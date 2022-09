Od dziś szpital przebada bez skierowania. Na konsultacje obowiązują zapisy

Kliniczny Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu przyłączył się do działań edukacyjno-profilaktycznych w ramach jubileuszowego X Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

Zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu szpital otrzymał z Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi

Tegoroczna akcja odbędzie się pod hasłem: „Najwyższy czas zrozumieć nowotwory głowy i szyi. Make it make sense”

Trzy dni bezpłatnych badań u laryngologa

W ramach X Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi od 19 do 23 września Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zaprasza na darmowe badania przesiewowe laryngologiczne oraz konsultacje z laryngologiem.

Badania realizowane będą:

20 września (wtorek) godz. 9-13 – Punkt Konsultacyjny (4. piętro) - bezpłatne badania przesiewowe

22 września (czwartek) godz. 9-13 - Punkt Konsultacyjny (4. piętro) - bezpłatne badania przesiewowe

23 września (piątek) godz. 10-12 – Dzień Otwarty – możliwość odbycia konsultacji laryngologicznych - Punkt Konsultacyjny (4. piętro)

Na darmowe badania lub konsultacje powinny zgłosić się zwłaszcza osoby, które zauważyły u siebie niepokojące objawy. Jeżeli co najmniej jeden z poniższych symptomów, utrzymuje się dłużej niż przez trzy tygodnie, jest to wskazanie do wizyty lekarskiej (tzw. Schemat 1/3):

ból języka, nieleczone owrzodzenie jamy ustnej i/lub czerwone lub białe

plamy w jamie ustnej,

ból gardła,

utrzymująca się chrypka,

ból i/lub trudności w połykaniu

guzek na szyi

jednostronna niedrożność nosa i/lub krwawienie z nosa

Badania profilaktyczne zapewniają wczesną wykrywalność nowotwór i szybkie wdrożenie leczenia, co za tym idzie – możliwość powrotu do zdrowia. Największą zaletą badań realizowanych w ramach Programu jest krótki czas oczekiwania na wizytę i brak konieczności posiadania skierowania.

Na badania i konsultacje obowiązują zapisy. By móc z nich skorzystać, należy skontaktować się z sekretariatem oddziału: 48 361 33 61. Sekretariat jest czynny w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.

10. rocznica Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi odbywa się w ramach kampanii Zrozumieć Nowotwory Głowy i Szyi (ang. Make Sense Campaign). Kampania Make Sense prowadzona jest przez Europejskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi (ang. European Head and Neck Society – EHNS), którego Prezydentem jest Profesor Wojciech Golusiński.

W Tygodniu Profilaktyki uczestniczy wiele znakomitych ośrodków medycznych na terenie całego kraju: Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Lublina, Białegostoku, Gdańska, Zabrza, Kielc, Zielonej Góry, Grudziądza, Zamościa, Kołobrzegu, Siedlec, Radomia, Tomaszowa Mazowieckiego.

Szósty najczęściej występujący nowotwór na świecie

Edukacja na temat wczesnych objawów raka głowy i szyi ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu tysiącom zgonów każdego roku i zmniejszenia destrukcyjnego wpływu choroby na osoby, które przeżyły tę chorobę.

Ponieważ liczba zachorowań na raka głowy i szyi na całym świecie ma dramatycznie wzrosnąć o ponad 200 000 przypadków do 2030 r., poprawa świadomości na temat tej choroby ma kluczowe znaczenie.

Rak głowy i szyi jest szóstym najczęściej występującym nowotworem złośliwym oraz ósmą najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Europie (około 73 000 zgonów w 2020 roku).

Chociaż uważany jest za chorobę, której można zapobiec, około 60% wszystkich nowotworów głowy i szyi jest diagnozowanych u chorych w późnym stadium zaawansowania klinicznego. W tej grupie, dwie trzecie chorych nie przeżywa 5 lat. Dla tych, którzy przeżyją, trwałe skutki mogą być wyniszczające.

Badanie z 2021 roku zainicjowane przez Europejskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi oraz Europejską Koalicję Pacjentów Onkologicznych (ang. European Cancer Patient Coalition – ECPC) wykazało, że osoby, które przeżyły nowotwór złośliwy głowy i szyi, zmagają się z szeregiem fizycznych, społecznych i zawodowych konsekwencji wywołanych chorobą.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.