choć używamy tego samego sprzętu, a różnice w kosztach związanych z kadrą nie tłumaczą aż takich rozbieżności w wycenie.

To nasza pięta achillesowa, szczególnie hamująca rozwój technik małoinwazyjnych, które są po prostu mało opłacalne. Szpitale przeznaczają mało środków na leczenie chirurgiczne, choć powinno być ono na pierwszym miejscu, bo prowadzi do większości wyleczeń nowotworów litych. Ze znacznie lepiej finansowaną radioterapią nie ma już takiego problemu.

Odpowiednia wycena procedur chirurgicznych jest zatem konieczna. W onkologii nie ma też zagrożenia, że przy odpowiednim finansowaniu podaż tych procedur może przewyższyć popyt, co zdarza się czasem w innych specjalnościach.

Trzeba jednak zauważyć, że sytuacja poprawiła się trochę w kilku nowotworach, w których pojawił się lepszy wskaźnik dla ośrodków, które koncentrują leczenie chirurgiczne, niemniej nadal trudno nazywać to rozwiązaniem problemu. Jest jeszcze kwestia odejścia od finansowania poszczególnych procedur na rzecz finansowania procesu leczenia. Tak właśnie ma się dziać w unitach narządowych - to bardzo dobry kierunek.

Rynek Zdrowia: - Czy polscy pacjenci onkologiczni nadal zbyt długo czekają na diagnostykę i leczenie?

Prof. Piotr Rutkowski: - Na wizyty pierwszorazowe czas oczekiwania wynosi 2-4 tygodnie. Nie znam sytuacji, aby ktoś czekał miesiącami. Szczególnie, jeśli pacjent ma kartę DiLO. Onkolodzy przyjmują też pacjentów dodatkowo, zwłaszcza jeśli kontaktuje się z nami lekarz i wiemy, że sprawa jest rzeczywiście pilna. Problemem jest natomiast przedłużająca się diagnostyka patomorfologiczna.

Należy natomiast zwrócić uwagę na fakt, że liczba chorych na nowotwory rośnie, dlatego w większym stopniu musimy myśleć o leczeniu ambulatoryjnym, o szpitalach z chemioterapią dzienną.

Jeśli chodzi o moją klinikę, widzę ogromną zmianę. W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił 300-procentowy wzrost liczby chorych, którzy przychodzą na jednodniowe podanie leku. To oznacza ogromne obciążenie dla personelu, bo każdy z tych pacjentów musi mieć sporządzoną pełną dokumentację medyczną, a w opiekę nad nimi są zaangażowani farmaceuci, pielęgniarki i wiele innych osób.

Olbrzymi wzrost liczby takich pacjentów wynika też z przewlekłości leczenia onkologicznego. Bardzo wielu chorych otrzymało skuteczne leczenie i żyje latami, ale nie mogą zostać pozostawieni sami sobie. Ktoś musi się nimi zająć. Na świecie pacjent po zakończonym leczeniu onkologicznym pozostaje pod opieką lekarza rodzinnego, gdzie ma wykonywanych większość prostych badań. I tak to powinno wyglądać.

W Polsce ta sprawa nadal czeka na rozwiązanie. Uważam, że już czas - lekarz rodzinny po rekomendacjach specjalisty powinien móc takie badania zlecać. Choćby dlatego, że w onkologii trzeba zrobić miejsce dla pacjentów pierwszorazowych, których mamy leczyć, a nie tylko obserwować i kontrolować po leczeniu.

Rosnąca liczba chorych po leczeniu onkologicznym to ważny problem nowoczesnej onkologii i to nie tylko problem polski. W wielu ośrodkach onkologicznych w USA i Europie Zachodniej dzieje się dokładnie to samo, właśnie ze względu na rosnącą skuteczność leczenia wielu nowotworów.

Rynek Zdrowia: - Jak długo, w Pana ocenie, będziemy czekać na moment, w którym polska onkologia dorówna wynikami leczenia ośrodkom w Europie Zachodniej?

Prof. Piotr Rutkowski: - Mam nadzieję, że nastąpi to szybko, bo wielu polityków zrozumiało, że ochrona zdrowia jest jednym z priorytetów opieki państwa nad obywatelami. Kropla drąży skałę i Polskie Towarzystwo Onkologiczne ma w tej zmianie swój udział. Jeżeli Narodowa Strategia Onkologiczna zostanie zrealizowana do 2030 r. to wydaje się, że do tego czasu polska onkologia powinna być już porównywalna z tą z zachodniej części Europy.

Już dziś skuteczność naszego leczenia jest o ok. 10 proc. większa, niż mogłoby to wynikać z finansowania i dostępności. Biorąc pod uwagę dane sprzed pandemii - z 2019 r. - w kilku nowotworach, np. w raku gruczołu krokowego, czy w czerniakach, mieliśmy rewolucyjną wręcz poprawę przeżyć 5-letnich. Są też oczywiście nowotwory, gdzie tak dobrymi wynikami nie możemy się pochwalić.

Tym gorzej należy odbierać takie sytuacje, jak ta z brakiem finansowania przez ostatnie pół roku badań kolonoskopowych w programie badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Miały one przejść do koszyka świadczeń gwarantowanych - z finansowania w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych do finansowania w ramach NFZ, ale Departament Lecznictwa w MZ przez rok nie zdołał załatwić tej sprawy. Za tę opieszałość płacą pacjenci.

Rynek Zdrowia: - Jakie plany na najbliższy czas ma Polskie Towarzystwo Onkologiczne?

Prof. Piotr Rutkowski: - PTO jest przede wszystkim towarzystwem naukowym, ale też odpowiadamy za onco-policy. Powołaliśmy grupy tematyczne w różnych dziedzinach, jak np. grupę raka piersi, czy raka płuca. Ten kierunek będziemy rozwijać.

Zwiększamy też aktywność w social mediach i rozwijamy współpracę regionalną poprzez oddziały w województwach. Rozwijamy także współpracę z innymi towarzystwami, m.in. w zakresie postępowania u chorych z zaburzeniami odporności w sytuacji przedekspozycyjnej i zakażenia COVID-19, ponieważ nie ulega wątpliwości, że ośrodki onkologiczne będą jesienią potrzebowały takiej wiedzy.

W związku z obecnością dużej liczby uchodźców z Ukrainy kupiliśmy też translatory dla większych ośrodków onkologicznych. Mogą się przydać w sytuacjach, kiedy na izbie przyjęć nie ma tłumacza.

Mamy również projekt dotyczący bezpieczeństwa pacjenta leczonego systemowo. Na razie, wspólnie z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, ale także Endokrynologicznym, czy Pulmonologicznym, zaczynamy od immunoterapii.

Na koniec chcę powiedzieć, że Polskie Towarzystwo Onkologiczne to najbardziej wielodyscyplinarne towarzystwo naukowe w onkologii, a jego siłę stanowią jego członkowie i dlatego zachęcam do współpracy z naszym towarzystwem.









