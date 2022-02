Onkologia. Od rejestracji do refundacji leku mija średnio 3,4 roku. Rekordzista czekał 8 lat

Co powinniśmy refundować w 2022 roku? Onkolodzy wskazali priorytety

W latach 2017-2021 decyzje o refundacji leków onkologicznych zapadały w Polsce średnio w ciągu 1278 dni od momentu rejestracji przez EMA. Mediana tego czasu wyniosła 3,4 roku

Od pięciu lat, każdego roku w Polsce średnio 9 nowych leków onkologicznych zostaje objętych refundacją. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat czas oczekiwania na refundację ulegał stopniowemu skróceniu

TOP 10 ONKO - priorytetowe terapie do refundacji

Polscy onkolodzy kliniczni wskazali, jakie nowe terapie stosowane w leczeniu guzów litych powinny być priorytetem w procesach refundacyjnych w 2022 roku.

Zespół autorów raportu “Nowe terapie w leczeniu chorych na nowotwory” (dr Magdalena Władysiuk, Krzysztof Jakubiak, Jakub Rutkowski, Barbara Kozioł, Marta Walocha) przeprowadził analizę rejestracji nowych leków onkologicznych i procesu obejmowaniu ich refundacją w ostatnich pięciu latach. Ocena przełomowości tych terapii została oparta na analizach potrzeb pacjentów i ocenach technologii lekowych dokonywanych przez instytucje naukowe i regulacyjne.

Następnie propozycje zostały poddane ocenie 9 ekspertów - członków zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Ostateczna lista priorytetów TOP 10 ONKO powstała na podstawie zliczenia głosów. Każdy ekspert wskazywał 10 leków, według kolejności ich znaczenia. Mogli oni oddawać głosy na nowo zarejestrowane cząsteczki, dotychczas nie refundowane lub na nowe wskazania cząsteczek już finansowanych. O kolejności leków na liście TOP 10 ONKO przede wszystkim zdecydowała liczba wskazań danego leku. Pierwszy lek został wskazany przez 8 ekspertów oddających głosy.

TOP 10 ONKO – Lista priorytetów refundacyjnych (styczeń 2022)

Trastuzumab deruxtecan (rak piersi) – 8 wskazań, 59 pkt.

Atezolizumab (rak wątrobowokomórkowy) – 8 wskazań, 57 pkt.

Atezolizumab (NDRP) – 7 wskazań, 54 pkt.

Sacituzumab govitecan (rak piersi) – 8 wskazań, 49 pkt.

Osimertinib (NDRP) – 7 wskazań, 47 pkt.

Encorafenib (rak jelita grubego), 6 wskazań, 37 pkt.

Entrectinib (nowotwory lite z rearanżacją genu NTRK), 7 wskazań, 26 pkt.

Larotrectinib (nowotwory lite z rearanżacją genu NTRK), 7 wskazań, 23 pkt.

Enfortumab vedotin ((rak pęcherza), 4 wskazania, 21 pkt.

Trastuzumab emtansine, T-DM1 (rak piersi) – 3 wskazania, 11 pkt., 1 raz na 1. miejscu

Kolejne cząsteczki, które zostały wskazane przez więcej niż jednego eksperta:

Alpelisib (rak piersi przerzutowy) – 4 wskazania, 19 pkt.

Pemigatinib (rak dróg żółciowych) – 4 wskazania, 14 pkt.

Darolutamid (rak gruczołu krokowego) – 5 wskazań, 13 pkt.

Tucatinib (rak piersi) – 4 wskazania, 13 pkt.

Apalutamid (rak gruczołu krokowego) – 3 wskazania, 13 pkt.

Sotorasib (NDRP) – 2 wskazania, 8 pkt.

Selpercatinib (rak tarczycy) – 3 wskazania, 7 pkt.

Niszowe leki: populacja docelowa to 100 chorych w Polsce

- Ostatnie miejsce trastuzumabu emtanzyny w TOP 10 ONKO może wynikać z tego, że jego proces refundacyjny był już bardzo zaawansowany w momencie powstawania tej listy i to był lek, którego na liście pierwotnie do naszych wyborów nie było. Natomiast punktacja jest bardzo wysoka, ponieważ oczywiście wartość tego leku jest bezsprzeczna - wyjaśnia dr hab. Barbara Radecka, sekretarz PTOK.

Zwraca uwagę na dwa "dosyć niszowe" leki, mianowicie entrectinib i larotrectinib - leki dedykowane chorym na guzy lite z rearanżacją genu NTRK.

- Według wstępnych szacunków, takich chorych mamy około 100 w Polsce, a więc wpływ refundacji tych leków na budżet nie jest wysoki, natomiast to jest populacja chorych, której nie możemy zaoferować żadnej innej terapii, która byłoby równie skuteczna. Bardzo się cieszę, że te leki znalazły się w rankingu - oceniła dr Radecka.

- Oczywiście proces refundacyjny, który będzie się toczył, wyjaśni, czy będzie refundowany jeden czy oba. Różnice między nimi nie są duże. To jest też coś, co w mojej opinii jest bardzo wartościowe - refundacja tych leków najprawdopodobniej również wpłynęłaby na uruchomienie procesu diagnostyki w kierunku rearanżacji genu NTRK. Jak wiemy, to diagnostyka molekularna w Polsce ciągle jeszcze jest bardzo słabo prowadzona. Zaś rozszerzenie tej diagnostyki na pewno pozwoliłoby dobrze dodefiniować populację chorych, którzy mogliby skorzystać z tych bardzo niszowych leków, a więc dedykowanych wąskiej grupie z określonymi aberracjami genomowymi - dodała.

