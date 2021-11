Onkologia. Wielkie porządki w programach lekowych. Leki są coraz droższe. Jak je finansować?

Aktualnie jest 19 programów lekowych w nowotworach litych. Możliwości terapeutyczne między nimi są jednak bardzo różnicowane

Resort zdrowia prowadzi ich porządkowanie. W niektórych pierwsze linie leczenia wymagają uzupełnienia

Eksperci planują nawiązać współpracę z National Comprehensive Cancer NET, amerykańską organizacją rządową, której wytyczne mają największy na świecie stopień wiarygodności i niezależności

- W 2018 roku, kiedy zaczynaliśmy ekspansję refundacyjną, mieliśmy około 30 procent terapii onkologicznych we wszystkich refundacjach. Dzisiaj liczba nowych cząsteczek, która wchodzi do refundacji z onkologii, przekroczyła wszystkie inne dziedziny medycyny. Mamy więcej nowych terapii onkologicznych niż wszystkich innych wdrażanych terapii w różnych dziedzinach. I to jeszcze nie koniec – zapowiada wiceminister zdrowia, Sławomir Gadomski.

"Porządkujemy programy lekowe"

Wiceminister Maciej Miłkowski dodaje: - Porządkujemy teraz programy lekowe.

Jednym z pierwszych, jakim się zajęto, był program leczenia czerniaka. Obecnie – jak ocenił urzędnik - jest on w pełni zgodny z wytycznymi, które obowiązują w Europie.

Aktualnie jest 19 programów lekowych w nowotworach litych. Możliwości terapeutyczne między nimi są jednak bardzo różnicowane. Są programy, jak leczenia czerniaka czy raka płuca, gdzie praktycznie wszystkie sytuacje dotyczące wykorzystania leków w pierwszej linii leczenia są dostępne. Na drugim biegunie są programy np. w raku wątrobowokomórkowym czy nerkowowokomórkowym, gdzie te pierwsze linie wymagają uzupełnienia i prace nad tym trwają.

- W bieżącym roku dużo się zadziało w zakresie raka płuca. Tu zdecydowana większość terapii jest już refundowana, poza jedną - dabrafenibem w monoterapii, która nie jest bardzo istotna. Na wiosnę tego roku konsultanci dali jasne wytyczne w zakresie raka nerkowokomórkowego. Nie udało nam się tego procesu zakończyć z uwagi na brak zgody firmy farmaceutycznej w zakresie utrzymania stopniowości linii terapeutycznych. Ale ostatecznie 29 października br. wniosek refundacyjny został zgłoszony i będzie przekazany do oceny - wymieniał Maciej Miłkowski podczas IX Forum Pacjentów Onkologicznych.

- Dokonujemy też przesunięć leków do pierwszych linii, ostatnio udało nam się wprowadzić wenetoklaks do wcześniejszych linii leczenia w przewlekłej białaczce. Ponadto, ponieważ skończyła się wyłączność rynkowa sorafenibu i są jego generyki, to staramy się poszerzyć populację, żeby więcej pacjentów mogło skorzystać z tej terapii w ramach raka wątrobowokomórkowego - dodał.

Leki są coraz droższe. Jak je sfinansować?

To, z czym będzie musiał sobie poradzić minister zdrowia i płatnik, to ceny leków.

- Patrząc po cenach leków tych nowych terapii, właściwie gdybyśmy dali 100 procent naszych składek, to być może też by nie wystarczyło. A rynek jest teraz bardzo innowacyjny. Wchodzą coraz lepsze innowacje, ale i coraz droższe, dla wąskich grup pacjentów. Widzimy to też w programach lekowych. Dużo leków oczekuje na wąskie wskazania. Jak zrobić, by jak najwięcej kupić? – przedstawił swój dylemat minister Miłkowski.

Druga kwestia to opracowanie wytycznych. W tym zakresie – jak przyznaje prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący Zespołu ds. NSO - były opóźnienia.

- Ważną rzeczą jest opracowanie wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Te działania idą dwukierunkowo: starym sposobem – część wytycznych jest przygotowanych wyłącznie przez polskich ekspertów. Ale planujemy też nawiązać współpracę z National Comprehensive Cancer NET, amerykańską organizacją rządową, której wytyczne mają największy na świecie stopień wiarygodności i niezależności – mówi prof. Rutkowski.

- Mam nadzieję, że teraz będziemy mogli w bardzo szybkim tempie zakończyć ten projekt. Bo bez wytycznych nie jesteśmy w stanie funkcjonować, również w krajowej sieci onkologicznej. Mierzenie jakości polega na tym, że wpierw są wytyczne, później wskaźniki i mierniki, później dopiero można ocenić, czy coś działa czy nie – dodaje.

Jak przypomniał wiceminister Miłkowski, Instytut Onkologii, który przygotowuje NSO, pracuje też nad wytycznymi klinicznymi i możliwościami szybszego dostosowania programów lekowych do aktualnych wytycznych: - Bo jedna rzecz, że lek jest w ogóle refundowany, a druga – jaka jest ścieżka tej refundacji: kwalifikacji pacjenta, dyskwalifikacji, monitorowania. Chcemy, żeby ministerstwo zdrowia jak najmniej czasu spędzało na sprawach formalno-administracyjnych, a jak najwięcej na sprawach merytorycznych. To na pewno nam bardzo mocno pomoże.

