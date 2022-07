Polskie Towarzystwo Onkologiczne apeluje o poprawę finansowania wyrobów medycznych

W ostatnim czasie pojawiło się oficjalne stanowisko Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które zostało poświęcone wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zdaniem Zarządu Głównego PTO, urealnienie i zaktualizowanie wyceny jest konieczne dla poprawy zaopatrzenia w wyroby pacjentów.

"Polskie Towarzystwo Onkologiczne popiera postulaty mające na celu poprawę sytuacji pacjentów onkologicznym w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie niezbędne do ich codziennego funkcjonowania, włączając w to przede wszystkim protezy piersi, peruki, protezy kończyn czy worki stomijne. Poziom ich finansowania w zakresie limitu jest zbyt niski, dużą część kosztów zaopatrzenia medycznego pokrywają sami chorzy, powinien więc on podlegać okresowej, niezależnej ocenie w celu urealnienia wyceny" – tak brzmi pełna treść stanowiska.