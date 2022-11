Pacjenci z rakiem trzustki wciąż czekają na terapie

Rak trzustki to wyjątkowo podstępny nowotwór – rozwija się po cichu i bardzo agresywnie, często nie dając specyficznych objawów

Wciąż podstawą leczenia jest chemioterapia, której wachlarz jest bardzo ograniczony. Dziś w praktyce opcje terapeutyczne kończą się na I linii leczenia

W wielu krajach Europy pacjenci od kilku lat mają dostęp do leczenia, które realnie wydłuża przeżycie pacjenta

Lek, o którym mowa, to liposomalny irynotekan, który dzięki nowoczesnej postaci leku jest skuteczny, bowiem trafia "w głąb" nowotworu skuteczniej z nim walcząc

Rak trzustki jest wyjątkowo podstępny

- To wyjątkowo podstępny nowotwór – rozwija się po cichu i bardzo agresywnie, często nie dając specyficznych objawów, a te objawy, które się pojawiają często są bagatelizowane przez pacjentów, mylone z innymi schorzeniami. Należą do nich dyskomfort, wzdęcia, nudności, wymioty, biegunki tłuszczowe, czasami zaparcia, a także dolegliwości bólowe zlokalizowane w okolicy pleców i nadbrzuszu – wylicza Iga Rawicka z fundacji EuropaColon Polska.

Program badań przesiewowych praktycznie w tym obszarze nie istnieje. Położenie trzustki w organizmie sprawia, że guz zazwyczaj w badaniu USG jest wykrywany dopiero gdy osiąga 1 cm. Wtedy nowotwór jest już zaawansowany, a ryzyko przerzutów wynosi 30 procent.

Pacjenci, którzy słyszą diagnozę, bardzo często mają już rozsianą postać choroby. Tylko 20 proc. z nich kwalifikuje się do zabiegu operacyjnego. Wciąż podstawą leczenia jest chemioterapia, której wachlarz jest bardzo ograniczony. Dziś w praktyce opcje terapeutyczne kończą się na I linii leczenia.

Najnowsza lista refundacyjna przyniosła pewne nowości, które były bardzo potrzebne, natomiast – jak wskazują eksperci - leczenie celowane w raku trzustki zabezpiecza potrzeby zaledwie kilku procent chorych. W bardzo wąskiej grupie pacjentów z mutacją genu BRCA1 i BRCA2 skorzysta na tej terapii. Dla pozostałych pacjentów – których jest najwięcej - dziś terapii w dalszych liniach leczenia brakuje. W innej sytuacji są pacjenci w wielu krajach Europy, którzy od kilku lat mają dostęp do leczenia, które realnie wydłuża przeżycie pacjenta.

- Dziś polscy pacjenci po raz kolejny są w gorszej sytuacji niż pacjenci z 18 krajów europejskich, Japonii czy Korei Południowej – zaznacza Rawicka. - Trudno zrozumieć, że lek o udowodnionej w badaniach klinicznych skuteczności nie znalazł się na najnowszej liście refundowanej, lek, który realnie wydłuża życie pacjentów. Dziś blisko 300 osób wciąż czeka na terapię, która jest dostępna w innych krajach. Pozbawianie tych pacjentów dostępu do terapii, która daje cenny czas, daje cenne miesiące życia, w sytuacji kiedy nie mają oni alternatywy, jest niesprawiedliwe.

Lek skuteczniej walczy z nowotworem

Lek, o którym mowa, to liposomalny irynotekan, który dzięki nowoczesnej postaci leku jest skuteczny, bowiem trafia "w głąb" nowotworu skuteczniej z nim walcząc.

Jest to możliwe dzięki temu, że lek znajduje się w maleńkich cząsteczkach tłuszczy zwanych liposomami, które gromadzą się w strukturze nowotworu i dopiero wtedy powoli uwalniają lek. Takie upakowanie cząsteczek leku w liposomy zmniejsza także toksyczność leku.

- W wielu nowotworach układu pokarmowego mamy przynajmniej 2 linie leczenia. Rak trzustki jest wyjątkiem – zaznacza prof. Wojciech Rogowski - specjalista w dziedzinie onkologii i radioterapii, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku.

- Pacjentom, u których jest progresja choroby dziś nie mamy – my lekarze - co zaoferować, mimo, że wiemy, że taka opcja potencjalnie istnieje. Liposomalny irynotekan jest refundowany w innych krajach. Leczyłem pacjentów tym lekiem – w ramach darowizny – czasem daje się osiągnąć spektakularne efekty przy dobrej jakości życia. Dlatego czekamy, na nową listę i liczymy, że pojawi się na niej również II linia leczenia pacjentów z rakiem trzustki – dodaje Prof. Rogowski.

- To realna szansa dla pacjentów z najgorszym rokowaniem, u których I linia leczenia była nieskuteczna. Co więcej to opcja, która jest rekomendowana w międzynarodowych wytycznych (ESMO, SCO, NCCN) i powinna być dostępna również dla polskich pacjentów – apeluje prof. Marek Wojtukiewicz - kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej im. Ewy Pileckiej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej Białostockiego Centrum Onkologii.

- To ważny krok w leczeniu tych pacjentów i poprawie ich jakości życia w terapii, a w tym nowotworze szczególnie powinniśmy doceniać, nawet takie małe przełomy – dodaje prof. Wojtukiewicz.