Program lekowy musi być elastyczny

Zapoczątkowane porządkowanie programów lekowych, to nie tylko włączanie kolejnych terapii.

- Program lekowy to nie jest tylko lista leków i lista dawek tych leków. To jest dokument, który powinien umożliwiać elastyczność działania poprzez wykorzystanie wszystkich leków do konkretnych, prawdziwych, realnych sytuacji klinicznych. Na przykład kiedy pacjent ma drugi nowotwór. Obecnie mamy coraz więcej chorych w Polsce i na świecie, u których nie występuje tylko jeden nowotwór. Ci pacjenci w przeszłości byli już leczeni z powodu innego nowotworu i programy lekowe powinny uwzględniać takie sytuacje – wyjaśnił prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

Podkreśla, że ta elastyczność polega też na tym, że nie możemy mieć w pierwszej, a nawet w drugiej czy trzeciej linii tylko jednej opcji terapeutycznej: - Potrzebne są opcje alternatywne, ponieważ czy w raku wątrobowokomórkowym czy nerkowokomórkowym, to są pacjenci o różnej dynamice procesu i z różnymi z objawami. Oni powinni być leczeni inaczej niż ci, u których choroba postępuje powoli i jest skąpoobjawowa. Możliwości leczenia muszą być dostosowane do ich charakterystyki klinicznej.

"Druga sprawa to kompleksowość"

Czasem tę elastyczność ograniczają kwestie rejestracyjne. Prof. Krzakowski podał przykład niedrobnokomórkowego raka płuca. Ci chorzy, którzy mają ekspresję PD-L1 w mniej niż 50 proc. komórek nowotworu, są kandydatami tylko do immunochemioterapii, nie ma dla nich opcji zastosowania wyłącznej immunoterapii. Wynika to z kwestii rejestracji europejskiej. Z kolei w USA lek jest zarejestrowany zarówno w immunochemioterapii, jak i samej immunoterapii.

- Druga rzecz, to kompleksowość. Przykładem jest program raka nerkowokomórkowego, gdzie dopracowaliśmy możliwość uporządkowania sprawy wykonywania bądź nie nefrektomii u tych chorych. Trzeci, bardzo ważny w dzisiejszych realiach warunek - programy muszą być sekwencyjne. Muszą stwarzać możliwość sekwencyjności leczenia, a niekoniecznie wykorzystywania wszystkiego, co można, w I linii leczenia - podkreśla.

Czasem po prostu decydują kwestie biznesowe. – Problem, jaki narasta, to fakt, że pojawia się coraz więcej schematów złożonych z dwóch leków, kiedy ich producentami są dwa różne podmioty. Szczególnie kiedy jeden z leków może być również wykorzystany w monoterapii. Dochodzi wtedy do pewnego konfliktu i „komercyjnego zgrzytu”, z który nie jest łatwo sobie poradzić – dodaje ekspert.

Nie korzystamy z badań molekularnych

Pojawianie się kolejnych terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii powoduje, że w pewnych nowotworach klasyczna chemioterapia jest ograniczana lub zastępowana nowoczesnym leczeniem w pierwszej linii. W takich przypadkach chemioterapię należy zostawiać na późniejsze sytuacje progresji choroby, jako że podana na początku ogranicza możliwości sekwencyjnego leczenia.

Dlaczego jednak te opcje istniejące w I linii leczenia nie zawsze są w pełni wykorzystane?

- Myślę, że kilka jest przyczyn. Jedną z nich jest nadmierne rozproszenie ośrodków. Takim przykładem jest na przykład jest program B.6, czyli leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca. Uważam, że ośrodki, które leczą kilku chorych rocznie nie są w stanie zapewnić pełnego wykorzystania wszystkich możliwych opcji – mówi prof. Krzakowski.

"Jeśli są jakieś problemy, to bardziej po stronie ośrodków"

Podobnie ocenia to resort zdrowia: - Jeśli są jakieś problemy, to bardziej po stronie ośrodków. Część pacjentów nadal nie jest zbyt dobrze kwalifikowana. Są też chorzy, którzy mają wyłącznie jedno podanie i na tym kończą terapię. Tak jest np. w czerniaku czy raku płuca – mówi wiceminister Maciej Miłkowski.

Drugi powód to niedostateczne wykorzystanie diagnostyki genetycznej czy molekularnej. Jej finansowanie nie do końca jest przejrzyste i dla wszystkich zrozumiałe.

- Diagnostyka nie jest tak wydolna, jak powinna być po to, żeby zabezpieczyć interesy chorych. Na przykład analizując zlecenia na badanie mutacji EGFR oceniam, że przynajmniej 1/3 chorych z rakiem płuca, którzy są potencjalnymi kandydatami do wykorzystania leków ukierunkowanych molekularnie, w rzeczywistości nie otrzymują tego leczenia, ponieważ nie mają zlecanych badań – ocenia prof. Krzakowski.

