Od 1 marca refundacja nowych leków w raku piersi, prostaty i nowotworach krwi

Od 1 marca 2022 roku kobiety z wczesnym HER2-dodatnim rakiem piersi, u których po leczeniu operacyjnym pozostała tzw. choroba resztkowa, będą miały dostęp do systemowego leczenia uzupełniającego

Będzie też zwiększenie dostępu do terapii dla pacjentów z rakiem gruczołu krokowego na wcześniejszym etapie, przed wystąpieniem przerzutów

Resort zdrowia podjął także decyzję o kontynuacji zwiększania dostępności terapii dla pacjentów z nowotworami krwi

Dobra informacja dla kobiet z wczesnym HER2-dodatnim rakiem piersi

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia refundacyjnego, które wejdzie w życie 1 marca 2022 roku.

Jak zauważa Fundacja "Onco Cafe Razem lepiej" po raz kolejny resort zdrowia zdecydował się na objęcie finansowaniem nowych terapii przeciwnowotworowych, stosowanych zarówno w leczeniu guzów litych, jak i chorób hematoonkologicznych.

"To odpowiedź na zgłaszane od lat oczekiwania środowiska pacjentów oraz ekspertów klinicznych" - czytamy w komunikacie.

Od 1 marca 2022 roku kobiety z wczesnym HER2-dodatnim rakiem piersi, u których po leczeniu operacyjnym pozostała tzw. choroba resztkowa, będą miały dostęp do systemowego leczenia uzupełniającego, dzięki któremu ich szanse na całkowite wyleczenie znacznie wzrosną.

Dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia refundowany będzie trastuzumab emtanzyny we wczesnym HER2-dodatnim raku piersi.

– Niezmiernie cieszę się z decyzji refundacyjnej, która umożliwi polskim pacjentkom korzystanie z terapii uzupełniającej w leczeniu HER2-dodatniego raka piersi. Dzięki niej rokowania kobiet, u których wcześniejsze leczenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów znaczenie się poprawią. Będą mogły zapomnieć o chorobie, a to bardzo ważne dla każdej pacjentki – aby miały poczucie, że choroba nie wróci. Tym bardziej, że HER2-dodatni rak piersi coraz częściej dotyka młode kobiety, przed którymi całe życie – mówi Anna Kupiecka, prezes Fundacji Onkocafe Razem Lepiej.

W leczeniu raka prostaty też będą zmiany

- Równie istotne jest zwiększenie dostępu do terapii dla pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Od dawna pacjenci czekali na możliwość skorzystania z nowoczesnego leczenia na wcześniejszym etapie, przed wystąpieniem przerzutów - dodaje.

Po kilkudziesięciu miesiącach prac nowoczesne leczenie otrzymają chorzy, u których nie wystąpiły jeszcze przerzuty. Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o udostępnieniu w tym wskazaniu trzech terapii:

apalutamidu

darolutamidu

enzalutamidu.

Resort zdrowia podjął także decyzję o kontynuacji zwiększania dostępności terapii dla pacjentów z nowotworami krwi. Do pierwszej linii leczenia szpiczaka plazmocytowego trafia lenalidomid, o co eksperci kliniczni oraz organizacje pacjentów zabiegali od lat. Ponadto, co szczególnie istotne w aktualnej sytuacji epidemicznej, pacjenci ze szpiczakiem otrzymają dostęp do daratumumabu podawanego podskórnie, znacząco poprawiając komfort leczenia.

- Dziękujemy także Ministerstwu Zdrowia za kontynuację zmian w leczeniu nowotworów krwi. Nowelizacja schematu leczenia refundowanego w szpiczaku to kolejna zmiana dowodząca szczególnego priorytetu tej dziedziny w polityce zdrowotnej państwa - dodała Anna Kupiecka.