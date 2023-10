Od 1 listopada nowe refundowane terapie dla pacjentów z nowotworami

Rak piersi, rak endometrium, rak jajnika, rak pęcherza moczowego, rak żołądka i przełyku – to obszary terapeutyczne, w których od 1 listopada pojawią się nowe możliwości leczenia systemowego w Polsce

Dla wielu chorych oznacza to szanse na dłuższe i lepsze życie. Jednocześnie wciąż poszczególne grupy pacjentów onkologicznych czekają na udostępnienie terapii, dla których toczą się obecnie procesy refundacyjne

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2023 r., wprowadza kilka nowych terapii dla pacjentów onkologicznych

- W przypadku raka piersi, wreszcie widzimy na liście refundacyjnej długo wyczekiwany przez pacjentki trastuzumab derukstekan, czyli terapię określaną obrazowo jako „koń trojański”. Pojawiły się także nowe możliwości stosowania olaparybu w tym wskazaniu. Zmian, które wpływają na sytuację chorych kobiet jest więcej i obejmują także rozszerzenie katalogu chemioterapii w raku endometrium czy raku jajnika - komentuje Anna Kupiecka, prezes zarządu Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej.

- Nowości na liście dotyczą także udostępnienia dwóch terapii w raku urotelialnym. Warto zwrócić uwagę na to, że wiele z tych terapii zostało udostępnionych dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Medycznego. W imieniu pacjentów, którzy zabiegali o dostęp do nowych możliwości leczenia, składam podziękowania wszystkim zaangażowanym w proces zwiększania dostępu do terapii onkologicznych w Polsce - dodaje.

Chociaż trend nadganiania zaległości refundacyjnych w poszczególnych obszarach terapeutycznych utrzymuje się, to wciąż w Polsce w wielu schorzeniach brakuje jeszcze możliwości stosowania leczenia zgodnego z najnowszą wiedzą medyczną. Oczekiwane zmiany w przypadku wskazań onkologicznych dotyczą m.in. raka gruczołu krokowego.

- Liczymy na to, że wkrótce pojawią się zmiany obejmujące zwłaszcza pacjentów chorych na wrażliwego na kastrację raka gruczołu krokowego o dużym obciążeniu przerzutami (tzw. high volume) oraz na nieprzerzutowego, wrażliwego na kastrację raka gruczołu krokowego. Nieustannie apelujemy również o możliwość stosowania połączenia trastuzumabu z pertuzumabem w wygodnej dla pacjentek formie leku, która nie wiąże się z koniecznością hospitalizacji - wylicza Kupiecka.

- Schorzeniem, które również wymaga pilnych zmian, a jest niezwykle istotne, gdyż dotyka bardzo dużą liczbę kobiet, są mięśniaki macicy. Polki czekają na możliwość skorzystania z leku nowej generacji, który pozwala nie tylko ograniczyć szereg niekorzystnych następstw choroby, ale także zachować płodność. Dostęp do leczenia farmakologicznego powinien również przyczynić się do zmniejszenia liczby przeprowadzanych w Polsce histerektomii - dodaje.

Brakuje informacji dla pacjentów z chłoniakami oraz przewlekłą białaczką limfocytową

Z perspektywy Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej, szczególnie istotne są nowe możliwości leczenia dla pacjentów hematoonkologicznych. Na listopadowej liście znajdują się m.in. zmiany dotyczące przewlekłej białaczki szpikowej czy mielofibrozy. Brakuje jednak pozytywnych informacji dla pacjentów z chłoniakami oraz przewlekłą białaczką limfocytową.

- We wrześniu obchodziliśmy Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach i w tym kontekście apelowaliśmy o zmiany w leczeniu tych nowotworów w Polsce. Najpilniejszą potrzebą jest przesuwanie nowoczesnego leczenia do wcześniejszych linii. Takich decyzji oczekują m.in. chorzy na chłoniaka Hodgkina. W Polsce jest refundowany brentuksymab wedotyny, ale od II linii leczenia. Zastosowanie go na początku ścieżki pacjenta pozwala zwiększyć skuteczność leczenia - mówi prezes Fundacji.

- Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, gdzie pacjenci oporni i nawrotowi mogą być leczeniu polatuzumabem wedotyny. Jednak z badań wynika, że zastosowanie schematu z polatuzumabem wedotyny w pierwszej linii sprawi, że liczba pacjentów wymagających leczenia drugiej i kolejnych linii będzie znacznie mniejsza. Potrzebę przesunięcia tej terapii do pierwszej linii wyrażają także polscy eksperci kliniczni. Swoje stanowisko w tej sprawie opublikowała niedawno Polska Grupa Badawcza Chłoniaków - podkreśla.

Ze względu na duże zróżnicowanie chorób hematoonkologicznych, dostęp do terapii ma kluczowe znaczenie dla pacjentów. Ponieważ mowa o chorobach rzadkich, które dotyczą niewielkiej liczby chorych, trudno jest tym pacjentom przebić się ze swoimi oczekiwaniami. Dlatego tak istotne jest dbanie o to, by ich głos był słyszalny.

Leczenie szpiczaka plazmocytowego

Oprócz wspomnianych chłoniaków, na nowe możliwości leczenia w I linii nadzieję mają również pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową a także chorzy na szpiczaka plazmocytowego.

- Często pojawiają się argumenty, że schematy dwulekowe nowoczesnych leków są bardzo kosztowne. Jednak tak naprawdę te terapie, które powodują dłuższe okresy remisji, są zdecydowanie bardziej opłacalne dla nas wszystkich. O ich wprowadzenie apelujemy. W pierwszej linii brakuje możliwości stosowania ibrutynibu w połączeniu z wenetoklaksem - mówi Kupiecka.

- Obydwa leki są dostępne w programie lekowym, ale połączenie ich ma na celu wykorzystanie potencjału obydwu leków. Z jednej strony jest to leczenie ograniczone w czasie, do 15 miesięcy, a z drugiej liczymy na wysoką efektywność w grupie wysokiego ryzyka. Dużą zaletą jest to, że jest to leczenie doustne - tłumaczy.