Z tego wyboru zadowolenie wyraził też prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

- Na liście są dwa leki, które są mi szczególnie bliskie - oba są stosowane w leczeniu adiuwantowym chorych po resekcji miąższu płucnego z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca. Rzeczywiście, to jest duży przełom, bo to czym dysponujemy od już wielu, wielu lat, czyli chemioterapia pooperacyjną - to leczenie coś daje, ale ta korzyść dodana nie jest wielka, bo to jest około 5 proc. z przeżyciem pięcioletnim Dlatego obie opcje są niezwykle obiecujące - podkreślał prof. Krzakowski.

Od rejestracji do refundacji w Polsce mija średnio 3,4 roku

Nowe leki onkologiczne rejestrowane są w procedurze centralnej Europejskiej Agencji Leków. Po autoryzacji EMA nowa terapia może być stosowana na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, a także być przedmiotem wniosku o refundację. Jak wynika z raportu, w latach 2017-2021 decyzje o refundacji leków onkologicznych zapadały w Polsce średnio w ciągu 1278 dni od momentu rejestracji przez EMA. Mediana tego czasu wyniosła 3,4 roku.

Najszybciej zrefundowane w tym czasie leki onkologiczne – to cobimetinib (Cotellic) – 467 dni od rejestracji EMA do opublikowania na liście refundacyjnej oraz atezolizumab (Tecentriq) – 468 dni. Najdłużej oczekiwały na refundację leki onkologiczne paclitaxelum albuminatum (Abraxane) – 3 278 dni i vandetanib (Caprelsa) – 2 936 dni.

Od pięciu lat, każdego roku w Polsce średnio 9 nowych leków onkologicznych zostaje objętych refundacją. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat czas oczekiwania na refundację ulegał stopniowemu skróceniu, aczkolwiek rok 2020 zaburzył pozytywny trend – dystans czasowy się zwiększył. Było to niewątpliwie związane z lockdownem w czasie pandemii Covid-19, który utrudnił pracę przedsiębiorstw i instytucji publicznych. W przypadku 9 nowych cząsteczek wpisanych na listę refundacyjną w 2021 roku proces ten trwał średnio 1106 dni (3 lata) od momentu europejskiej rejestracji.

"Pozytywna tendencja skracania czasu oczekiwania na refundację w 2021 roku odbudowała się na nowo. Analiza porównawcza czasu, jaki upływał od rejestracji EMA do objęcia refundacją nowej cząsteczki, wskazuje że w latach 2017-2021 leki onkologiczne były refundowane coraz szybciej i wyprzedziły pod tym względem produkty z pozostałych obszarów medycyny. O ile w latach 2017-2019 mediana tego czasu dla pozostałych grup leków była krótsza niż dla onkologicznych, to w ostatnich dwóch latach sytuacja zmieniła się na korzyść onkologii" - czytamy w analizie.

W latach 2015–2021 EMA zarejestrowała w sumie 77 nowych leków onkologicznych i hematoonkologicznych (autoryzacje trzech leków zostały później wycofane), które stanowiły około 29 proc. wszystkich nowych rejestracji (273) w tym czasie. Spośród leków onkologicznych objętych refundacją na koniec grudnia 2021 roku najpóźniejszą datę rejestracji przez EMA miał cemiplimab (Libtayo) – dopuszczony do obrotu 28 czerwca 2019 roku.

Od 2017 roku w Polsce widoczne jest przyspieszenie wydawania decyzji refundacyjnych dla nowych leków stosowanych w leczeniu nowotworów. W tym samym okresie liczba noworejestrowanych przez EMA substancji czynnych była również wysoka. W latach 2015-2021 Minister Zdrowia objął refundacją 57 nowych cząsteczek. Zestawienie porównawcze obu tych liczb pokazuje, że resort zdrowia podejmuje istotny wysiłek, aby poprawić dostępność refundacyjną leków onkologicznych, ale równie szybko postępuje rozwój technologii lekowych stosowanych w leczeniu nowotworów. Liczba polskich decyzji refundacyjnych jest niższa niż liczba nowych rejestracji EMA.

Nie wszystkie nowe leki są w Polsce refundowane, choćby z opóźnieniem. Spośród 11 nowości zarejestrowanych w 2015 roku, dotychczas 6 zostało w Polsce objętych refundacją. Podobnie wyglądają statystyki z lat kolejnych.

Zrefundowaliśmy dotychczas 25 spośród 42 – czyli 60 proc. – nowych substancji, zarejestrowanych w latach 2015-2018. Na to, że nie każdy nowy lek jest w Polsce refundowany, mają wpływ zarówno możliwości finansowe płatnika jak i zróżnicowana wartość innowacji.

"Największym wyzwaniem jest wyselekcjonowanie tych nowych preparatów, które oferują istotną wartość dodaną w stosunku do terapii już dostępnych. Dla polepszenia dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii istotne jest szybsze podejmowanie decyzji refundacyjnych oraz co najmniej utrzymanie, a najlepiej zwiększenie liczby nowych leków obejmowanych refundacją, zwłaszcza w pełnych wskazaniach. Liczba nowych cząsteczek obejmowanych refundacją w leczeniu nowotworów powinna dorównać liczbie nowych rejestracji EMA, tak aby odrobić zapóźnienia z lat poprzednich i skrócić czas oczekiwania na nowe terapie" - zalecają autorzy aportu.







